Лидер группы Thirty Seconds To Mars забросал белорусских зрителей надувными единорогами, котиками и крокодилами

Забавно, наверно, выглядит райдер рок-музыканта и обладателя «Оскара» Джареда Лето. Итак, 20 гигантских шаров, 10 надувных уточек, пару котиков, и пять единорогов, включая одного гигантского, в который может поместиться на отдыхе вся семья. А, и еще государственный флаг страны, где он выступает. Весь этот странный набор реквизита был использован на концерте Thirty Seconds To Mars в «Чижовка-Арене».

Накануне менеджмент артиста выбрал для разогрева перед основным выступлением могилевскую группу Nizkiz. Парни вроде и рады были возложенной на них миссии, но на самом концерте немного стушевались.

На концерте Thirty Seconds To Mars перед основным выступлением выступила могилевская группа Nizkiz.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Давайте вы сделаете вид, что вам понравилось, поднимете руки вверх и сделаете счастливое лицо. Вам все равно, а нам приятно, - призывал со сцены вокалист группы Александр Ильин.

Доля разогревающей группы обычно не слишком-то завидна – зрители воспринимают их как необходимый гарнир к основному блюду. Во время ее выступления скромно используются возможности звука и света – чтобы разница при появлении звезды была совсем уж очевидна. Впрочем, публика реагировала на Nizkiz очень тепло.

Публика реагировала на Nizkiz очень тепло.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После их выступления возникла пауза в 40 минут, когда на сцене практически ничего не происходило. Зрители недоумевали – зачем было их собирать в 19 вечера, если концерт начался почти в 22.

Наконец, все пришло в движение, погас свет и на сцену выбежали музыканты. Расположилась она диковинно - в правой четверти сцены. Бэк-вокалисток и вовсе поставили в кулису, так что их было практически не видно. Ударную установку, которую обычно убирают вглубь сцены, напротив, поставили спереди. Быть может, потому, что играет на ней брат Джареда Лето – Шеннон, один из основателей группы. Такая расстановка музыкантов стала объяснима, когда на сцену вышел сам Джаред в огромном плаще и капюшоне на голове. Огромный экран позади сцены градиентно окрасился, и вокалист на его фоне превратился в силуэт. Этот театр теней потом использовался во время концерта многократно. Звук сразу стал объемным и более мощным.

Джаред Лето вспомнил, что в Минске он уже во второй раз.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К сожалению, аккредитованным на концерте фотожурналистам разрешили снимать только первые три песни. В это время на сцене практически ничего и не происходило, если не считать, что Джаред Лето постепенно снимал свой плащ, под которым оказалась белая рубаха, едва прикрывающая грудь - как из фильмов про мушкетеров и сиреневые переливающиеся штаны.

Счастливые лица фанатов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Джаред Лето является не только рок-музыкантом, но и обладателем «Оскара».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Джаред Лето как проповедник ходил по сцене и руководил залом. Сначала указал рукой всем, что нужно присесть – и не сказать, чтобы публика повиновалась этим жестам. Затем крикнул:

- Поднимите ваши кулачки и давайте вместе споем This is war.

Джаред Лето как проповедник ходил по сцене и руководил залом.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С первыми аккордами на зрителей сверху вдруг обрушились огромные надувные шары, что привело всех в восторг и оживление.

Зрители были в восторге от Джареда Лето.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Джаред Лето уже был в Минске четыре года назад, о чем он вспомнил со сцены. И сообщил, что у нас великолепная страна, в которую ему приятно вернуться. Надо заметить, что в первый раз он приехал почти сразу после вручения Оскара за роль второго плана в фильме «Даллаский клуб покупателей», был воодушевлен, гулял по Минску, фотографировался в переходе на Якуба Коласа на фоне своих афиш и с подростками, которые его узнали. В этот приезд в прогулках по городу он не был замечен – хотя погода располагала куда больше.

Джаред вышел в огромном плаще и капюшоне на голове.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Следом за шарами на радость публики в зал выкинули десятка два надувных игрушек, с которыми плавают в море – всевозможные баранки, бублики и огромный трехместный единорог. То, что поменьше, как-то быстро исчезло из вида – а единорог довольно долго трепыхался над залом, напрягая охранников.

Лидер группы Thirty Seconds To Mars забросал белорусских зрителей надувными шарами, единорогам и котиками.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Помахав белорусским флагом, Джаред Лето вдруг начал потихоньку сворачивать концерт.

- Мы споем вам еще одну песню и будем расходиться по домам, - сказал артист.

Музыканты группы Thirty Seconds To Mars.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Джаред Лето уже был в Минске четыре года назад.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Публика взвыла от возмущения.

- Ну ладно, две песни, - сказал он и продолжил. – Вообще-то вы сами виноваты. В зале невыносимо пахнет парфюмом…

Концерт Thirty Seconds To Mars прошел в Минске.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Что он имел в виду, так и осталось загадкой, но Джаред Лето таки ушел со сцены после двух песен и уже не вернулся. Такое случается крайне редко – когда артист не выходит на бис. Но и зрители не особенно настаивали и потянулись к выходам. Некоторые оперативно сдували игрушки и довольные, под мышкой, уносили их домой.

Лидер группы признался, что ему приятно вернуться в Беларусь.Фото: Святослав ЗОРКИЙ