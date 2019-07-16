Гран-при «Базара» и 1000 поцелуев в придачу

За выступлениями звезд как-то на второй план отошел конкурс молодых артистов - а ведь в этом году в нем участвовали представители 16 стран (к сожалению, конкурсанты из Словакии и с Кубы в Витебск не доехали). Впервые в конкурсе приняли участие артисты из Швейцарии и КНР (они, к слову, получили от жюри меньше всего баллов).

В этом году выступления конкурсантов были здорово усилены хореографией - балетом Аллы Духовой «Тодес».

По результатам двух конкурсных дней победил с приличным отрывом певец из Казахстана Адильхан Макин. Он набрал 178 баллов из 180 возможных. Надо отметить, что Казахстан вообще поставляет на конкурс стабильно сильных артистов. В прошлом году Аmre (Ернар Садирбаев) из этой страны получил 1-ю премию. А в 2015 году Димаш Кудайберген завоевал Гран-при фестиваля и стал его главным открытием последних лет.

По результатам двух конкурсных дней победил певец из Казахстана Адильхан Макин.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На первом месте оказался Георгий Путкарадзе. Кстати, представитель солнечной Грузии - единственный из гостей, кто исполнил на белорусском языке композицию «Небяспечна» группы Nizkiz.

- Я приехал в Беларусь, на каком же языке мне здесь еще петь? - невозмутимо заметил Георгий.

Наш 19-летний воспитанник продюсерского центра «Спамаш» Ваня Здонюк оказался на втором месте и разделил его с конкурсанткой из Израиля Илай.

Вокальное мастерство молодых артистов оценивало жюри под руководством народной артистки России и Грузии Тамары Гвердцители.

Напомним, обладатель Гран-при получит 20 тысяч долларов, лауреат первой премии - 15 тысяч, второй - 10 тысяч, третьей - 5 тысяч долларов.

В концерте закрытия «Славянского базара», который прошел поздно вечером 15 июля, выступили Сосо Павлиашвили, Александр Маршал, Ольга Бузова, Вячеслав Добрынин, ALEKSEEV и многие белорусские артисты. А София Ротару даже подарила Витебску свою новую песню.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Витебске в дни «Базара» установили рекорд. В ходе фестиваля уличных театров «На семи ветрах» проходил флешмоб, целью которого было сфотографировать тысячу поцелуев. Все желающие смогли сделать снимки своего поцелуя и разместить его в социальных сетях с хештегом #поцелуйнаветру. Забавно, что в акции поучаствовал даже директор «Славянского базара» Глеб Лапицкий с супругой. Уже в воскресенье количество фото достигло тысячи.