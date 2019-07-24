Выпили эликсир молодости: пять белорусских звезд, которые не меняются с годами

Лариса ГРИБАЛЕВА, певица, телеведущая, 45 лет:

Со времен программы «Все нормально, мама!» прошло 25 лет, но глядя на Ларису Грибалеву, это никогда не скажешь. Фото: личный архив, Павел МАРТИНЧИК

- Мой первый секрет красоты - генетика. Думаю, еще один большой плюс в том, что я всегда нахожусь практически в одном весе, набирала лишние килограммы только во время беременности. Всегда прислушивалась и прислушиваюсь к своему организму - в основном ем мясо с овощами, сейчас, правда, стала меньше хотеть мяса. Что касается ухода за кожей, в этом плане я не совсем дисциплинированна: не хожу регулярно к косметологу, могу уснуть с гримом. Но всегда покупаю качественные кремы по совету подруг. Недавно прошла курс фейс-фитнеса - это специальный комплекс упражнений по коррекции контура лица, расслаблению мышц. Но главный секрет красоты, которым бы я хотела поделиться: любите жизнь, любите людей, а в первую очередь любите себя!

Елена СПИРИДОВИЧ, телеведущая, заслуженная артистка Беларуси, 58 лет:

Елена Спиридович пришла в профессию 30 лет назад и все эти годы сохраняет статус смелой и экстравагантной телевизионной дивы. Фото: личный архив, Павел МАРТИНЧИК

- Самое главное, что нужно беречь каждой женщине, - душевное равновесие. Мы гораздо лучше выглядим, когда на душе хорошо и нас любят. Пользу косметику, конечно, никто не отменял. Пользуюсь и брендами с мировым именем, и белорусскими марками. Каждый год посещаю косметолога: прохожу курс массажа лица по 10 - 12 сеансов. Весь курс занимает около месяца, так как ходить на массаж нужно через один-два дня. Но это того стоит: светишься потом долго!.. До первого стресса, - смеется Елена. - Считаю, что ухаживать за собой должна каждая женщина, никакие отговорки - нет денег или времени - не принимаются. Порой мы на вкусности тратим больше, чем на себя любимых. Что касается питания, то я лучше съем тушеных овощей, чем дорогую сыровяленую колбасу.

Светлана БОРОВСКАЯ, телеведущая, 49 лет:

Больше 20 лет страна просыпается под жизнерадостный голос Светланы Боровской в «Добрай ранiцы, Беларусь!» Фото: личный архив

- Я не плачу больше трех минут - вот в чем главный секрет красоты! Плюс долгие годы пользуюсь натуральными маслами для лица, которые для меня делает аромакосметик Наталья Дичковская. А каждое утро натощак выпиваю пол чайной ложки льняного масла, как делали мои бабушки. Они прожили долгую жизнь и ушли от нас в добром здравии. Льняное масло - это кладезь витаминов и полунасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6. Еще прохожу курс массажа по системе Александра Савелова-Дерябина. Но вот с диетами у меня не все так просто: как говорят, сижу на трех диетах - на одной не наедаюсь, - шутит телеведущая. - На «Славянском базаре», например, ела сельдь под шубой. Если мой организм чего-то очень хочет, я ему лучше дам это, чем буду ходить несчастной. При этом стараюсь каждый день гулять пешком: положенные 10 тысяч шагов не всегда получается пройти, но 5 - 7 тысяч выходит.

Зоя БЕЛОХВОСТИК, актриса, народная артистка Беларуси, 59 лет:

Павлинка стала первой и судьбоносной ролью в карьере Зои Белохвостик. Сегодня Зоя - прима Купаловского театра и народная артистка, как ее знаменитые отец и дед. Фото: личный архив

- Многое в моей жизни диктует профессия: например, я никогда не ем перед спектаклем - иначе плохо сыграю. А бывает, так закрутишься, что за день перекусишь один раз. Мне кажется, люди стали есть больше, чем нужно организму. Во времена моей молодости большинство парней и девушек были стройные и подтянутые, а сейчас замечаю много пышных людей. Я тоже, к сожалению, люблю сладкое, - улыбается Зоя Валентиновна. - Но стараюсь заменять его горьким шоколадом и фруктами. Практически не ем хлеб. Стараюсь много двигаться: ходить пешком, делать зарядку. К косметологу попадаю нечасто: раз в год на витаминные маски. Единственное, что делаю регулярно, - каждое утро протираю кусочком льда лицо. Как правило, замораживаю отвар ромашки или чабреца. Еще раз в неделю умываюсь… самым простым хозяйственным мылом. Оно хорошо очищает кожу, и эффект виден сразу.

Искуи АБАЛЯН, певица, заслуженная артистка Беларуси, 48 лет:

Звезда Искуи зажглась на конкурсе «Зорная ростань» в конце 90-х, и с тех пор мы греемся в лучах яркой красоты певицы. Фото: личный архив.

- Раньше больше времени тратила на себя и видела плоды моих усилий. А сейчас поняла, что это была молодость, - улыбается певица. - В силу возраста держу себя жестко в плане еды. Отказалась от соленой пищи, даже не ем мои любимые суши, потому что отекаю от соленых продуктов. Стараюсь не пропускать силовые тренировки в спортзале, ходить на шейпинг и растяжку. После легкого ужина (кефир, творог или кусочек отварного мяса) мы с мужем выходим на вечерние прогулки - 5 - 6 км в заданном темпе. Знаю, как с возрастом сон влияет на внешний вид, поэтому всегда стараюсь поспать хотя бы 15 - 20 минут днем - и сразу вижу, как благодарна моя кожа. Однажды прошла процедуру лазерного удаления пигментных пятен, и выяснилось, что она оказывает омолаживающий эффект. Еще попробовала биоревитализацию - инъекции гиалуроновой кислоты. Проводить процедуру нужно три раза, но при моем плотном графике удалось сделать всего одну, но этого оказалось достаточно. Очень люблю коллагеновые маски. Думаю, все это работает. Плюс, конечно, хорошая генетика.