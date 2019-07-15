2019-07-15T15:29:42+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Осиповичах убили дворника и его племянника

По подозрению в преступлении задержаны два местных жителя
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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В частном доме были убиты мужчина и его племянник. Фото: t.me/skgovbyВ частном доме были убиты мужчина и его племянник. Фото: t.me/skgovby
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В минувшую субботу, 13 июля, в милицию поступило сообщение, что в Осиповичах (райцентр Могилевской обл.) в частном доме найдены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Выяснилось, что это местные жители: 49-летний хозяин дома Сергей, он работал дворником в спецшколе-интернате, и его 26-летний племянник.

- Сергей был добрым, безобидным человеком. Всех знал, со всеми разговаривал, мог песни попеть сам себе. Спокойный, нормальный, непьющий человек, - рассказала «Комсомолке» коллега убитого мужчины. - С племянником он не жил, но в тот вечер были вместе. Сергей в разводе, детей нет. Следователи приходили к нашему директору. Пока похороны не обсуждали. Все в таком шоке.

- Милиция собралась возле его дома, соседи вышли на улицу... Услышала от людей про убийства. Соседи тоже говорят, что никаких выстрелов не слышно было, - говорит соседка дворника.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК РБ («Убийство двух лиц»). Санкция данной части статьи предусматривает суровое наказание - от 8 до 25 лет лишения свободы, или пожизненное заключение, или смертная казнь.

Как сообщает Следственный комитет, по подозрению в совершении двойного убийства задержаны два местных жителя. Кто эти люди, пока точно неизвестно. По неофициальной информации, один из них работает электрогазосварщиком на заводе.

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