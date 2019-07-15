В чемпионате России все меньше белорусских игроков

Причем эта пятерка вместе с 19-летним Владимиром Медведем (воспитанник минского «Динамо», также играл за «Нафтан», «Слуцк» и брестское «Динамо»), которого «Ростов» подписал за день до первого тура, да и то, скорее, на перспективу.

Рекордный показатель белорусов в российском чемпионате был в 2000 году - 27 игроков. Очевидно, что белорусским футболистам все сложнее конкурировать с латиноамериканцами, африканцами, балканцами, которых часто подписывают российские клубы.

Как сыграли эти пять человек в первом туре? «Краснодар» Александра Мартыновича уступил «Ахмату» (0:1), защитник сборной Беларуси провел весь матч. Максим Володько со скамейки запасных наблюдал, как тульский «Арсенал» сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1). Представитель «Урала» Денис Поляков тоже остался в запасе, его клуб обыграл «Уфу» - 3:2. А вот Михаил Сиваков - игрок основы «Оренбурга», и если раньше он играл в связке с легионерами Ойеволе и Бегичем, то сейчас с Шаховым и Козловым, у которых небольшой наигрыш в Премьер-лиге. Его команда уступила «Ростову» (1:2). Владимир Медведь провел один тайм за молодежный состав «Ростова».

Но еще есть наши тренеры. Для ЦСКА Виктора Гончаренко старт не задался - поражение от «Крыльев Советов» 0:2. Впервые с 2001 года ЦСКА начал чемпионат без набранных очков. Очевидно, «армейцам» будет тяжелее, чем в прошлом сезоне. Ведь у них пока только одно усиление - хорват Шарлия, а ушли бразилец Бекао и уругваец Эрнандес. С другой стороны, Гончаренко не впервой корректировать игру команды и прибавлять по ходу чемпионата.

Перед игрой ЦСКА с «Крыльями Советов» Гончаренко тепло приветствовал Сергея Корниленко, который завершил карьеру и вошел в тренерский штаб самарской команды. Его можно назвать одним из самых успешных белорусских игроков последних лет: после минского «Динамо» играл за киевское «Динамо», «Днепр», английский «Блэкпул», «Зенит» и другие российские клубы. За «Крылья» Корниленко провел 190 матчей, забил 56 мячей. За всю историю самарского клуба в чемпионатах России столько забил только Андрей Каряка. О Корниленко сняли мини-фильм «Легенда №8», после символического удара по мячу он отправился на фан-сектор самарцев, а затем смотрел игру в компании губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.