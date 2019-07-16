2019-07-16T14:00:47+03:00
Общество
КП Беларусь

Как будут выглядеть белорусские звезды в старости? Мир сходит с ума по приложению FaceApp!

Обработанные фотографии выглядят очень правдоподобно
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Оригинал фото взят из открытых источниковОригинал фото взят из открытых источников
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Ох, не зря говорят, что 21 век - это эра технологий. Прогресс зашел так далеко, что мы можем заглянуть в будущее! И узнать, например, как мы будем выглядеть через несколько десятков лет. «Комсомолка» показывает, как работает приложение FaceApp на примере белорусских селебрити.

Тео в старости будет таким же брутальным

Тео в старости будет таким же брутальным

Алексей Хлестов внешне так и останется добряком

Алексей Хлестов внешне так и останется добряком

Тима Белорусских и в возрасте будет огонек

Тима Белорусских и в возрасте будет огонек

Многие, кто уже успел побаловаться приложением FaceApp, отмечают его правдоподобность. Это результат искусственного интеллекта и нейросетей, которые обрабатывают снимки за секунды. Все, что вам нужно, - это четкий снимок лица и подключение к интернету.

Анна Шаркунова в старости будет выглядеть как-то по-американски

Анна Шаркунова в старости будет выглядеть как-то по-американски

Макса Коржа точно будут звать на съемки "мужской" рекламы - дорогих духов, обуви и т.д.

Макса Коржа точно будут звать на съемки "мужской" рекламы - дорогих духов, обуви и т.д.

Помимо возраста в FaceApp можно сменить пол, поменять прическу, а в платной версии - изменить внешность до неузнаваемости. Причем «тюнинг» будет выглядеть так, словно ваш родной.

Дмитрий Колдун почему-то станет похож на настоящего колдуна

Дмитрий Колдун почему-то станет похож на настоящего колдуна

Катерину Раецкую возраст не испортит

Катерину Раецкую возраст не испортит

Если Георгий Колдун отрастит волосы, то сразу станет поход на Эддарда Старка из "Игры престолов"

Если Георгий Колдун отрастит волосы, то сразу станет поход на Эддарда Старка из "Игры престолов"

Александр Солодуха так и останется Солодухой

Александр Солодуха так и останется Солодухой

FaceApp можно скачать в App Store и Play Market. Бесплатной версии программы достаточно, чтобы вдоволь поиздеваться не только над своей внешностью, но и над лицом друзей.

P.S.: «Комсомолка» не издевается - мы любя.

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