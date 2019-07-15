Эксперт: «В худшем случае визы по 80 евро у нас будут несколько месяцев»

Визами по 80 евро нас пугали давно, но вот наконец-то объявляли дату: пропуск в большинство государств Евросоюза дорожает с 2 февраля 2020 года (это событие почему-то выпало на воскресенье). Напомним, визы дорожают для стран, которые не заключили соглашение об упрощении визового режима. У Беларуси и ЕС его нет. В нашем регионе 60 евро за визы платим только мы: для россиян они стоят 35 евро (соглашение есть), украинцы наслаждаются безвизом.

Переговоры между ЕС и нашим МИДом о соглашении тянутся годами. Периодически нам сообщают, что они уже почти закончены, остались последние шаги. Но вот уже и подорожание на носу, а соглашения все нет!

И все же рискнем еще раз обнадежить белорусов:

- Переговоры наконец-то завершены. Об этом говорят не только европейцы, но и наш обычно сдержанный МИД, так что на этот раз все наверняка, - считает Денис Мельянцов, координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по международным отношениям «Минский диалог». - Сейчас стороны выбирают дату, чтобы подписать такое важное для всех соглашение. В октябре - ноябре в Минске должно пройти мероприятие высокого уровня, касающееся Восточного партнерства - программы, в которой Беларусь играет важную роль. Предположу, что стороны приурочат подписание именно к этому событию. Тут другой вопрос важен: когда оно вступит в силу? По европейскому законодательству, от времени подписания соглашения до момента его вступления в силу может пройти несколько месяцев.

Получается, Беларусь может подписать соглашение, а с февраля все равно получить визы по 80 евро. Одна надежда на то, что даже если новые визовые правила ЕС заработают раньше, чем договор о снижении для нас цены, то эта ситуация - ненадолго:

- В худшем случае визы по 80 евро у нас будут несколько месяцев,- считает эксперт. - Учитывая, что белорусы чемпионы не только по количеству виз на душу населения, но и по количеству многократных виз, это не должно затронуть очень большое количество людей. Другое дело, что это не очень хорошо с политической точки зрения. Мы договорились, подписали, а визы - 80 евро! Но, поскольку политическая воля с обеих сторон есть, предполагаю, что стороны могут сделать исключение и договориться о том, что цена на время этого переходного периода все же не вырастет.

Когда соглашение подпишут, мы сможем радоваться другим новинкам обновленного Визового кодекса: возможности подавать на визу за 6 месяцев до поездки (сейчас - за три) и получать многократные визы с более длительным сроком действия. Путешественники с хорошей визовой историей смогут претендовать на визу сначала длиной в год, а затем и дольше, но максимум до 5 лет.

ВОПРОС ДНЯ

Какая была ваша самая дорогая, во всех смыслах слова, виза?

Леонид БОРТКЕВИЧ, заслуженный артист Беларуси:

- У меня уже лет 20 или 30 американский паспорт. Мне визы не нужны, могу свободно передвигаться по миру. Но мы с 1971 года ездили за границу с «Песнярами». Однажды с Ольгой (Корбут. - Ред.) надо было поехать в Америку. Пошли в ОВИР, а там улыбаются: «Ребята, о чем вы говорите! Никаких проблем: вам - все что угодно!» Так что с этим вопросом лично у меня никогда сложностей не было.

Мария ЗБОРОВСКАЯ, специалист по рекламе:

- Самая дорогая виза - американская. Она стоит $160, и мне ее не дали. Но жалко даже не денег, а рухнувших планов. У меня в Штатах родственники, я хотела понянчить племянницу, съездить к океану, погулять по Таймс-сквер. Но... Вместо Атлантики было Средиземное море, а вместо родственников - друзья. Неплохо, конечно, но осадочек-то остался!

Мария КУНЦЕВИЧ, студентка:

- Прошлой осенью я первый раз в жизни ездила за границу - в Литву, на встречу с папой римским Франциском. Впечатлений море - и от встречи, и от страны, и от поездки! А визы нашей группе посольство дало бесплатно.

Иван УЛЬЕВ, дизайнер:

- Дорого стоит виза в Великобританию - около 120 долларов, но ее открывают сразу на полгода, она многократная. И по этой визе можно съездить еще и в Дублин, не надо открывать еще одну для посещения Ирландии.

Денис ВЕРЕМЕЕВ, программист:

- В прошлом году открыл годовую визу в надежде несколько раз съездить в Литву, Польшу. Но из-за работы никуда поехать так и не получилось, виза сгорела.

Валерий ПОЗНЯК, программист:

- Я в 2010 году летал в Китай и планировал вернуться через Гонконг. При получении визы в Китай виза Гонконга бесплатная. Визу в Китай получил легко, проехал за 23 дня от Пекина до Гонконга. А на погранпереходе в Гонконге меня депортировали обратно в Китай, так как второй визы в паспорте не было. Почему? Не знаю. Я-то думал, что та виза, что у меня была, предназначена для Китая и Гонконга - там же все по-китайски! В результате заплатил 60 у. е. за билет на пароход до аэропорта Гонконга, который в Гонконге не останавливался. И улетел в Минск, не увидев города. Хорошо, что хоть улетел!

Ольга БУБИЧ, преподаватель, фотокритик:

- Самая желанная виза была в Гонконг, получала через агентство в Минске, стоила достаточно дешево, в приложении к ней давалась еще бесплатная виза в Китай. Многие из тех, кто едет в Гонконг, заглядывают на день в Макао, куда как раз китайская виза и нужна. Она оказалась в каком-то смысле раритетной: со следующего года визы в Гонконг для жителей Беларуси отменили.

Елена ДОРОНИНА, менеджер:

- Самая дорога была британская - 128 долларов, но полгода, многократная, хоть не обидно. Самые сложные - первые шенгены, когда под посольством приходилось стоять часами… Бр-р-р, даже вспоминать не хочется. А самая странная - турецкая на два часа. Мы умудрились опоздать на самолет, уже пройдя все досмотры. Нам дали багаж, вывели обратно «в Турцию», поставив новые визы (хорошо еще, что бесплатно!), там мы купили новые билеты и снова погасили наши визы.