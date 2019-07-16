Войска 2 километра шли по ледяному Дунаю и несли на себе боеприпасы. А их обстреливали из пулеметов

23 июня 1941 года моего прадеда, Крюка Андрея Игнатьевича, мобилизовали в армию. Он прошел Румынию, Чехословакию, Австрию, участвовал в знаменитой Курской битве и в других ключевых сражениях. В живых я его не застала, но у меня сохранился дневник прадеда, в котором он сухо описывает войну. Про большинство военных операций пишет скупо: "Бои были в исключительно сложных метеорологических условиях: распутица, дождь, бездорожье, приходилось через 10 - 15 км перегружать материальные средства с автомобильного транспорта на гужевой и обратно". "При переходе Красной Армии к границам Румынии и Чехословакии, преодолевали укрепления труднопроходимого Карпатского хребта, дожди, непролазную грязь, водные преграды и сложный рельеф Карпат"...

На фоне этих немногословных описаний есть одно чуть более подробное, которое показывает, каково приходилось солдатам:

"По освобождении столицы Венгрии г. Будапешта войска Красной Армии столкнулись с невероятными трудностями при взятии, а именно: прорывом дамб в нескольких местах, заболоченной местностью, затопленными подходами к позициям врага на реке Дунай. Противник беспрерывно обстреливал и бомбил наших солдат. Бойцы и офицеры под огнем врага и идя по грудь в холодной воде двигались на штурм немецких укреплений. На протяжении 2 км они несли на себе пулеметы, минометы и боеприпасы, вступали в ожесточенные схватки с вражескими танками. Ураганный орудийный и пулеметный огонь, непрерывные атаки и превосходство сил противника представляли труднопреодолимый рубеж. Враг создавал оборонительные сооружения и загромождения, которые в сочетании с разлившейся рекой препятствовали движению войск Красной Армии. Но благодаря героизму и упорному и умному маневру наших бойцов, их величайшему мужеству и огромному напряжению физических и моральных сил, смелости, инициативности, военной хитрости и самостоятельности Советские войска вышли победителями и взяли г. Будапешт".

Я не знаю, сколько человек выжило, пройдя два километра зимой в ледяной реке под вражеским обстрелом... Моему прадеду повезло - он выжил и после войны прожил долгую жизнь.

Правнучка Марина.