2019-07-15T21:36:02+03:00
Звезды
КП Беларусь

Звездные образы «Славянского базара»: Михайлов свеж и моден, Бузова в трусах копирует Джей Ло?

Славянский базар в Витебске» - это еще и повод для звезд покрасоваться перед зрителями. «Комсомолка» запечатлела самые яркие наряды артистов и вместе со столичным стилистом Марией Тишкевич обсудила выбор звезд [фото]
Эвика ОТТО
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Ольга Бузова показала во всей красе свою точеную фигуру.Ольга Бузова показала во всей красе свою точеную фигуру.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Стас МИХАЙЛОВ

- Кумир женских сердец свеж, моден и хорош собой в этом образе! Жаль только, брюки такого фасона изрядно укоротили ему ноги…

Стас Михайлов следит за тенденциями в моде. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Стас Михайлов следит за тенденциями в моде.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ядвига ПОПЛАВСКАЯ и Анастасия ТИХАНОВИЧ

- Народная артистка выглядит элегантно, бархатное платье с богато отделанными рукавами самодостаточно, даже массивное украшение не портит общего впечатления от образа, - комментирует образ Ядвиги Поплавской стилист. - Платье Анастасии смотрится стильно, особенно в сочетании с широким ремнем. Но самой певице оно не слишком подходит из-за объемных рукавов и отсутствия декольте - это делает верх очень массивным и напрочь лишает молодую женщину шеи.

Анастасия Тиханович выбрала слишком закрытый наряд, а вот Ядвига Поплавская попала в точку. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Анастасия Тиханович выбрала слишком закрытый наряд, а вот Ядвига Поплавская попала в точку.Фото: Павел МАРТИНЧИК

NaviBand

- У Ксении и Артема, которые так хорошо смотрелись на «Евровидении-2017», бывали и более выгодные сценические образы: этот все же простоват для мероприятия такого уровня, особенно на фоне мужчин в вычурных бархатных камзолах. К тому же блуза с воланами увеличивает верхнюю часть тела Ксении, а брюки слишком коротки и выглядят подстреленными.

У ребят из NaviBand были и более удачные наряды на концертах. Фото: Павел МАРТИНЧИК

У ребят из NaviBand были и более удачные наряды на концертах.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Елена ПРЕСНЯКОВА

- Образ солистки группы «Самоцветы» и мамы Владимира Преснякова кажется старомодным: виной тому несовременная укладка и непонятная обувь, а также кулон, явно спорящий с аппликациями на платье, - считает наш эксперт. - Наряд мог бы стать очень эффектным и стильным, дополни артистка его элегантным низким пучком и открытыми босоножками на удобной шпильке.

Елену Преснякову подвели неудачные прическа и обувь. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Елену Преснякову подвели неудачные прическа и обувь.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Валерий ЛЕОНТЬЕВ

- Неугомонный король эпатажа не изменяет себе, за это Валерия Яковлевича можно похвалить! - говорит Мария Тишкевич. - А вот за полуобнаженных мужчин не в лучшей физической форме и в странном трико с грубыми ботинками, скорее, пожурить…

Валерий Леонтьев хорош собой, а вот его танцором не мешало бы подкачаться. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Валерий Леонтьев хорош собой, а вот его танцором не мешало бы подкачаться.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Подтанцовка AMBER VAN DAY

Английская певица из Лондона одела своих танцоров в неон и каблуки. Такого «Славянский базар» еще не видел!

- Неон, конечно, тренд сезона, - говорит стилист. - А мальчики в лосинах и на каблуках - нет!

Парни и каблуки - что-то новенькое на "Славянском базаре". Фото: Павел МАРТИНЧИК

Парни и каблуки - что-то новенькое на "Славянском базаре".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ольга БУЗОВА

Похоже, российской звезде не дает покоя слава Джей Ло? Сходство сценических костюмов налицо…

- На мой взгляд, трусам на сцене не место. Слишком откровенно и безвкусно, - говорит наш эксперт.

Похоже, Ольге Бузовой не дает покоя слава Джей Ло? Сходство сценических костюмов налицо… Фото: Павел МАРТИНЧИК

Похоже, Ольге Бузовой не дает покоя слава Джей Ло? Сходство сценических костюмов налицо…Фото: Павел МАРТИНЧИК

Екатерина РАЕЦКАЯ и Денис ДУДИНСКИЙ

Ведущая «Славянского базара» Екатерина Раецкая в который раз выбирает наряды белорусского дизайнера Натальи Ляховец и всегда отражает тренды сезона.

- Рукава-буфы безумно актуальны, а в сочетании с красивой линией декольте и простой прической образ минималистичен и выглядит дорого. И отлично сочетается со смокингом Дениса Дудинского.

Екатерина и Денис всегда на стиле. Фото: Личный архив

Екатерина и Денис всегда на стиле.Фото: Личный архив

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