Эксперты МВФ советуют Беларуси привлекать к труду больше пожилых работников

Международный валютный фонд 15 июля опубликовал очередной доклад о демографической ситуации в мире. Из него следует, что население стран CESEE, к которым относится и Беларусь (это Центральная, Восточная и Юго-Восточная Европа, см. внизу СПРАВКА «КП»), за исключением Турции, в ближайшие 30 лет сильно постареет из-за снижения рождаемости и миграции.

В наших странах есть риск «состариться, прежде чем разбогатеть»

Почему Турция - исключение? По данным исследования 2015 года, в Турции рабочая сила куда моложе, большинство - в возрасте от 30 до 34 лет, а в Западной Европе это возраст 50 - 54 года.

В МВФ прогнозируют, что трудоспособное население стран CESEE за три десятка лет уменьшится на 10%, а к 2050 году - на 26%. В первую очередь с проблемой столкнутся Украина, Болгарии, Латвия и Польша, а Латвия и Болгария вообще к 2050 году потеряют пятую часть населения. И только население Турции сильно увеличиться.

- Страны Центральной и Восточной Европы столкнулись с серьезным демографическим давлением. Численность населения трудоспособного возраста быстро сокращается последние несколько лет, и ожидается дальнейшее снижение. Существует проблема сокращения предложения рабочей силы и ускорения старения, поскольку эмигранты, как правило, моложе и образованнее, чем те, кто остался в своей стране. Большинство стран Центральной и Восточной Европы все еще отстают от уровня дохода на душу населения в Западной Европе, подвергаются риску «состариться, прежде чем разбогатеть», - пишут специалисты МВФ в своем докладе.

Почему эта проблема так важна? Производительность труда падает, а на системы здравоохранения и соцзащиты ложится тяжелое бремя. Старение населения приводит к замедлению экономического роста, снижению уровня жизни и угрозе финансовой стабильности страны.

«Повышение рождаемости едва ли компенсирует сокращение рабочей силы»

Универсального решения нет, реформы должны проводиться индивидуально в каждой стране. Но и они не всегда могут помочь.

- Политика повышения рождаемости едва ли компенсирует сокращение рабочей силы. Некоторые страны могут улучшить ситуацию, повысив уровень занятости, особенно среди женщин и работников старшего возраста, а также увеличив пенсионный возраст, - советуют в МВФ. - Например, Словения и Литва, которые уже имеют высокий уровень участия женской рабочей силы, наиболее выиграют от увеличения пенсионного возраста, в то время как Босния и Герцеговина, Молдова могли бы значительно увеличить рабочую силу за счет участия женщин. В отличие от них, Беларусь значительно выиграет от увеличения участия пожилых работников, даже без изменения пенсионного возраста.

Эксперты отмечают, что работающих пожилых работников (а это люди от 55 лет и старше) в странах CESEE намного меньше, чем в Западной Европе, отчасти из-за более низкого пенсионного возраста. Особенно это касается женщин.

- Средний уровень участия [в экономике] женщин в возрасте от 55 до 64 лет - только 42% (в странах CESEE. - Авт.), в Западной Европе - 49%, в Швеции - 76%. Для мужчин этот показатель выше, но разрывы аналогичны: средний уровень участия - 58%, в Западной Европе - 65%, в Швеции - 82%, - говорится в докладе.

Эксперты МВФ подчеркивают, что реформы лишь замедлят старение работников, но не повернут его вспять.

- Реформы в Албании, Беларуси, Боснии и Герцеговине, Северной Македонии, Молдове и Сербии принесут чистый спад рабочей силы до 10% (вместо 16% без реформ. - Авт.) в 2050 году. Но многие страны, такие как Болгария, Эстония, Латвия, Литва и Польша, столкнутся с сокращением рабочей силы более чем 20%, несмотря на увеличение рабочей силы и принудительное участие, - подытожили в МВФ.

Напомним, МВФ с 2016 году предлагает Беларуси продолжить пенсионные реформы, повышая пенсионный возраст до 65 лет для обоих полов. По окончании реформы, которая сейчас идет в Беларуси, пенсионный возраст для женского населения составит 58 лет, для мужского - 63 года.

СПРАВКА

К странам CESEE (Central, Eastern, and Southeastern Europe, то есть Центральная, Восточная и Юго-Восточная Европа) относятся Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Республика Северная Македония, Молдова, Черногория, Польша, Румыния, Россия, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Украина.