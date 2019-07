В Минске открылся IT-лагерь YOU CAN для детей-сирот

С 13 по 21 июля в Минске открыт проект YOU CAN - образовательный IT-лагерь, в котором дети-сироты учатся разрабатывать проекты мобильных приложений и сайтов, которые решают задачи для устойчивого развития ООН. В проекте принимают участие 70 ребят со всей Беларуси в возрасте от 13 до 16 лет. Чтобы в лагере оказались лишь дети с высокой мотивацией, по всем специализированным учреждениям было распространено тестовое задание.

Учебная программа длится 9 дней. За это время подростки постигнут азы программирования, веб-маркетинга и веб-дизайна, интернет-журналистки, SEO, SMM и бизнес-планирования в сфере IT. Конечно, полноценно изучить университетские дисциплины за столь короткий срок невозможно. Но главная задача YOU CAN - охватить все актуальные направления IT-сферы и дать детям общее понимание каждой из них.

Фото: организаторы

Студенты лагеря занимаются не только в его стенах. Для них предусмотрены экскурсии в офисы разработчиков компьютерных игр и специалистов в интернет-коммуникации. В свободное время участники проекта смогут вместе с шеф-поваром научиться готовить суши или собрать конструктор размером с человеческий рост, затем попробовать себя в роли визажиста или отправится в джип-тур по бездорожью.

— Очень часто дети-сироты считают, что их будущее определено только колледжами или профессиями, вообще не требующими никакого образования. Причиной этому может быть и сложная жизненная ситуация, в которой они оказались и окружение, в котором они растут, — рассказывает Катерина Бриль, руководитель проекта YOU CAN. — Нашим лагерем мы хотим не только познакомить детей со сферой IT, но и убедить каждого ребенка, что в этом мире можно достичь любых целей и реализовать себя в любой профессии. А главное, что для этого необходимо — это поверить в мечту и сказать себе: “Ты можешь!”

Фото: организаторы

Такого же мнения и руководитель IT-школы “Адукар”, педагог проекта YOU CAN Оксана Букина. Специалист считает, что между преподаванием материала у детей-сирот и ребят из полноценных семей есть различия.

- Есть много исследований психологов, которые говорят о том, что дети из детских домов отличаются от детей, растущих в семьях, по физическому развитию. Развитие детей-сирот, в условиях детского дома имеют ряд негативных особенностей, которые накладывают отпечаток на дальнейшую жизнь ребенка. При этом многие педагоги, которые работают с этими детьми, совершенно не знают психологических особенностей.

Преподаватель всегда должен строить свои уроки, программу с учетом детей. Перед ним стоит большая задача: подготовить ребенка к взрослой жизни, дать ему необходимые знания и навыки.

Модель взрослой жизни у детей из детских домов, как правило, выглядит по-другому: на первом месте стоит жизнь, полная удовольствий и развлечений; меркантильные планы. Для детей из благополучных семей более значимо общественное признание, отношения окружающих, самовоспитание, самосовершенствование, деятельность на пользу другим, возможность заняться работой, соответствующей их интересам, способностям.

Моя цель - поменять у них эту модель, показать и рассказать о современных профессиях, помочь им. Я хочу зажечь и найти детей готовых получить высшее или IT-образование. Я очень благодарна Образовательному центру “Адукар”, в котором я работаю, что они согласились присоединиться и помогать нам, - резюмирует педагог.

Пилотная версия проекта YOU CAN прошла в прошлом году в Брестской области. В 2019 его создатели решили не останавливаться и провести IT-лагерь во 2 раз. Третий сезон запланирован на зимние каникулы.