В танцевальной части «Славянского базара» гран-при разделили Беларусь и Армения!

Напомним, впервые за 28-летнюю историю существования Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» прошел не только конкурс песенного мастерства, но и большое танцевальное событие Dream Dance Fest. В международной танцевальной битве схлестнулись представители разных хореографических направлений из семи стран: Беларуси, Армении, Греции, Китая, России, Украины и Узбекистана. Возраст участников - от 3 до 60, время танцевального конкурса - 12 часов подряд в самом сердце города, на площади Победы.

Тигран Саргсян из студии «Фламинго» (Ереван) разделил Гран-при с белорусским коллективом «Праменьчык». Фото: предоставлено организаторами

Событие началось с большой зарядки, куда пришло несколько сотен человек, участников и гостей, а в качестве тренеров - команда организаторов проекта, судьи конкурсной программы, директор «Славянского базара в Витебске» Глеб Лапицкий, Светлана Стаценко - титулованный педагог и мама первой белорусской победительницы «Евровидения» Ксении Ситник, одна из ведущих программы, участница этого популярного конкурса Zena, компанию им составила юная блогер Илона Комоско - девочка-подросток весь день делала репортажные зарисовки, которые гости фестиваля увидели в виде дневников Dream Dance Fest.

Почти полторы тысячи танцоров сошлись в дэнс-битве. Фото: предоставлено организаторами

- Нас, организаторов, очень вдохновило то чувства единения и поддержки, которое мы увидели среди участников Dream Dance Fest, - комментирует автор и координатор проекта DDF Александр Лавринович. - Двенадцать часов нон-стоп участники поддерживали друг друга и не уходили с площадки, а ведь многие из конкурсантов - не только танцоры, а все-таки все еще дети. Надеемся, что наш конкурс запомнится каждому участнику ярким шоу, профессиональной сценой и дружеской атмосферой, которая объединяет. Мы очень серьезно готовились к событию в течение полугода: отобран сильный состав танцевальных коллективов, в жюри - судьи с европейской квалификацией, но самое главное, что событие создано и для участников, и для гостей. Подводить итоги рано - очевидно, что наше танцевальное событие будет жить, возможно, станет масштабнее и будет проходить в несколько туров. Поэтому танцевать вместе мы будем весь год, а где и как - ищите на сайте festivali.by и в социальных сетях проекта. Также хочу лишь поблагодарить дирекцию «Славянского базара в Витебске» - вместе мы создали новую историю, сделали танцы частью большого форума. Слова благодарности и каждому партнеру Dream Dance Fest за доверие - вместе мы всегда можем сделать больше.

В международной танцевальной битве схлестнулись представители разных хореографических направлений. Фото: предоставлено организаторами

Все гости могли не только наслаждаться музыкой, но и посетить фудкорт, поиграть в различные бесплатные игры: поразить цель из огромной рогатки, проверить меткость в лазертаг - все бесплатно благодаря генеральному партнеру проекта - агрокомбинату «Заря». Участники же события получили не только подарки от партнера, но и памятные дипломы и статуэтки, специально разработанные для конкурса: танцевальная фигура, обнимающая василек. Гран-при разделили образцовый ансамбль народного танца «Праменьчык» из Бреста и Тигран Саргсян из студии «Фламинго», Ереван.

Все гости могли не только наслаждаться музыкой, но и поиграть в различные игры, например, поразить цель из огромной рогатки. Фото: предоставлено организаторами

- Фестиваль очень классный, я впервые на «Славянском базаре», - смущенно рассказывает победитель из Армении. Мальчику 12 лет, из них 8 он занимается современными танцами (хип-хоп, поппинг, брейк-данс). - Мы успели погулять по фестивалю, потом конкурс и в конце такое волнение: дипломы сначала раздали всем и я решил, что мы все - победители (смеется)! Мне очень это понравилось! Мои родные поддерживают меня и всегда повторяют, что если много работать, то ты станешь победителем…

Белорусский коллектив «Праменьчык» был создан в 1985 году и вот уже 34 года собирает дипломы и награды. Детям так понравился фестиваль, что они решительно отказывались уезжать в Брест и упрашивали преподавателей остаться в Витебске до закрытия фестиваля. Гран-при получил номер «Калядны вечар», где на сцену выходит более 30 танцоров разных возрастов: от 8 до 14 лет.

Участники из семи стран: Беларуси, Армении, Греции, Китая, России, Украины и Узбекистана боролись за главный приз. Фото: предоставлено организаторами

В течение дня несколько тысяч гостей фестиваля увидели более 135 номеров, а сами участники не желали расходиться и обещали бросить по монетке в воды Западной Двины, чтобы обязательно вернуться.