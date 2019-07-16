2019-07-16T16:52:48+03:00
Общество
КП Беларусь

«Поднял у моря небольшой камень, а через пять минут он загорелся в кармане»

Из-за ожога третьей степени минчанину пришлось делать операцию по пересадке кожи
Ирина КОЗЛИК
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Из-за камня, который похож на янтарь, загорелись карточки. Фото: минчанин НиколайИз-за камня, который похож на янтарь, загорелись карточки. Фото: минчанин Николай
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Минчанин Николай гулял по берегу Балтийского моря недалеко от латвийского Лиепае. Увидел небольшой камешек, похожий на янтарь. Поднял его и положил в карман.

- Буквально через пять минут понял, что он загорелся. Я моментально сбросил с себя одежду, но все равно получил сильнейшие ожоги - обожжено бедро и пальцы, - рассказал нам Николай. – Первую помощь я получил в больнице в Лиепае, там мне пояснили опасность ожога. А в Минске получил лечение в больнице скорой помощи. Ожоги оказались серьезными - это третья степень, глубокие поражения тканей, потребовалась пересадка кожи.

Камень, который в Лиепае принимают за янтарь, на самом деле кусок белого фосфора. Дотрагиваться до него нельзя. А спутать с янтарем просто – внешне они очень похожи, только белый фосфор непрозрачный и у него нет острых сколов.

Николай получил сильнейшие ожоги. Фото: минчанин Николай

Николай получил сильнейшие ожоги. Фото: минчанин Николай

- Об опасном белом фосфоре, который очень похож на янтарь, я когда-то слышал от друга, который живет в Латвии, но не придал этому значение. Наверное, если бы не этот рассказ, не догадался бы так быстро сбросить одежду и получил бы еще более сильный ожог. Белый фосфор очень похож на янтарь. Он моментально вспыхивает при нагревании. Как выяснилось, предупреждения об этом есть только в раздевалках на пляже в виде небольших объявлений. Но приезжим сложно узнать о такой опасности. К тому же дело было не в жару, я в раздевалки не заходил, - продолжил минчанин.

Опасность есть не только на пляжах Лиепая, но и по всему побережью Балтийского моря. Как сообщают newizv.ru белый фосфор попал в Балтийское море в конце 40-х. Боеприпасы с белым фосфором затапливали в море. Куски белого фосфора становятся похожими на янтарь из-за окисления. Они загораются на воздухе при небольшом трении. Белый фосфор применяют для создания зажигательных смесей, снаряжения авиационных бомб, кассетных боеприпасов авиации, артиллерийских снарядов, мин. Опасность представляет даже очень маленький кусочек белого фосфора.

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