«Не планировали быть фермерами, но однажды родители подарили нам козу»

На участке у Александры Самсоновой и Артура Мамедова в поселке Луговая Слобода, что в 10 километрах от Минска, шумно гогочут гуси и блеют козы. Рядом пасется осел, в клетках по соседству жуют траву кролики, а в сарае похрюкивают три большие свиньи и два десятка поросят. Все это хозяйство у пары появилось не так давно: еще три года назад они жили Минске и работали в ресторане поварами, но когда поняли, что ждут четвертого ребенка, продали свою трешку в Каменной Горке, купили дом и полностью изменили свою жизнь.

- Сначала у нас не было мыслей о том, чтобы заниматься фермерством, - говорит Александра. - Только желание иметь свой дом и участок с газоном и плодовыми деревьями. Но однажды родители подарили нам козу. Я не хотела ее держать, но муж сказал: «Детям нужно молоко». Потом мы решили, что надо завести курочек, чтобы были свежие яйца. А потом понеслось: «А давай индюков заведем?» - «Давай!» «А давай свинок?» - «Давай!». Мы заводили их для себя, не планируя что-то продавать. Просто раньше брали мясо и молоко у родителей, которые живут в частном доме за 200 километров отсюда, а потом решили: ну сколько можно так ездить, родители уже в возрасте, им тяжело, а у нас свой участок - 18 соток. Так постепенно и обросли живностью. Со временем появились излишки продуктов, и мы стали их продавать. Мы с мужем смеемся, что даже не поняли, в какой момент это все так разрослось.

И травы накосить, и ребенка покатать!Фото: Павел МАРТИНЧИК

А вот и завтрак для козлят.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Гусей тоже надо покормить.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Но вы же еще недавно были городскими жителями и работали в ресторане. Сложно было втянуться в сельскую жизнь?

- Для меня, минчанки, деревня была экзотикой. У меня обе бабушки преподавали в университете - одна немецкий язык, вторая латинский. Так что никаких поездок в деревню в детстве… Но если есть желание, то всему можно научиться. Тем более муж многое знает, у него родители живут в сельской местности. Но поначалу мне было сложно: первая коза была со строптивым характером, перелетала все заборы, объедала деревья у соседей, не давалась доиться. Один ущерб от нее был! Мы ее продали, купили другую. И вот тогда я начала втягиваться, научилась доить, делать сыры из козьего молока. Потом появилась вторая, третья коза, и сейчас их уже семь, не считая козлят.

Александра научилась доить коз и делать сыр из молока.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дочка Кира помогает маме доить коз.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Собака и кот знают, куда надо приходить за молоком.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Неужели сами теперь сможете зарезать курицу?

- Вот это было сложно… Когда мы еще жили в квартире, и мужу первый раз мама сказала засечь курицу, он поднял топор, постоял над ней, потом пришел и сказал: «Не могу». Но постепенно это прошло... С какой целью ты их заводил? Для себя, чтобы свою семью кормить. Ты понимаешь, что домашние животные служат человеку, и начинаешь по-другому к ним относиться. Нельзя сказать, что мы их не жалеем. Просто приходит срок, и надо выполнить свою задачу. Конечно, мужчине это проще сделать. У меня однажды была ситуация вынужденная. Индюшонок погибал, и я понимала, что либо у моих детей будет суп, либо я потом его выкину. Тяжело, но к этому привыкаешь.

«Чистопородная коза стоит от $1000»

- А это дорого - купить козу? Поросенка?

- Хорошие чистопородные козы стоят от тысячи долларов. Мы их позволить себе не можем, поэтому купили коз, которые называются процентными. У них тоже отличное качество молока, хорошие удои, и стоят они около 350 - 500 рублей. А стоимость поросенка зависит от породы. Вьетнамского можно купить за 50 рублей, венгерского хряка - за 200.

У каждой козы свой характер. Первая была строптивая, а эта любит нежности.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В хозяйстве есть и поросята.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Много животных - это весело!Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Чтобы прокормить всех животных, нужны большие затраты?

- Когда мы завели свиней, то поняли, что кормить их комбикормом - это дорогое удовольствие. Покупать кормовую картошку, если у тебя нет своей, тоже очень затратно. Мы уже думали, что у нас ничего не выйдет, но тут одна женщина научила нас, что нужно делать. Оказывается, надо просто найти школу или учреждение образования, которому необходимо утилизировать пищевые отходы. И проблема была решена! Мы официально заключили договор и каждый день приезжаем забирать эти отходы.

Оказалось, что прокормить свиней - дорогое удовольствие!Фото: Павел МАРТИНЧИК

А когда обед будет?Фото: Павел МАРТИНЧИК

- А как вы искали первых покупателей?

- Я повесила вывеску на заборе о том, что продаются молоко, сыр, творог. Сначала продажи не шли, но потом пару человек пришли за покупками, и стало работать сарафанное радио. А когда минские друзья узнали, что у нас теперь есть хозяйство, стали просить привозить продукты в столицу. И теперь мы раз в неделю собираем заказ и отвозим в город: творог, сыр, молоко, яйца, иногда крольчатину и свинину.

- Вы регистрировались как индивидуальные предприниматели?

- Нет, мы оформили личное подсобное хозяйство. Для этого нужно прийти в сельсовет и зарегистрировать всю свою живность. Тогда ты имеешь право продавать свою продукцию, при этом не надо платить налоги. Но если ты хочешь торговать на рынке, это уже другие требования, нужны справки. Возможно, со временем мы к этому придем, но пока с пятью детьми - да, за время у нас родился еще один малыш - этим заниматься нереально.

- Когда вы стали получать первую прибыль?

- В этом году. Конечно, пока этих доходов недостаточно, чтобы содержать нашу большую семью. Если считать прибыль от продажи молока и сыра, у нас выходит около 600 рублей в месяц. Когда поставим мясо на поток, то прибыли будет больше.

- Планируете расширять хозяйство?

- Развернуть хозяйство нетрудно, но нужно с ним справляться. Надо успевать и за детьми смотреть, и коз вовремя доить, и кормить животных. Я сейчас сплю по 5 - 6 часов. Но в будущем, когда дети подрастут, расширить хозяйство будет проще.

Так из молока делают сыр.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Скоро сыр будет готов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Помощники подрастают.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Кому-то нужен новый айфон для счастья, а мы решили: почему бы ослика не купить?»

- Ладно, козы и свиньи, но для чего вы купили осла?

- Когда мы купили ослика, все, кто нас знает, сказали: «Ребята, вы сумасшедшие. Только вы могли купить осла детям кататься!» Все началось с того, что дочка стала копить деньги на лошадь. Мы переглянулись с мужем: куда же мы ее поставим? Да и затрат она требует. Стали альтернативу искать: а есть ли ослики? И нашли в Смоленске. Артур, недолго думая, сел в машину, поехал и привез нашу Алису. Это был подарок дочке на день рождения. Удовольствие, правда, не дешевое - 1000 рублей. Конечно, для многих наши приоритеты и решения в жизни непонятны. Кому-то нужна новая машина, кому-то новый айфон для счастья, а мы решили: почему бы ослика не купить? Мы почитали, чем полезны ослы в хозяйстве, и выяснили, что они очень выносливые, могут перевозить тяжести и пасти коз.

Осла Алису Кире подарили на День рождения.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Ослы умеют пасти коз, вы серьезно?

- Я тоже не могла понять, как это возможно, но это действительно так. Наша Алиса следит, чтобы козы не разбегались, а если одна из них отбивается от стада, то она бежит за ней и гонит к остальным. А вот возить тяжести ей до двух лет нельзя - надо, чтобы спина окрепла.

- Вы не пожалели, что уехали из города?

- Нет, конечно, - говорит Артур. - Хотя здесь есть свои минусы. Например, у нас в поселке очень маленький садик, в который сложно попасть, поэтому многие родители возят детей в город. Нас удивило, что дети не могут бесплатно ездить в Минск в общественном транспорте, даже если речь идет о школьных мероприятиях. Некоторые социальные выплаты здесь меньше, чем в Минске. Удивительно, но здесь даже не проведен интернет, хотя до столицы - 10 км, а на дворе ХХl век. Приходится пользоваться 3G-модемами. Хотелось бы, чтобы тут лучше жилось, чтобы люди тянулись не только в город, в эту душегубку, но и сюда. При этом плюсов в деревне значительно больше, и мы ни за что не хотели бы вернуться назад в город.

Дети любят возиться с животными.Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЧТО ПОЧЕМ

Коза - от 350 рублей.

Поросенок - от 50 рублей.

Осел - 1000 рублей.

Сколько стоит козий сыр: пачка 250 г - 4,5 рубля.

Доход в месяц: около 600 рублей в месяц, не считая мясной продукции.

Налоги: не нужны при регистрации личного подсобного хозяйства.

Артур ни разу не пожалел о своем решении уехать из города.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Птичий двор.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вчера вылупился.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ребятам по душе деревенская жизнь.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Александра и Артур рассказали о том, как делали ремонт в своем доме. Три года назад они продали свою трешку в Каменной Горке за $75 000, и купили дом в поселке под Минском за $67 000, а разницу в $8000 потратили на ремонт.

Александра показывает свои находки:

- Например, вот этот диван вместе с креслом мне обошлись в 80 рублей. Стенку я купила за 180, журнальный стол - за 10. Люстра стоила 7 рублей...