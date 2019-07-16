Дед знаменитого рокера Стивена Тайлера был родом из-под Кличева и шпионил против большевиков

Лидер американской рок-группы Aerosmith Стивен Тайлер не раз рассказывал, что у него итальянские корни по отцу-музыканту Виктору Талларико (отсюда и псевдоним) и польско-украинские по матери - Сьюзен Бланша. И уточнял: фамилия деда Феликса по матери - Чернышевич. Этот факт и помог установить связь эпатажного певца с Беларусью. А еще - с польским писателем Флорианом Чернышевичем, чье имя в стране-соседке замалчивалось до конца 1980-х. Это двоюродный дедушка Стивена и двоюродный прадед четверых детей рокера, среди которых известная актриса Лив Тайлер - помните Арвен из «Властелина колец»?

На старом фото из архивы Ирины Ревва - Франц и Аполлония, родители братьев Чернышевичей, их сын Бернард с женой, а справа - дочь Виктория.

РОМАН О ЖИЗНИ НАД БЕРЕЗИНОЙ РОДИЛСЯ В АРГЕНТИНЕ

До Стивена самым знаменитым представителем рода был только Флориан Чернышевич, написавший четыре романа. Самый известный - дебютный «Надберезинцы». Несмотря на название с очевидной отсылкой к белорусской реке, книга вышла в Аргентине. Но родился Флориан в 1900 году действительно над Березиной - в Бобруйском уезде, ныне Кличевском районе Могилевщины. Флориан, второй ребенок в семье «засцянковых» (мелких, живших в арендованных застенках. - Ред.) шляхтичей, окончил 4 класса русской школы, потом осваивал чтение и письмо в подпольной польской.

Aerosmith - I Don't Want to Miss a Thing (Official Music Video).

- Его семья считала себя не литвинами, как многие потомки родов Великого княжества Литовского, а поляками, - рассказывает научный сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Алена Ляшкевич. - Их идеал - сарматская Речь Посполитая. Жили они обособлено, по переписи населения в Бобруйском уезде поляков было около 5%. Об их судьбах и роман «Надберезинцы», который сравнивают с «Новой землей» Коласа, «Панам Тадэвушам» Мицкевича и «Тихим Доном» Шолохова и называют «засцянковай Атлантыдай» за охват событий и энциклопедичность.

Такую карту родных мест Феликс нарисовал детям и внукам. Фото: geni.com

Главная книга Чернышевича - о периоде с 1911 по 1920 годы. Ее герой Стах Балашевич - во многом сам Флориан (начиная с года рождения, костельного воспитания и антибольшевистского духа).

Aerosmith - Crazy (Official Music Video).

- На 90% в книге идет речь о реальных событиях, - говорит Алена. - Чернышевич показал дискриминацию поляков и католиков в Российской империи - отголосок со времен подавления восстания Калиновского, а также события Первой мировой войны, революции 1917-го, польско-советской войны 1920-го. В книге показано - не без вымысла - как на пару дней в 1918-м польская власть установилась в Бобруйском уезде: это был мятеж генерала Довбор-Мусницкого.

Деревня Уболоть могла стать прототипом одного из мест действия в романе. Фото: Алена Ляшкевич

Причем все события и белорусско-польский говор героев Чернышевич восстановил через два с лишним десятилетия жизни в Аргентине. В книге очень сочные описания белорусской природы - видимо, Флориан в Южной Америке очень тосковал по родным пейзажам и смене сезонов.

- Причин для эмиграции у него хватало. Флориан был из тех, кто ждал прихода Пилсудского, на войне с большевиками был польским солдатом и даже разведчиком. После раздела Беларуси по Рижскому миру уехал в Сморгонь, служил там в полиции. Но в 1924 году с женой выехал в Аргентину, разочаровавшись в развитии Польши. Да и с финансами у него было туговато.

Братья Феликс (слева) и Флориан Чернышевич встретились в Аргентине в 1950 году. Фото: geny.com

В Аргентине Флориан работает на скотообойне возле городка Ла-Плата, а по вечерам пишет о родном крае. «Надберезинцев» местное польское издательство (Чернышевич участвовал в жизни диаспоры) издало в 1942 году. Книга выстрелила среди эмигрантов спустя десятилетие, а до Польши дошла только в 1991 году, почти через 30 лет после смерти автора (Флориана не стало в 1964-м) - настолько «Надберезинцы» пропитаны антикоммунизмом. По-настоящему заговорили о романе еще 20 лет спустя, а в Беларуси отдельной книгой «Надберезинцев» издали в 2017 году.

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- Чернышевич сочувствовал национальному движению того времени: в другом его романе «Віцік Жывіца» есть сцены, где на митинге в местечке Свислочь под Осиповичами звучит лозунг «Жыве Беларусь!», - говорит исследовательница. - Озвучивал Флориан и мысль, что поляки и белорусы должны вместе бороться за свободу.

Сегодня на месте прежних хутора Туча и деревни Пересека, где жили надберезинцы, такой пейзаж. Фото: Алена Ляшкевич

ИЗ-ЗА ФОТО, ПРИСЛАННОГО ИЗ США, РЕПРЕССИРОВАЛИ ДВОЮРОДНОГО ДЕДА

В 1950 году к Флориану в Аргентину из США приехал погостить старший брат Феликс - до этого они только переписывались. Правда, тогда Феликс уже сменил фамилию на Бланша: под ней знал деда и его родной внук Стивен, который родился в 1948 году. Возможно, предок певца решил поменять фамилию с «Чернышевич» на «Белый» (Бланша созвучно с французским blanc - «белый»), потому что хотел сменить черную полосу в жизни на белую. А может, фамилия Бланша как-то связана с недалекими от места жительства семьи Белыничами? Увы, о Феликсе известно немного. Он родился в 1892 году, уехал в Америку в 1914-м - можно сказать, на последнем пароходе из Старого света в Новый, ведь во время Первой мировой по Атлантике ходили в основном военные суда. На пароходе он указал своим родным городом Бобруйск, но национальность - поляк.

Уголок, посвященный надберезинцам и роману о них, в музее Кличева. Фото: Алена Ляшкевич

- Была версия, что Феликс сменил фамилию как раз на пароходе «Президент Линкольн», которым плыл в США (кстати, на борту он тяжело заболел и с корабля сразу угодил в больницу). Но недавно всплыло его американское свидетельство о браке, где он записан еще как Чернышевич. Но его потомки носят фамилию Бланша, - рассказывает Алена. - Значит, неудобную в произношении для американцев фамилию Феликс меняет все-таки в Нью-Йорке. Кстати, польский исследователь Бартош Байкув, ссылаясь на воспоминания, записанные Феликсом на магнитную ленту, намекает: тот сорвался с места на собранные отцом на его переезд деньги. «Намекает» - поскольку родственники пока не дали добро на обнародование этих пленок. Впрочем, Феликс Чернышевич никогда (а брата он пережил на 23 года) не скрывал корней. Кроме той записи известен и сделанный его рукой рисунок-схема для детей и внуков, где указаны реки Днепр и Березина, города Кличев и Бобруйск, Жлобин и Белыничи.

За этот снимок семьи Феликса репрессировали его брата Бернарда. Фото: geny.com

В США Феликс женился на американке Бесси Эллиот из известной семьи, у них было четверо детей. Периодически, как и Флориан, писал на родину, где остались родители Франц и Аполлония, младшие братья Бернард и Станислав, сестра Виктория. Как-то Феликс прислал снимок своей семьи, где среди его детишек есть и Сьюзен - в будущем мама Стивена Тайлера. На радостях Бернард показал фото всем соседям. Говорят, за эту карточку и связь с Америкой его репрессировали. Попал под сталинский молох и муж Виктории, а вот Станислав каким-то чудом этой участи избежал.

Ныне живущие родственники считают, что родители братьев после революции переехали в деревню Уболоть, там пережили коллективизацию.

Aerosmith - Girls of Summer.

- Франц умер до Второй мировой, Аполлония пережила ее. Они похоронены, как говорят правнуки, на местном кладбище, но могилы утеряны…

Феликс Бланша с внуками. В центре – будущий рокер Стивен. Фото: geny.com

Алена не раз бывала в этнографических экспедициях на Кличевщине, где о «засцянкоўцах» напоминают разве что памятники на кладбищах с надписями на польском. Сегодня в Кировске живет Ирина Ревва - внучка Бернарда и дальняя родственница рок-звезды:

Польский историк Бартош Байкув и потомок надберезинцев Ирина Ревва в кличевском музее. Фото: Алена Ляшкевич

- Она передала в Кличевский музей фото и письма, связанные с ее семьей. Там не только Франц, но и прототип Стаха Балашевича из романа Флориана - Ксаверий, дед Флориана и Феликса. В самом музее есть стенд, посвященный «Надберезинцам», обещали в районе разработать и турмаршрут. Интересно, что в романе все деревни, в отличие от названий больших городов - Бобруйска, Рогачева, Могилева, - зашифрованы. Есть версия, что Флориан сделал так, чтобы не навредить родным.

На кладбище в Уболоти, говорят потомки. могут быть похоронены отец и дед Феликса и Флориана. Фото: Алена Ляшкевич

Недавно в Кличеве провели музыкальную гостиную, посвященную Стивену Тайлеру - так что тут принять знаменитого земляка готовы. Тем более, как-то выступая в России, певец сказал: ему приятно быть неподалеку от родных мест...