2019-07-18T12:39:30+03:00
Общество
КП Беларусь

По Беларуси ездит комиссия Россельхознадзора - считает наши яблони и яблоки

Ревизоры из соседней страны хотят убедиться, что мы не будем поставлять туда больше яблок, чем выращиваем
Алексей ЧУБАТ
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В год сельхозпредприятия Беларуси выращивают до 200 тыс. тонн яблокВ год сельхозпредприятия Беларуси выращивают до 200 тыс. тонн яблокФото: Евгения ГУСЕВА
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Сейчас белорусским хозяйствам нельзя продавать яблоки в Россию, еще 12 апреля Россельхознадзор ввел ограничения. Россияне решили, что наша страна под маркой своих перепродает фрукты из Евросоюза, на которые Россия ввела санкции.

Но урожай зреет, и чтобы не потерять прибыль, белорусские земледельцы решили показать, что экспортируют только свое. В Беларусь приехала комиссия Россельхознадзора, чтобы проинспектировать девять хозяйств в Витебской, Гродненской и Брестской областях. Россияне ездят по садам и подсчитывают, сколько яблок могут там вырастить, проверяют качество ранних плодов. По итогам выдают разрешение на экспорт.

Директор фермерского хозяйства «Новый сад» из Пинского района рассказал «Комсомолке», что комиссия дала добро на экспорт его яблок уже со следующей недели:

- Когда три месяца назад Россельхознадзор ввел ограничения на поставку яблок, нас это не коснулось, - говорит глава хозяйства Михаил Середич. - Все прошлогодние яблоки - 460 тонн - мы продали в Россию еще до Нового года. Но уже неделю ожидает отправки новый урожай - 16 тонн! Еще чуть-чуть - и их товарный вид ухудшится. Приходится смиряться с возможной потерей.

По его словам, российские инспекторы проехались по саду, оценили его площадь, отметили количество деревьев по сортам. Арифметика простая: на одном гектаре в хозяйстве «Новый сад» растет примерно 2400 деревьев. С каждого дерева фермер собирает 20 - 30 кг. Значит, с гектара - примерно 60 тонн.

- Россиян интересовало, где мы храним готовую продукцию, - продолжает глава хозяйства. - Но на яблоки спрос огромный, мы продаем их сразу после сбора. Спецхранилище начали строить только сейчас. Основное, что хотела увидеть инспекция, - выращиваем мы яблоки сами или возим из-за границы. Эти вопросы у них отпали. Приятно, что россиян удивила наша высокая урожайность!

Для Михаила Середича важно было пройти проверку, ведь в этом году пинский фермер планирует продать в Россию уже 800 тонн яблок.

Сельхозпредприятие «Радуньское» - одно из трех хозяйств в Витебской области, которое посетила инспекция. Причем сад осматривали эксперты обеих стран.

- По итогам проверки составили акт, - пояснили в «Радуньском». - Теперь яблоки можно продавать в Россию.

В год сельхозпредприятия Беларуси выращивают до 200 тыс. тонн яблок, с учетом частных подворий получается в 2 - 3 раза больше.

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