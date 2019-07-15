Новая традиция белорусского футбола: тренеры после матча выпивают по бокалу вина

До завершающего матча первого круга брестское «Динамо» шло уверенным лидером без поражений и с лучшим показателем забитых мячей (32). Минское «Динамо» после длительного автобусного вояжа на игру Лиги Европы в Латвии (суммарно за неделю на две игры наездили около 1860 км) ехало в Брест явно не в статусе фаворита. Но игра развернулась иначе. Минчане отбили стартовый натиск хозяев и искали успех в контратаках. Он пришел во втором тайме. С 80-й по 85-ю минуты три мяча забили украинцы: Билоног вывел Минск вперед, Нойок сравнял, Билоног установил счет 2:1. Игра доставила удовольствие зрителям. На «Брестском» был аншлаг - 10 169 зрителей.

В этот момент, наверное, радовались в Борисове: брестчане потерпели первое поражение и БАТЭ возглавил чемпионскую гонку (первые с пятого тура).

- Благодарен нашим футболистам за самоотдачу, молодцы, все-таки много на автобусе накатались, - сказал Гуренко. - Знал, что сегодня будет много пространства за спиной [защитников Бреста], нам надо было рассчитывать на скорость Билонога. Это сработало. В Лиепае ему было бы сложнее: ему не было куда бежать, там зоны закрыли. Поэтому я его готовил к игре с Брестом.

В Бресте позаимствовали опыт английского чемпионата, когда после игры тренеры общаются за бокалом вина.

- Я предложение принял, - рассказал нам Сергей Гуренко. - Все прошло цивилизовано, посидели, пообщались минут 5 - все-таки надо было ехать обратно, задерживать ребят не хотелось. Спокойно поговорили и о футболе, на другие общие темы, о жизни, пожелали друг другу удачи. Сама идея хорошая, ничего плохого в этом не вижу. Тренеры должны больше общаться, все-таки общее дело делаем.

- Вино пили?

- Кто-то сок, кто-то минералку, кто-то вино.

- А вы что?

- Это коммерческая тайна.

- Сколько заняла дорога в Латвию на матч Лиги Европы?

- Около 600 км, сколько часов занял переезд, не считал.

- Обратно ехали в Минск или сразу в Брест?

- В Минск, провели тренировку, потом взяли курс на Брест.

- Прикидывали, сколько наездили за эту неделю?

- Ерундой не занимаюсь, нет времени на это.

- Учитывая большие переезды за пять дней на две игры, еще более ценной становиться победа в Бресте.

- Все идет от головы. Если на этом не акцентировать внимание, то и ребята на этом не зацикливаются.

- На форумах болельщиков высказывают мысль, что после победы в Бресте может не хватить эмоций на игру с «Лиепаей». Что ответите?

- Давайте подождем игру с «Лиепаей». Что тут отвечать? Можно говорить что угодно, надо дело делать. Писать на форумах можно много чего.

- В четверг «Динамо» играть ответный матч с «Лиепаей». Узнавали, какого качества газон на стадионе «Динамо» после Европейских игр?

- Пока нет. Думаю, газон подготовят, все будет на добротном уровне. Важно, чтобы был хороший антураж.

Положение лидеров после первого круга: 1. БАТЭ - 37 очков. 2. «Динамо» (Бр) - 36. 3. «Шахтер» - 31. 4. «Динамо» (Мн) - 28. 5. «Торпедо-БелАЗ» - 27.