Прически с начесом и спортивные штаны - «Аливария» показала дресс-код предстоящего A-Fest

Олдскульные куртки и треники из родительского гардероба станут рекомендованным дресс-кодом опен-эйра, который пройдет 10 августа в Лошицком парке.

В этом году A-Fest приурочен к важной дате - 155-летию «Аливарии». В честь юбилея организаторы решили вспомнить не только историю пивоваренной компании и ее вечные ценности, но и провести сам A-Fest в духе «старой школы» - с соответствующей музыкой, одеждой и развлечениями.

Анна Бонд.

- Мы предлагаем поэкспериментировать и представить, каким мог быть A-Fest, если бы проходил в Минске 10, 20 или 40 лет назад, а на нем танцевали и делали «селфи» наши родители, - рассказали в «Аливарии». - В этом году на фестивале выступят артисты, которые у многих ассоциируются с их «2007-м», а также впервые появится тематический дресс-код. Мы предлагаем достать фотографии из семейных альбомов, выбрать на них самые стильные образы своих пап и мам и повторить их для A-Fest. Дресс-код не будет обязательным. Вход на фестиваль для всех гостей останется свободным.

Алексей Бага.

Для создания олдскульного образа предлагают вдохновляться видеороликами хедлайнеров. Клипы K-Maro активно крутили по MTV в начале 2000-х, об украинцах «Бумбокс» и их «Вахтерах» заговорили как раз в 2007-м. Среди поклонников белорусской группы Nizkiz преобладает поколение Z, которое давно косплеит ретро-образы родителей. За яркой олимпийкой и джинсовкой oversize организаторы советуют заглянуть в шкаф на даче или в любой молодежный магазин с масс-маркетом.

Palina.

Александр Ильин.

Первыми свои фестивальные образы показали участники и гости предстоящего A-Fest. Посмотрите, как получилось при помощи современных вещей воссоздать стиль 90-х, 70-х и даже наряд самого Чапского.

Гриша Gdehodil.

В фотосессии поучаствовали:

- Анна Бонд, блогер и ведущая

- Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ

- Palina, белорусская певица

- Александр Ильин, фронтмен группы Nizkiz

Надежда Дамковская.

- Надежда Дамковская, организатор проекта Health Me Up

- Гриша Gdehodil, фудблогер

- Роман Стрига, куратор фотопроекта