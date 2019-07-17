Отпуска белорусов 100 лет назад: неделя на Коляды, неделя на Пасху и запрет на работу в воскресенье

- Таких отпусков, как сейчас, конечно, не было, - сразу уточняет Татьяна Кухаронак, старший научный сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы, кандидат исторических наук. - Отдых, досуг белорусов связывался с праздниками. Особенно почитались Коляды, Благовещенье, Пасха и неделя после нее, Троица и Троицкая неделя, Илья, Иван Предтеча (Головосек), а в локальных традициях - Юрья, Николай весенний, Пречистая. Если суммировать все эти дни, то как раз и получится около месяца - как современный отпуск, разделенный на несколько периодов. Когда браться за работу, а когда веселиться, определяли по народному календарю. Это своего рода собрание коллективной памяти и культуры в виде обрядов, примет и поверий, наблюдений за природой и жизненного опыта.

В деревне Дражин Бобруйского уезда (ныне - Стародорожский район) были знаменитые кирмаши. Фото 1911 года сделано Исааком Сербовым

- Работа в праздники запрещалась?

- Да, это было строго определено. Вот несколько записей из моих этнографических экспедиций: «На Масленку нічога дзелаць няльзя, гуляем. Бліны, ладачкі ядом», «На Пятра ў калхозе брыгадзір хадзіў і загадваў жыта жаць, а мы не хацелі, што на Пятра», «Юрай. Празнікавалі, ні дзелалі, ні секлі, ні рэзалі, нічога не дзелалі. Ета цяпер, гэ, не глядзяць, а тоды не робілі. Раньшэ ў нядзелю не робілі нікагда, нікагда». В такие дни даже не стирали, не шили, не пряли. Кое-где запрещалось брать в руки нож.

- Почему люди придерживались такой строгой позиции?

- По народным представлениям праздники считались сакральным временем, когда объединялись мир, где жил человек, и «той свет» с его сверхъестественными силами, духами, мифическими существами и умершими предками. И сегодня поверья про праздник как время небезопасное по-прежнему подсознательно живы, когда мы придерживаемся определенных правил и запретов на крупные праздники.

Коляды были одним из поводов для белорусов повеселиться, и это - закон!Фото: Виктор ДРАЧЕВ

«КАРТОШКУ АПУСЦІШ У ПОГРАБ НА ЧУДА - ТО БУДЗЕ ЧУДА: КАРТОШКА САГНІЕ»

- С одной стороны, праздник - это торжество, но, выходит, этих дней предки несколько остерегались?

- Да, вспомните пословицы, скажем, о запрете работы на Благовещение: «На Благавешчанне верабейка гнязда не ўе, дзеўка касы не пляце». В Миорском районе считали: «Як расчэшаш косы, дак на тваём гародзе чэрці ўсё падзеруць». Предостерегали поверья, что нарушителя устоев ждут несчастья - например, родится теленок без хвоста или слепые поросята. Или предания, как это, записанное в Кормянском районе: «Крывыя (вечера, или Коляды. - Ред.), значыць, няльзя нічога дзелаць, бо як сдзелаеш, то і скажацца. У нашай дзярэўні было. У Каляды гнуў палазы, жонка была бярэменная, а ён дзелаў санкі і гнуў палазы. І радзілася дзевачка - ножкі былі назад завернуты. І тая дзевачка доўга ляжала ў бальніцы, больш года ляжала ў гіпсах. І ціпер яна прыхрамвае».

Отдых в праздничный день выглядит в современной реконструкции так. Фото: Татьяна КУХАРОНАК

А так праздничный день выглядел в начале ХХ века на фото Исаака Сербова (деревня Дражин Бобруйского уезда).

- А был ли у предков особенно опасный в этом отношении праздник?

- Это Коляды, вечернее время. Кроме того, в народе считали (эта запись с Кормянщины): «После Пасхі - эта нядзеля гадкая. Еслі хто бярэменны, на етай нядзелі няльзя нічаво дзелаць: ні гваздзя забіваць, ні загінаць нічаво. Нічаво няльзя дзелаць. Ета во пасля Тройцы нядзеля, і пасля Пасхі нядзеля - дужа дзве страшных нядзелі». Во время экспедиций в Брестскую и Гомельскую области записывала, как люди из поколения в поколение остерегались труда в праздник Чуда (или Михайлова чуда), когда вспоминали чудо Архистратига Михаила - 19 сентября у православных. В этот день запрещалось работать в поле, на огороде, шить, рубить, резать, забивать гвозди: «Абязацельна ілі палец парэжаш, ілі што - вот табе і чуда палучылась», - говорили в Калинковичском районе. «Гаварылі, еслі картошку апусьціш у пограб на Чуда - то будзе чуда: картошка сагніе», - это уже из Наровлянского района. И всегда у народа были подтверждения из жизненного опыта!

- Но наверняка находились и те, кто не верил в такие предсказания?

- По народным поверьям, особенно строгим было наказание за работу в святой день, если человек сознательно игнорировал его, насмехался. На то же Чудо, рассказывали на Малоритчине, человек шел «чудоваты» (работать. - Ред.) на поле, но там не мог без чужой помощи выбраться из бороны. История с Брагинщины: говорили, что мужчина полез на крышу со словами «Я гэтае Чуда нагой прытапчу», а у него начались проблемы с ногой. С работой на Чудо связывали физические недостатки будущих детей. «Дзевачка радзілася, і на руцэ пальчыкі як пасечаныя, што бацька на эта Чуда рубаў дрова», - передается предание в Брагинском районе.

Бортництво (пчеловодство) белорусы не почитали за серьезное дело. Фото: Татьяна КУХАРОНАК

ПО-НАСТОЯЩЕМУ ОТДЫХАЛИ ТОЛЬКО В ПЕРИОД СВАДЕБ

- Пусть отпусков у предков в чистом виде не было, но существовали целые периоды запретов на работу, связанные с датами в народном календаре.

- Но все равно по хозяйству все выполнялось. На Червенщине вспоминали: «С 7 па 19 январа - Міжыкалядзь. Нічога не рабілі, толькі рана, помню, мама ўставала досвета і пака ў печы паліць, яна шпулю напрадзе. А ўвечары няльзя рабіць, бабы папрыходзяць, сказкі адна адной расказваюць». К тому же для мужчин охота и рыболовство были вспомогательные занятия. За отдельную работу не считали собирательство ягод и грибов, пчеловодство, домашние ремесла вроде резьбы по дереву, изготовление кухонных вещей и игрушек для детей, корзинок для семьи, а для женщин таким делом была кухня. По-настоящему позволяли передохнуть периоды свадеб. Это время от Покровов до Пилиповского поста, от Коляд до конца Масленицы, на Троицу и некоторое время после нее, от дня святых Петра и Павла до начала Спасовского поста.

- А какие-то даты не из народного календаря считались событиями, достойными отдыха?

- В престольные (храмовые) праздники почитали местные святыни, например, родники и камни, посещали часовни на кладбищах. После службы часто был крестный ход с иконой, а потом за стол люди приглашали даже нищих. Праздником для крестьянина была ярмарка, куда съезжались со всей околицы. О знаменитом зэльвенском кирмаше (его традиции теперь возрождают) говорили: тут 11 месяцев «марнеюць», а в один, «кірмашовы», живут. Нередко выезд на ярмарку был самой далекой поездкой в их жизни. Этнограф XIX века Чеслав Петкевич писал, что туда ехали не столько ради купли-продажи: «Тых, якія купляюць і займаюцца абменным гандлем, значна меней, а яшчэ меней тых, хто прадае за наяўныя грошы». Многие сделки завершали, запивая магарыч в корчме в новой компании. Еще местом отдыха и неформального общения были корчмы. Тут проходили собрания громады, а по праздникам гуляла молодежь, например, на Коляды - вечерки в это время шли по три - четыре дня. Вечерки можно считать еще и смотром потенциальных женихов и невест. Времени хватало: вечерки проводили темными осенними и зимними вечерами, когда основные сельскохозяйственные работы завершались. Тут все были равны - богатые и бедные, красивые и не очень. И девушкам, считалось, нельзя отказываться от танца даже с не приглянувшимся ей парнем. Когда гуртом вваливались ребята (им позволялось за вечер обойти все хаты с вечерками), тихие девичьи посиделки под песни и прядение сменялись шутками и разговорами. Парни подсаживались к девушкам, не обходилось без объятий, поцелуев, щипков. Шутки ниже пояса были нормой. Вот какие загадки загадывали парни девушкам в Бобруйском районе: «Лапаў, лапаў лапіцу, налапаў касмаціцу, ды і ўсунуў галыша». Когда девушки кричали: «Ідзіце адсюль са сваімі галышамі», парни смеялись: «Дурніцы, гэта ж рукавіцы і рука». Такие вольности разрешались и даже требовались обычаями - девушку могли выгнать из хаты, если она излишне противилась подобному вниманию. Дальше начинались танцы (польки, кадрили, вальсы, мазурки, краковяки), «заляцанні», угощения конфетами, баранками, пивом, а еще разные игры - в «фанты», «кольцо», «подушечку», «пасу авечкі», «рэпу»... Вечерки в таком виде существовали до войны.

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