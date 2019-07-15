«9 лет лишения свободы»: прокурор запросил срок инженеру МЗКТ

В понедельник, 15 июля, в суде Первомайского района Минска прошли судебные прения по делу бывшего главного инженера Минского завода колесных тягачей Андрея Головача. Напомним, мужчина уже пятый год находится в СИЗО. Он был задержан весной 2015 года по подозрению в получении взятки. В марте 2017 года суд Фрунзенского района Минска признал его виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы, но была подана апелляция. Минский городской суд направил дело на новое рассмотрение, после чего Головача оправдали. Однако сразу после оглашения приговора мужчину задержали снова. Теперь главный инженер обвиняется по частям 2, 3 статьи 430 УК "Получение взятки" и ч. 2 статьи 424 УК "Злоупотребление властью или служебными полномочиями". Его дело рассматривается в суде Первомайского района.

Первым в суде выступил гособвинитель Юрий Шерснев. По его словам, обвиняемый с 2008-го по 2015-й злоупотреблял служебным положением, получал для себя незаконные денежные вознаграждения. Прокурор перечислил суммы взяток, которые, по версии обвинения, получил и хотел получить обвиняемый от представителей компаний. Сторона обвинения считает, что вина обвиняемого нашла подтверждение в судебном заседании.

- Что касается обнаруженных при обыске дома 20 тысяч долларов в упаковке московского банка, Головач пояснил, что эти деньги ему принес неизвестный гражданин за несколько дней до задержания. С его слов, деньги принадлежали его отцу, - рассказал в суде прокурор.

Гособвинитель предложил назначить Головачу 9 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества и со штрафом в 1000 базовых величин.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

По словам гособвинителя, обвиняемый в судебном заседании по вопросу происхождения этих денег пояснил, что "отец говорил о долге ему неизвестного лица в размере 20 тысяч долларов". После смерти же отца примерно за несколько дней до обыска домой к нему пришел неизвестный гражданин и передал ему эти деньги, пояснив, что это возврат долга его отцу.

До суда во время допроса в ноябре 2015 года Головач пояснил следователю: покупал эти деньги он, но в каких банках и где, не помнит.

Однако гособвинитель полагает, что эти 20 тысяч долларов в двух пачках, снабженные банковскими бандеролями коммерческого московского банка, являются частью взятки в сумме 60 тысяч долларов, принятые им 27 апреля 2015 года в "Гранд кафе" за подписание актов ввода оборудования в эксплуатацию по заключенному заводом контрактам с одной компанией.

По словам прокурора, Головач получал взятки неоднократно.

По словам прокурора, Головач получал взятки неоднократно, в том числе в заведении "Гранд кафе" и в арендованной квартире в Минске. Прокурор подробно описывает эпизоды преступлений.

По словам прокурора, Головач приобрел 2 квартиры в Минске, дом в Минском районе общей стоимостью более 244 тысяч долларов. Имущество оформлено на членов семьи.

Гособвинитель предложил назначить Головачу 9 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества и со штрафом в 1000 базовых величин.

Адвокат считает, что существует много вопросов, на которые не получено ответов.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

- К нашему сожалению, стороны защиты, гособвинение ни в чем не усомнилось после рассмотрения уголовного дела, - сказал адвокат Головача. - А хотелось бы сразу же спросить или задать вопрос самому себе: Как быть суду, допустим, при вынесении приговора, когда отсутствует аудио-, видеозапись, подтверждающая преступную деятельность Головача, что, в первую очередь, делает доказательства стопроцентными? Почему нет никаких пояснений в деле, почему не явились в суд основные свидетели обвинения, на которых в принципе строится все обвинение? Почему при квалификации действий Головача по злоупотреблению служебным положением не приведено никаких компетентных заключений специалистов по тем или иным вопросам... Все делается с выводов следствия. Мы прекрасно знаем, что следователи не специалисты в области осуществления производственной деятельности заводом. Где ущерб, причиненный преступным действием Головача?.. Наоборот, мы видим, что предприятие благодаря работе Головача вышло в передовые и лидеры производства.

По словам адвоката, много вопросов, на которые не получено ответов.

- Нам предлагают сейчас осудить человека по тяжкому преступлению на длительный срок наказания, сославшись на показания свидетелей на предварительном следствии. Ни один из так называемых свидетелей не явился в суд.

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