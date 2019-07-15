«Моя учеба стоила, как двушка на Карла Маркса». Белорусский парфюмер об аромате для Владимира Путина, афродизиаках и дешевых духах

Сильный запах цветов подсказывает: мы пришли по адресу. В студии он максимально усиливается. Влад Рекунов объясняет, что это не специально: склянки с парфюмерными концентратами невозможно закрыть наглухо и даже открытые окна не помогают проветрить помещение. Впрочем, недостатки любимого дела кажутся пустяком:

- Не могу представить, где еще я бы себя нашел. В моей работе есть творчество, одухотворенность и материальный результат, - говорит Влад Рекунов.

Для создания парфюма даже есть специальные компьюерные программы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Людям его работа интересна не меньше:

- Чаще людям гуманитарного склада. Те, кто совсем не в теме парфюмерии, спрашивают: «Вы там что-то нюхаете и смешиваете?» (смеется). И примерно 75% людей вспоминают «Парфюмер» Патрика Зюскинда.

«Баночка с парфюмерным компонентом стоит от 500 евро»

На полках студии - множество флакончиков, мензурок и стеклянных трубочек.

- Люди думают, что ароматы создают из натуральных эфирных масел, но на самом деле компонентов растительного и животного происхождения не так много. В природе, к примеру, нет озонового эфирного масла или масла сирени, ландыша, молока… Большинство компонентов, которые используют парфюмеры, - искусственно синтезированные. Есть еще афродизиаки - это, например, мед, цитрусы, специи, мидии. Все, что повышает либидо. Конечно, их не добавляют во все запахи. Например, к чему женщине-руководителю на работе парфюм с афродизиаками?

Влад пытается понять ингредиенты секретного парфюма, который мы принесли.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сложно даже перечислить, какие запахи синтезирует человек. Влад показывает флакончики с ароматами: каучук, кожа, секреты желез некоторых животных… Их добавляют в композицию редко и в микродозах, но именно они добавляют аромату глубины и страсти. Важно не разбить флакончик.

- У коллеги в институте однажды в вытяжной шкаф испарился грамм чистого мелонала. Весь институт неделю истекал слюной от аромата дыни!

Из нужных парфюмеру компонентов в Беларуси продается разве что посуда, остальное, даже спирт, привозят.

- Парфюмерные ингредиенты легко перешагивают цену 50 евро за грамм, а в баночке - минимум 10 граммов. Так что дело капиталоемкое, - признается он.

На полке - баночки ценой в целое состояние, а сразу под ней – рисунки дочери.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пока я рассматриваю полку ценой в целое состояние, Влад ловко смешивает парфюмерные компоненты со спиртом на специальных весах с точностью до сотых грамма. Парфюмер уверяет: если смешивают по каплям на глазок - перед вами профан. Затем смесь настаивается минимум несколько дней.

- В рецептуру аромата из магазина может входить до 500 компонентов, но я предпочитаю работать с 30 - 50 компонентами. Так меня учила София Гройсман, - говорит Влад. И показывает разворот газеты The New York Times за 2014 год, где в статье под заголовком «Эмигранты - гордость Америки» упоминается и белоруска София Гройсман, одна из самых титулованных парфюмеров мира. Ее называют Пикассо парфюмерии за использование небольшого количества компонентов в рецептуре.

Человек искусственно синтезирует большинство запахов: компонентов растительного и животного происхождения не так много.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Аромат Беларуси продавался за 90 рублей»

По настоянию родителей Влад получил высшее экономическое образование, но жалеет, что не пошел на химика - эти знания очень пригодились бы.

- Химик может синтезировать новые компоненты, создавать кирпичики к аромату. Скоро сын получит высшее образование в этой области и, возможно, пойдет по моей стезе. Ему это очень интересно. Даже немного завидую тому, что он способен делать!

Работа с парфюмерией началось у Влада Рекунова прозаично - с оптовой торговли ею в 2000 году. Бизнес приносил неплохой доход, но в какой момент рутина надоела:

- Через пять лет я решил, что больше не могу просто продавать, и стал искать, что еще можно делать в этой области.

Все смешивается на весах с точностью до сотых грамма.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Первым учителем Влада стал специалист из советского парфюмерпрома, который и познакомил его с Софией Гройсман. Обучение проходило на парфюмерных фабриках во Франции и Бельгии, где работала София.

- Это было дорого и долго, за эти деньги и сегодня можно купить двухкомнатную квартиру на Карла Маркса в Минске. Одним из условий обучения было то, что я должен остаться здесь, сделать что-то для Беларуси. Да и, откровенно говоря, мне нравится жить здесь, где живет моя мать, дети… Конечно, есть и свои минусы, здесь не рай, но на интуитивном уровне мне в Беларуси очень комфортно.

Кстати, родной стране парфюмеры посвятили собственный аромат:

- София работала над ароматом Беларуси с 2006 года, но в нашем климате он звучал по-другому, слишком ярко. Предложила мне доработать парфюм, это было большой честью! Не хотелось идти простым путем, создавать аромат на основе ромашек и васильков. Для меня страна - это наши девушки и природа, из этого я и исходил. В итоге вышли духи объемом 75 мл, которые для своих качеств стоили недорого - около 90 рублей.

Влад Рекунов по образованию экономист, но жалеет, что не пошел на химика.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Для женщины с Комаровки я создавал аромат 7 месяцев»

В 2011 году Влад Рекунов открыл парфюмерную студию и занялся созданием индивидуальных ароматов.

- Я понял, что хочу работать с людьми лично. С помощью парфюмерных компонентов я рисую человека, создаю его портрет в виде аромата. Сначала не все получалось, но я тренировался на котиках и родственниках (смеется).

Чтобы создать личный аромат, парфюмер долго беседует с человеком, пытается понять, чем тот живет, какие запахи он любит. Создает 3 - 5 версий аромата и дает на пробу, постепенно сужая круг предпочтений. Иногда заказчик находит свой парфюм с первой попытки, иногда это могут быть долгие месяцы доработки.

Из нужных парфюмеру компонентов в Беларуси продается разве что посуда, остальное, даже спирт, привозят.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Портрета типичного клиента у парфюмера нет, но чаще это все-таки женщины.

- Заказчики совершенно разные, и мне это нравится. Ко мне приходили за персональным ароматом таксист и женщина, у которой торговая точка на Комаровке. Кстати, для нее я создавал аромат 7 месяцев! Самая долгая моя работа. Женщина была очень нетороплива в своих оценках, к тому же у нее был узкий сектор предпочтений - как только мы уходили чуть левее, она говорила «это бабушкин аромат», чуть правее - говорила «мужской». В итоге мы сделали 13 образцов, и из последних двух она никак не могла выбрать один. А однажды обратился мужчина-руководитель, крепкий боксер. Он просил сделать так, «чтобы я вошел в офис, а на другом его конце сразу аромат почувствовали». Я создал восточный аромат в концентрации даже большей, чем духи. Просто бомба!

Среди клиентов Влада Рекунова есть много популярных людей: Мирей Матье, Патрисия Каас, Владимир Путин, Валерий Меладзе, Филипп Киркоров…

Самый доступный вариант индивидуального парфюма (на основе базового, без дополнительных образцов) обойдется в 450 рублей. На флакон наносится что-то присущее заказчику - инициалы, семейные гербы.

Чтобы создать индивидуальный парфюм для женщины с Комаровского рынка, понадобилось 13 таких пробников и 7 месяцев.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Как-то выходила замуж дочка нефтяника, и он вспомнил, что в детских письмах она подписывалась «Твоя пчелка». Мы ухватились за этот образ, изучали макрофотографии пчел, в итоге сделали реалистичную, но не страшную пчелу. Глаза-флаконы для невесты и жениха создали на хрустальном заводе. Эта пчела улетела в Канаду.

«Даже не знал, что делаю запах для Владимира Путина»

Один из самых дорогих заказов - парфюм во флаконе в виде хрустального микрофона для Мирей Матье, заказчиком был организатор ее гастролей в Минске.

- Было безумно приятно просто дотронуться до этой женщины-эпохи, пластинки которой крутились у меня дома в детстве. Мне удалось пообщаться с ней предварительно, а когда она была здесь - вручить готовый запах. Хрустальный микрофон на подставке весил килограмм!

О том, что создает аромат в честь президента России, наш парфюмер даже не знал.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Еще одна муза парфюмера - Патрисия Каас:

- У нас есть общие знакомые, которые свели нас. До этого она доверяла создание собственного аромата только одному человеку, я был вторым.

Одна из последних работ - парфюмерный набор из четырех флаконов для резидентов Comedy club. Говорит, на 70% четыре парфюма перекликаются - у них одна основа, а дальше компоненты добавлялись с учетом личных предпочтений.

- Харламов, возможно, в силу своей комплекции, любит съедобные запахи - вроде аромата фруктов. Батрутдинову из-за его татарских кровей я добавил стали и зелени, Карибидису - специи. Скороход показался мне самым мимимишным, и я добавил ему ягод. Но запахи все равно были мужские, шипровые.

Влад бережно хранит статью из газеты с изображением своего учителя – известного парфюмера Софии Гройсман.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Иногда нужно создать аромат для анонимного заказчика. Одним из них оказался президент России Владимир Путин. Сейчас его именной парфюм продается в России, позже вышла женская версия - ее также создавал белорусский парфюмер.

- Был тендер, мне задали направление и попросили прислать образцы. Затем среди всех образцов выбрали мой, и только когда уже я перешел к оформлению флакона и увидел профиль на нем, понял, для кого работал. Хотя я не испытываю особых чувств к Путину, но это, без сомнения, эпохальный человек.

Легко ли жить с таким острым обонянием? Влад признается: иногда это сплошное наказание, а иногда оно может спасти жизнь.

- Я замечаю запахи там, где другие просто проходят мимо. Однажды я вынужденно полчаса провел рядом с каким-то бездомным и три дня болел - просто лег и лежал. А если насморк - все, работа останавливается. Но иногда острый нюх помогает. Однажды я ехал на автомобиле по глубинке России, зашел в придорожный магазин и сразу почувствовал запах газа. Оказалось, у них в газовом отопительном приборе была утечка.

Парфюмер признается, что не смог даже придумать более подходящую для него профессию.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КСТАТИ

Как найти свой аромат и помогут ли зерна кофе?

Влад считает, что большинство белорусов не уделяет должного внимания парфюмерии, их знания поверхностны, отсюда - множество мифов.

- Запах кофе, который мы вдыхает между ароматами в магазине, ничего не меняет, ведь это такой же запах, как и остальные. Еще говорят, что более трех запахов сразу мы не распознаем. А самая распространенная сказка, что нам подходит аромат, который мы на себе не чувствуем. С чего бы вдруг? Все эти мифы просто заводят пользователей в тупик, - объясняет парфюмер.

Как найти свой аромат? Для начала попытаться облегчить участь парфюмерного консультанта в магазине и определитесь, какой класс парфюмерии вам нравится больше: фруктовые, свежие, восточные… Их всего семь.

- Чтобы понять, подходит ли аромат, нанесите его на запястье и уходите из магазина - это лучшее, что вы сможете сделать. Как говорит известный парфюмер Роже Дав, с ароматом, как с любовником, нужно провести ночь. А я советую две, чтобы проверить его еще и на выносливость. Если аромат понравился - придите в магазин еще раз. Если по-прежнему нравится - берите в том же магазине, партии могут отличаться, - советует парфюмер.

Часто острое обоняние – это сплошное наказание, но иногда оно может спасти жизнь.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ЭКСПЕРИМЕНТ «КП»

От 15 до 80 евро: какой аромат выберет сам парфюмер?

Мы решили поставить эксперимент, принесли три разных парфюма, а Влад должен по запаху на бумажке угадать, из каких ароматов состоит композиция.

Первым идет флакончик в виде фляги Fuel For Life Unlimited от Diesel - редкий запах, лимитированный тираж, отсюда цена в 80 евро.

- Это цветочно-фруктовый запах, такой утренний тонусный аромат для стройных и светлых девушек, - парфюмер внюхивается в полоску бумаги. - Чувствуются сочные фрукты близкие к яблоку, зеленые влажные травы или цветы, возможно, ландыши или цикламены, металл и вода, - говорит парфюмер.

Описание от производителя: запах действительно цветочно-фруктовый, а фрукты - это персик и гуава. Далее идут цитрусы, дерево и восточные цветы: жасмин, тубероза.

Второй запах - Truth or Dare от Madonna за 25 евро, насыщенный аромат не зря продается во флакончике в виде гроба.

- Я знаком с этим запахом, но названия не вспомню. Очень кислые фрукты вроде лимона, нота металла и воды. Про такие запахи говорят, что они напоминают море и соль. Из цветов что-то очень знакомое, мне даже интересно,- парфюмер подошел к стеллажу и нашел там аромат гардении. - Да, это гаремные цветы - гардения или тубероза. Запах очень плотный, вам для него нужно еще лет 20 подождать, - смеется Влад.

Описание от производителя: восточно-цветочный аромат, верхние ноты - гардения и тубероза.

Последний - аромат Eve Alluring от Avon за 15 евро. Парфюмеру этот запах нравится больше всего:

- Пудровый аромат, теплый, значительно более сексуальный, чем первый. Это запах для двоих. Есть смола дерева или бальзам, гаремные цветы вроде жасмина, иланг-иланга, туберозы. Будоражащий запах. Через время в нем должен проявится какой-то животный компонент вроде кашемирового мускуса, - резюмирует Влад.

Описание от производителя: запах действительно цветочно-фруктовый, пудровый, в аромате слива и фиалка, нероли, сандал, мускус.

Узнав цены, Влад объясняет, что стоимость не имеет такого уж большого значения:

- Не всегда денежный критерий решающий. Иногда среди дешевых запахов можно найти очень интересные работы. Мне очень нравились запахи одного белорусского производителя, это были монозапахи: ирис, фиалка, тубероза… Они были очень дешевые, но качественно сделаны.

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