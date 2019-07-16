Как выглядели белорусские знаменитости в молодости? Сравниваем версию популярного приложения и настоящие фото

Нашумевшее приложение FaceApp способно не только состарить человека, но и сменить ему пол, поменять прическу и даже прикинуть, как персонаж выглядел в молодости. На наш взгляд, добавлять года у программы получается более ювелирно, чем отнимать.

По версии FaceApp экстравагантный артист Александр Солодуха в молодости выглядел как розовощекий купидон в эпатажном костюме.

Александр Солодуха по мнению приложения

На самом деле Александр был более брутальным.

Настоящий Солодуха

Василий Раинчик - известный белорусский пианист и художественный руководитель ВИА "Верасы".

Василий Раинчик

Мнение программы и "оригинал" сходятся.

Архивное фото музыканта

Владимир Мулявин носил усы с ранней молодости. Это FaceApp угадало.

Легендарный артист и легенда ВИА "Песняры"

Но не всегда. Было в жизни артиста и "безусое" время - в ранней молодости.

Мулявин с супругой

Анатолий Ярмоленко - солист и руководитель ансамбля "Сябры". Фото справа до жути похоже на снимок настоящего человека!

Ярмоленко сейчас 71 год

Но даже в раннем возрасте взгляд артиста был суровее.

Так певец выглядел несколько десятков лет назад

Стефания Станюта - известная советская актриса родом из Минска. Ее знают по фильмам "Прощание с Матерой", "Часы остановились в полночь", "Белые росы" и многим другим.

Стефания Станюта

А вот архивное фото актрисы.

А вот так актриса выглядела в 1920-е гг.

Евгений Крыжановский в молодости мало чем отличается от нынешнего артиста. Судите сами.

Евгений Крыжановский

Тот же юморист, но многими годами ранее. С Максимом Галкиным

Александру Тихановичу FaceApp разгладило только морщины.

Александр Тиханович

А усы приложение оставило - и правильно сделало.

Раньше многие артисты носили усы

Виктор Вуячич - советский и белорусский эстрадный певец.

Вуячич на сцене

А вот как Виктор выглядел в более раннем возрасте.

Артист с женой и сыном

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