Бежим и ползем с «Комсомолкой» в Молодечно!

Большой семейный праздник пройдет в большом спортивном зале спортивно-развлекательного центра «Олимпик-2011». Главными его участниками станут «ползуны» - малыши в возрасте от 6 до 12 месяцев и «бегуны» - дети в возрасте от года до двух лет. Если у вас в семье растет ребенок, подходящий по возрасту - записывайтесь и готовьтесь к незабываемым соревнованиям!

Вместе со своими партнерами «Комсомолка» готовит увлекательное шоу, где всем будет весело и интересно. Как всегда готовим хорошие подарки победителям и участникам (гран-при в каждой группе - велосипед от президентского спортивного клуба) и насыщенную конкурсную программу.

В прошлом году Молодечно стал первым городом, где традиционный чемпионат «Комсомолки» прошел в выездном формате. Мероприятие настолько всем понравилось, что мы решили провести его второй раз.

Для участия в чемпионате родители должны зарегистрировать своего маленького участника. Времени для этого еще достаточно - чемпионат пройдет 10 августа.

Отправляйте заявку с указанием ФИО ребенка, его возраста и контактного телефона родителей по адресу: deti@phkp.by (если регистрация пройдет успешно, вы получите от нас письмо). Если вам удобнее зарегистрироваться по телефону – звоните: (017) 284-68-72 или (017) 294-27-04.

Второй чемпионат «Малыши, на СТАРТ!» в Молодечно пройдет 10 августа по адресу: ул. Великий Гостинец, 102. Начало в 10.00.

Вот как весело и интересно было на чемпионате «Малыши, на старт!» в прошлом году:

Семейный праздник "Малыши, на старт!" в Молодечно.

Партнеры проекта:

Страховая компания «Стравита»

Подгузники HAPPY

Президентский Спортивный Клуб

КСТАТИ

В Молодечно открылась улица стрит-фуда: смотрите, как это здорово

Это первый в стране проект, который на одной улице объединяет 12 ресторанов, а также креативное пространство для выставок, лекций и уличных выступлений. К его открытию улицу расписали граффити художники из разных стран мира, и теперь количество рисунков здесь не меньше, чем на знаменитой минской улице Октябрьской. (Читать подробности)