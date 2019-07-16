Как выглядели белорусские знаменитости в молодости? Сравниваем версию популярного приложения и настоящие фото
Нашумевшее приложение FaceApp способно не только состарить человека, но и сменить ему пол, поменять прическу и даже прикинуть, как персонаж выглядел в молодости. На наш взгляд, добавлять года у программы получается более ювелирно, чем отнимать.
По версии FaceApp экстравагантный артист Александр Солодуха в молодости выглядел как розовощекий купидон в эпатажном костюме.
Александр Солодуха по мнению приложения
На самом деле Александр был более брутальным.
Настоящий Солодуха
Василий Раинчик - известный белорусский пианист и художественный руководитель ВИА "Верасы".
Василий Раинчик
Мнение программы и "оригинал" сходятся.
Архивное фото музыканта
Владимир Мулявин носил усы с ранней молодости. Это FaceApp угадало.
Легендарный артист и легенда ВИА "Песняры"
Но не всегда. Было в жизни артиста и "безусое" время - в ранней молодости.
Мулявин с супругой
Анатолий Ярмоленко - солист и руководитель ансамбля "Сябры". Фото справа до жути похоже на снимок настоящего человека!
Ярмоленко сейчас 71 год
Но даже в раннем возрасте взгляд артиста был суровее.
Так певец выглядел несколько десятков лет назад
Стефания Станюта - известная советская актриса родом из Минска. Ее знают по фильмам "Прощание с Матерой", "Часы остановились в полночь", "Белые росы" и многим другим.
Стефания Станюта
А вот архивное фото актрисы.
А вот так актриса выглядела в 1920-е гг.
Евгений Крыжановский в молодости мало чем отличается от нынешнего артиста. Судите сами.
Евгений Крыжановский
Тот же юморист, но многими годами ранее. С Максимом Галкиным
Александру Тихановичу FaceApp разгладило только морщины.
Александр Тиханович
А усы приложение оставило - и правильно сделало.
Раньше многие артисты носили усы
Виктор Вуячич - советский и белорусский эстрадный певец.
Вуячич на сцене
А вот как Виктор выглядел в более раннем возрасте.
Артист с женой и сыном
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
"Как будут выглядеть белорусские звезды в старости?"
Обработанные фотографии выглядят очень реалистично (читать далее...)