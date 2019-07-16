«Нам хорошо, когда колхозы бедные и нет у них денег на всякую химию»

Несмотря на то, что гибель насекомых-медоносов на территории Беларуси имеет менее стихийный характер, чем в России, эта проблема беспокоит белорусских пасечников уже на протяжении многих лет.

- Обычно жалобы на высокую смертность пчел поступают в частном порядке, - говорит председатель правления республиканского общественного объединения «Белорусские пчеловоды» Михаил Холодинский. - В связи с использованием пестицидов и ядохимикатов при обработке сельхозрастений многие пасечники жалуются на массовое вымирание насекомых. У нас было немало судебных разбирательств, однако нелегко доказать причастность сельскохозяйственных организаций к данной проблеме. В таких случаях редко что-то решается в пользу пчеловодов.

С похожей проблемой столкнулся пасечник из деревни Покуты Дрибинского района Валентин Зюликов.

- Проблемы с гибелью пчел возникают каждый год. Масштабы гибели - другой вопрос. В этом году проблема с мором насекомых обошла нас стороной, а пару лет назад мертвые пчелы кучками лежали около пасеки. Основная причина такой высокой смертности - обработка рапса. Во всех хозяйствах есть правила, согласно которым процедуры по обработке ядохимикатами растительных культур должны проводиться в вечернее время, а всех пчеловодов необходимо оповестить об этом заранее. Но часто работники приезжают в полдень и без всякого предупреждения начинают обрабатывать рапс на расстоянии 300 метров от пасеки. А нам что делать? Именно поэтому пчеловоды часто между собой говорят: «Нам хорошо, когда колхозы бедные и у них нет денег на всякую химию. Зато пчелы живы».