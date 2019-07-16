Как будут выглядеть белорусские звезды в старости? Мир сходит с ума по приложению FaceApp!

Ох, не зря говорят, что 21 век - это эра технологий. Прогресс зашел так далеко, что мы можем заглянуть в будущее! И узнать, например, как мы будем выглядеть через несколько десятков лет. «Комсомолка» показывает, как работает приложение FaceApp на примере белорусских селебрити.

Тео в старости будет таким же брутальным

Алексей Хлестов внешне так и останется добряком

Тима Белорусских и в возрасте будет огонек

Многие, кто уже успел побаловаться приложением FaceApp, отмечают его правдоподобность. Это результат искусственного интеллекта и нейросетей, которые обрабатывают снимки за секунды. Все, что вам нужно, - это четкий снимок лица и подключение к интернету.

Анна Шаркунова в старости будет выглядеть как-то по-американски

Макса Коржа точно будут звать на съемки "мужской" рекламы - дорогих духов, обуви и т.д.

Помимо возраста в FaceApp можно сменить пол, поменять прическу, а в платной версии - изменить внешность до неузнаваемости. Причем «тюнинг» будет выглядеть так, словно ваш родной.

Дмитрий Колдун почему-то станет похож на настоящего колдуна

Катерину Раецкую возраст не испортит

Если Георгий Колдун отрастит волосы, то сразу станет поход на Эддарда Старка из "Игры престолов"

Александр Солодуха так и останется Солодухой

FaceApp можно скачать в App Store и Play Market. Бесплатной версии программы достаточно, чтобы вдоволь поиздеваться не только над своей внешностью, но и над лицом друзей.

P.S.: «Комсомолка» не издевается - мы любя.