Дед знаменитого рокера Стивена Тайлера был родом из-под Кличева и шпионил против большевиков

Лидер американской рок-группы Aerosmith Стивен Тайлер не раз рассказывал, что у него итальянские корни по отцу-музыканту Виктору Талларико (отсюда и псевдоним) и польско-украинские по матери - Сьюзен Бланша. И уточнял: фамилия деда Феликса по матери - Чернышевич. Этот факт и помог установить связь эпатажного певца с Беларусью. А еще - с польским писателем Флорианом Чернышевичем, чье имя в стране-соседке замалчивалось до конца 1980-х. Это двоюродный дедушка Стивена и двоюродный прадед четверых детей рокера, среди которых известная актриса Лив Тайлер - помните Арвен из «Властелина колец»?

РОМАН О ЖИЗНИ НАД БЕРЕЗИНОЙ РОДИЛСЯ В АРГЕНТИНЕ

До Стивена самым знаменитым представителем рода был только Флориан Чернышевич, написавший четыре романа. Самый известный - дебютный «Надберезинцы». Несмотря на название с очевидной отсылкой к белорусской реке, книга вышла в Аргентине. Но родился Флориан в 1900 году действительно над Березиной - в Бобруйском уезде, ныне Кличевском районе Могилевщины. Флориан, второй ребенок в семье «засцянковых» (мелких, живших в арендованных застенках. - Ред.) шляхтичей, окончил 4 класса русской школы, потом осваивал чтение и письмо в подпольной польской.

- Его семья считала себя не литвинами, как многие потомки родов Великого княжества Литовского, а поляками, - рассказывает научный сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Алена Ляшкевич. - Их идеал - сарматская Речь Посполитая. Жили они обособлено, по переписи населения в Бобруйском уезде поляков было около 5%. Об их судьбах и роман «Надберезинцы», который сравнивают с «Новой землей» Коласа, «Панам Тадэвушам» Мицкевича и «Тихим Доном» Шолохова и называют «засцянковай Атлантыдай» за охват событий и энциклопедичность.

Главная книга Чернышевича - о периоде с 1911 по 1920 годы. Ее герой Стах Балашевич - во многом сам Флориан (начиная с года рождения, костельного воспитания и антибольшевистского духа).

- На 90% в книге идет речь о реальных событиях, - говорит Алена. - Чернышевич показал дискриминацию поляков и католиков в Российской империи - отголосок со времен подавления восстания Калиновского, а также события Первой мировой войны, революции 1917-го, польско-советской войны 1920-го. В книге показано - не без вымысла - как на пару дней в 1918-м польская власть установилась в Бобруйском уезде: это был мятеж генерала Довбор-Мусницкого.

Причем все события и белорусско-польский говор героев Чернышевич восстановил через два с лишним десятилетия жизни в Аргентине. В книге очень сочные описания белорусской природы - видимо, Флориан в Южной Америке очень тосковал по родным пейзажам и смене сезонов.

- Причин для эмиграции у него хватало. Флориан был из тех, кто ждал прихода Пилсудского, на войне с большевиками был польским солдатом и даже разведчиком. После раздела Беларуси по Рижскому миру уехал в Сморгонь, служил там в полиции. Но в 1924 году с женой выехал в Аргентину, разочаровавшись в развитии Польши. Да и с финансами у него было туговато.

В Аргентине Флориан работает на скотообойне возле городка Ла-Плата, а по вечерам пишет о родном крае. «Надберезинцев» местное польское издательство (Чернышевич участвовал в жизни диаспоры) издало в 1942 году. Книга выстрелила среди эмигрантов спустя десятилетие, а до Польши дошла только в 1991 году, почти через 30 лет после смерти автора (Флориана не стало в 1964-м) - настолько «Надберезинцы» пропитаны антикоммунизмом. По-настоящему заговорили о романе еще 20 лет спустя, а в Беларуси отдельной книгой «Надберезинцев» издали в 2017 году.

Aerosmith - Cryin' (Official Music Video).Listen to more from Aerosmith: https://lnk.to/AeroBestOf Explore the incredible history of Aerosmith here: https://www.udiscovermusic.com/artists/aerosmith/ Stream a playlist of their biggest tracks: http://playlists.udiscovermusic.com/playlist/aerosmith-best-of Experience Aerosmith on Vinyl LP: https://lnk.to/tLBN1 Follow Aerosmith https://www.facebook.com/aerosmith/ https://twitter.com/Aerosmith https://www.instagram.com/aerosmith/ http://www.aerosmith.com/ Music video by Aerosmith performing Cryin'. (C) 1994 UMG Recordings, Inc. #Aerosmith #Cryin #Vevo #Rock #OfficialMusicVideo