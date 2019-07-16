Медианная зарплата в мае составила 802 рубля 70 копеек, но больше заветной тысячи получил только каждый третий

Данные о средних заработках мы узнаем от Белстата каждый месяц, а вот о медианных - только раз в полгода, хотя они считаются более точным показателем. Последний раз, в ноябре прошлого года, медиана была на уровне 751 рубля. А вот в мае 2019-го медианная зарплата в стране составила уже 802,7 рубля. Хотя средняя в том же месяце была 1 071,6 рубля. Разница ощутимая!

В чем различия? Чтобы подсчитать среднюю зарплату, специалисты делают просто: складывают все зарплаты в стране, от самых низких до самых высоких, а потом делят на количество работающих. В итоге получается то, что и называют средней температурой по больнице. А медианная зарплата - это планка, больше и меньше которой в стране получает одинаковое количество человек. Это, можно сказать, середина зарплатного списка.

Самой большой медианная зарплата в мае оказалась у айтишников - 3018,6 рубля, за ними - шахтеры (1797,5 рубля) и пилоты самолетов с зарплатой в 1441,1 рубля. В общем, тройка лидеров практически неизменна в статистике и средних зарплат, и медианных. Но дальше в списке неожиданно оказываются торговцы авто и работники автосервисов, а также трубопроводный и наземный транспорт.

Зато среди самых маленьких медианных зарплат первое место заняли не работники салонов красоты, которые каждый месяц лидируют в антирейтинге средних зарплат. Их медианные зарплаты, как и некоторые другие, Белстат не учитывал. Поэтому самые маленькие медианные заработки оказались у творческих и занятых в спорте, развлечениях и отдыхе работников (543,9 рубля). За ними - рыболовы и рыбоводы (566,8 рубля). Тройку аутсайдеров замыкают работники сферы образования (604,9 рубля).

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Больше половины работников получает до 1000 рублей, а вот сумму больше 10 тысяч рублей получает в среднем один из тысячи

Самая частая начисленная зарплата в мае (то есть получка до вычета налогов) оказалась по размеру от 300,1 до 1000 рублей - такую получают 64% работников. Каждый пятый (а точнее - 21,6%) получает от 1000,1 до 1500 рублей. От 1500 до 2000 рублей получали 6,8%, а от 2000 до 3000 рублей - 3,4% человек.

Счастливчиков с самыми высокими начисленными зарплатами не так уж много: от 3000 до 5000 получали почти 1,2% человек. Повыше, от 5000 до 7000 уже только 0,3%, до 10000 рублей - еще чуть меньше, 0,2% работников. А выше этой суммы - всего 0,1%.

Выходит, заветную тысячу рублей в мае в расчетнике увидели только 33,6% человек, причем, заметим, после вычета налогов их ряды снова поредели. А вот 2,4% работников получили в мае сумму даже меньше минималки - 300 рублей.

Но стоит отметить, что в этой статистике учитывали не всех работающих белорусов, а только тех, кто трудится на любых коммерческих предприятиях с численностью сотрудников более 100 человек, в банках, а также на госпредприятиях, где от 16 до 100 работников, и при этом присутствовал на работе весь май. Таких людей - чуть больше 2,6 млн, почти половина от общего числа работающих (всего их 4,3 млн. человек).