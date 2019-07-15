Можно ли отказать беременной в установлении неполной ставки?

Я знаю, что беременным по их просьбе должны устанавливать неполную ставку. Я попросила сделать мне один нерабочий день - среду, это будет 0,8 ставки. Но начальник отказывает. Разве это правильно? Елена.

Если он отказывает, вы вправе обсудить с ним другой вариант.

Наниматель действительно обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины (п. 1 ч. 2 статьи 289 Трудового кодекса). Но он по объективным причинам может быть не согласен с вариантом неполного рабочего времени, который вы предложили.

Обсудите это с руководителем и найдите режим, устраивающий обе стороны. Возможно, это будет другой нерабочий день - или вы остановитесь на неполном рабочем дне.

Планерки проходят в нерабочее время

У нас появилась новая практика: ежедневно начальник проводит в отделе небольшую планерку, где мы рассказываем, что сделали за день и обсуждаем планы на следующий рабочий день. Но эти планерки проходят после работы, а не в рабочее время. Правильно ли это? Вадим.

Нет, неправильно. Проведение рабочих планерок входит в рабочее время.

Если планерки проводятся после окончания рабочего дня, то это рассматривается как сверхурочная работа. И на это нужно ваше согласие. Кроме того, за каждый час работы в сверхурочное время производится доплата (статья 69 Трудового кодекса).

И даже установление режима ненормированного рабочего времени не позволяет ежедневно после работы проводить планерки. Ведь в этом случае отдельные работники могут выполнять при необходимости эпизодически свои обязанности сверхурочно (статья 118-1 Трудового кодекса). А в вашем случае планерки не эпизодические, а ежедневные.

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