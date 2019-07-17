«О своей специальности я узнал вчера». Почему многие абитуриенты тянут с выбором специальности

«Куда тут надо идти? Что дальше делать?» - подошла ко мне мать одной абитуриентки, только я зашел во внутренний дворик БГУ. Примерно в таком же взволнованном состоянии находятся те абитуриенты, которые и в последний день подачи документов на бюджетное обучение не уверены, что поступят. Судя по всему, почти все минчане уже сдали свои бумаги, сейчас очередь иногородних. Поэтому в университетском дворике ощущаешь: многие торопятся подать документы и успеть на маршрутку домой.

- До последнего я не знала, куда поступать, - рассказывает Алеся из города Ивье. - Но все же остановилась на Экологическом институте имена Сахарова. Я думаю, за экологией будущее, и моя специальность окажется очень востребованной. Немного волнуюсь, что не поступлю. Я рассчитывала набрать больше баллов по биологии, но, думаю, из-за новой системы подсчета баллов на ЦТ мой результат оказался меньше.

- Я хочу открыть свое дело, поэтому поступаю в институт бизнеса, - объяснил Александр из Новополоцка. - Я доверился высокому статусу БГУ, потому и не пошел на похожую специальность в нархоз или технический. Само название «институт бизнеса» звучит громко. Я еще не знаю, в какой сфере хочу работать, надеюсь, за время учебы найду свое призвание.

Один абитуриент на вопрос о поступлении отказался давать комментарий и явно расстроился.

- Точно не поступаем, - отвечает женщина за сына. - Будем подавать документы в другой вуз. Больше нечего рассказывать.

Атмосфера в педагогическом даже более напряженная: около входа в здание плакали две абитуриентки.

- Я точно знаю, что не поступлю на бюджет, - признается Ксения, которая только, что подала документы. - Психология - специальность, куда я поступаю - мне очень нравится, но придется идти на платное.

- Поступление проходит очень волнительно, - говорит Светлана. - Так много людей поступает, а говорят, что в этом году наберут меньше студентов, чем в прошлом. Когда другие абитуриентки подают документы, я вижу их баллы, знакомые рассказывают о своих результатах. Получается, что у очень многих людей такие же баллы, как и у меня. Но я верю, что поступлю и в будущем стану учителем физкультуры.

Во дворе технологического университета стоит стенд с информацией о количестве мест и заявок на специальности. Его обновляли буквально десять минут назад. Очень удобно. В этом вузе невысокие проходные баллы на большинство специальностей. Наверно, поэтому здесь гораздо более спокойная атмосфера, чем в БГУ и педуниверситете.

- Какая у меня специальность? Сейчас скажу… - Владислав затруднился ответить на вопрос и открыл сайт университета на телефоне. - «Технология полиграфического производства»! Я выбрал ее вчера, почитал немного про нее в интернете. Сейчас заново подаю документы, так как понял, что не поступлю на специальность, на которую решил раньше.

Некоторые абитуриенты явно стесняются специальностей, куда подают документы.

- Будешь работать в колхозе. Это мужская профессия. Там тоже можно нормально зарабатывать, - пытается подбодрить парня его дедушка.

Сам абитуриент отказался давать комментарий.