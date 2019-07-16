2019-07-16T17:08:40+03:00
Общество
КП Беларусь

Сколько паломников из Беларуси приезжает на Валаам?

Сезон длится с мая по сентябрь
Андрей ОСМОЛОВСКИЙ
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В сезоне 2019 года с трехдневными турами Валаам посетят 411 человек. Фото: kremlin.ruВ сезоне 2019 года с трехдневными турами Валаам посетят 411 человек. Фото: kremlin.ru
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17 июля у Александра Лукашенко начинается рабочий визит в Россию. Вместе с Владимиром Путиным он посетит Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.

Как часто монастырь посещают туристы и высокие чиновники?

В монастыре нам сообщили, что в сезоне 2019 года с трехдневными турами Валаам посетят 411 человек. Откуда такая точная цифра? Дело в том, что сезон длится с мая по сентябрь, в остальное время непросто добраться по штормящему Ладожскому озеру. И даже в сезон бывает погода несудоходная. Поэтому все подобные туры уже забронированы и учтены. Например, там уже побывали паломники из Бреста, Глубокого, Солигорска, Новополоцка, Гродно… Всего мы насчитали 11 городов. Такой тур стоит около 230 долларов.

Но здесь не учтены паломники с однодневными турами, они организуются из Санкт-Петербурга, да и просто туристы и верующие, которые добираются своим ходом.

Напомним, что путь это не близкий. Паломники от Санкт-Петербурга едут 150 км до Приозерска, а затем плывут больше часа (если на быстром «метеоре») по Ладожскому озеру.

- Я была на Валааме два раза, в том числе и в трехдневной поездке, - рассказывает Людмила Липская, сотрудник синодального паломнического отдела БПЦ. - Когда после нескольких часов пути подплываешь к берегу, открывается красивый вид на величественный монастырь и необычную северную природу: сочетание деревьев, камня и голубой холодной воды озера впечатляет. На пристани нас уже встречал представитель паломнической службы. Жили мы в гостинице, а сейчас, после пожара, говорят, паломников размещают в приспособленных для проживания каютах корабля. Вечером мы посетили службу. Питались в большой паломнической столовой, которая может принимать больше сотни человек одновременно. На второй день после утренней службы нам провели экскурсию по центральной усадьбе. Потом провели к скитам. Самый близкий - Свято-Никольский - он в двух-трех километрах. Скит - это уединенные жилища монахов, небольшие храмы. К дальним скитам подвозили автобусом, а обратно возвращались пешком. В те места, где молятся монахи, вход закрыт. На третий день мы посетили пещеру, где подвизался Александр Свирский (русский святой. - Ред.). Впечатления остались светлые.

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