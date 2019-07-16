Годовщина катастрофы МН17: что мы узнали о трагедии за эти пять лет

Пять лет назад, 17 июля 2014 года, потерпел крушение пассажирский Boeing. Рейс МН17 компании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур (столицу Малайзии) над территорией Украины, где шли военные действия между украинскими военными и сепаратистами.

В самолет «Боинг-777» зашли 283 пассажира (в том числе 80 детей) и 15 членов экипажа. Среди них граждане 10 стран, однако большинство - нидерландцы. Полет должен был длиться 12 часов, но на землю находившиеся на его борту так и не приземлятся… Ведь спустя 2 часа 49 минут в авиакомпании сообщили, что связь с летевшим над Донбассом «Боингом» пропала. Как позже указали в докладе Dutch Safety Board, все бортовые системы перестали работать в 16.20.05.

В украинских СМИ сообщения о падении авиалайнера появились около 18.00. Одними из первых об этом сообщил внештатный советник министра внутренних дел Украины (до ноября 2014-го) Антон Геращенко и лидер группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. Последний заявил: «Украинские силовики из состава сил АТО не имеют в зоне проведения операции средств ПВО». А Геращенко предположил, что самолет был сбит из ЗРК «Бук».

Согласно данным Malaysia Airlines, всего в результате катастрофы погибло 298 человек.Фото: REUTERS

Главный редактор «Цензор.нет» Юрий Бутусов написал, что «российская ПВО нанесла удар по гражданскому авиалайнеру, перепутав его с другим самолетом». Он сослался на источник в Минобороны. Почему именно «перепутала»? За день до трагедии 16 июля в небе над Донбассом пролетел украинский Ил-76. Он, вероятнее всего, и был целью. Но 17 июля украинская авиация не летала.

«ПРЕДУПРЕЖДАЛИ ЖЕ - НЕ ЛЕТАТЬ В НАШЕМ НЕБЕ»

В это же время, в ряде СМИ и информагентствах сторонников самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали сообщать о сбитом транспортнике Ан-26 украинских ВВС. Тогда же в сети начали появляться первые видео и фото с места событий. Многие новости и сообщения вскоре были удалены. Позже стало известно: авиалайнер потерпел крушения над донецким Торезом из-за ракеты серии 9М38. Она была выпущена из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». Части самолета упали в районе населенных пунктов Грабово, Рассыпное, Петропавловка.

Боевая часть ракеты взорвалась слева от самолёта непосредственно возле кабины пилотов.Фото: REUTERS

НЕ ДОЛЖЕН БЫЛ ЛЕТЕТЬ НАД ТОРЕЗОМ: ЗА ДЕНЬ ДО ТРАГЕДИИ МАРШРУТ ИЗМЕНИЛИ

Рейс МН17 в день трагедии отклонился от привычного маршрута. Если до этого лайнер этого рейса пролетал над юго-западной частью Донбасса, то 17 июля он летел с западной в восточную часть области. То есть пролетал на 70 километров восточнее от тогда еще областного центра Донецка. При этом маршрут был изменен за день до трагедии.

ЗРК «БУК» НЕ ВЫПУСКАЮТ С 1986 ГОДА

Спустя месяц после авиакатастрофы МН17 была создана Международная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) во главе с Нидерландами. В нее также вошли представители Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. Совместно они пришли к выводу, что MH17 был сбит ракетой из установки «Бук», принадлежавшей 53-й бригаде Вооруженных сил России, базирующейся в Курске.

Россия же пыталась опровергнуть свою причастность к трагедии, забравшей жизни 298 человек. Так, 21 июля 2014 года было заявлено, что «Боинг» был сбит выпущенной из украинского «Бука» ракетой. Спустя два месяца после этого в сентябре министр обороны РФ Сергей Шойгу повторил, что ответственность за падение «Боинга 777» лежит на властях Украины. В декабре версия российской стороны по поводу виновных в трагедии снова сменилась. Сообщили, что «Боинг» сбил штурмовик Су-25.

В 2015 году представители российского концерна «Алмаз-Антей», который производит «Бук», заявили об окончании эксплуатации комплекса «Бук» еще в 2011 году. Поскольку срок годности зенитно-ракетного комплекса составляет 25 лет, а последний раз «Буки» выпускали в 1986 году. Поэтому официально «Буков» нет на вооружении российской армии.

Лайнер рухнул на землю в районе села Грабово Донецкой области.Фото: REUTERS

РОССИЯ УВЕРЯЛА, ЧТО УКРАИНА «ПОДДЕЛАЛА ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»

Первые результаты уголовного расследования причин катастрофы JIT представила 28 сентября 2016 года в Нидерландах. Международная следственная группа предоставила факт того, что «Бук» прибыл в Украину из России. В Министерстве иностранных дел России тут же заявили: Украина «подделала доказательства». Россия якобы «единственная, кто направляет достоверную информацию и раскрывает все новые данные». 16 июля 2019 года в ЕС призвали Россию взять на себя ответственность за сбитый «Боинг», а также начать сотрудничать со следствием для установления виновных.

КТО ВИНОВЕН В ТРАГЕДИИ?

В марте 2017 года после дополнительного расследования о предположительном участии российского генерал-майора Сергея «Хмурого» Дубинского в крушении малайзийского «Боинга» рейса MH17 в Bellingcat назвали его главным транспортировщиком «Бука» к месту выстрела. Подтверждением этому являются и аудиозаписи СБУ от 17 июля 2014 года. На них, вероятно Дубинский, решает вопросы транспортировки и логистики: «куда грузить «Бук» и «куда поставить мою установку»». Спустя почти два с половиной года после этого 19 июня 2019 года в Bellingcat озвучили имена пяти фигурантов по делу о крушении малайзийского «Боинга». Это:

- экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин с позывным «Стрелков»;

- глава военной разведки в ДНР Сергей Дубинский с позывным «Хмурый»;

- командир «разведывательного батальона Крота» в разведке ДНР Леонид Харченко с позывным «Крот»;

- подчиненный Харченко Эдуард Гилазов с позывным «Рязань»;

- командир взвода разведывательной роты Олег Шарпов с позывным «Змей».

В течение долгого времени из-за небезопасной обстановки комиссия по расследованию DSB не могла выехать на место катастрофы.Фото: REUTERS

ПРЕМЬЕР МАЛАЙЗИИ О ВИНЕ РОССИИ: «ПОКА НЕТ НИКАКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ТОЛЬКО СЛУХИ»

Малайзийское правительство неоднократно высказывало свои сомнения по поводу результатов расследованию трагедии авиалайнера Boeing 777 рейса MH17. Сначала премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад просил предоставить весомые доказательства вины России, а чуть позже назвал результаты расследования JIT антироссийскими. Кроме того, Мохамад высказывал предположения, что за трагедией могут стоять боевики Украины или даже украинское правительство.

- Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, сбившая самолет, российского типа. Но она также может быть изготовлена в Украине. Нужны твердые доказательства, чтобы показать, что выстрел совершили россияне. Это могли быть боевики в Украине или украинское правительство. Потому что у них есть такие же ракеты, - заявил Мохамад.

Он высказывал свое недоверие к выводам комиссии и требовал неопровержимых доказательств вины России в случившемся.

- Мы хотим доказательства вины (России. - Ред.). Но пока нет никаких доказательств, только слухи, подчеркнул Мохамад.

Подобные высказывания 94-летнего политика возмутили родных малайзийских жертв трагедии. Они рассказали, что эти комментарии Мохамада вызвали ужас и горе.

Все 298 человек на борту самолёта погибли.Фото: REUTERS

СУД СОСТОИТСЯ 9 МАРТА 2020 ГОДА

8 июля Украина передала Нидерландам дело о крушении авиалайнера Boeing-777 рейса МН17. Еще в июле 2017-го представители пяти стран (Нидерландов, Украины, Австралии, Малайзии и Бельгии) при обсуждении наиболее эффективного варианта расследования трагедии определили место проведения суда. Он состоится в Нидерландах 9 марта 2020 года.

А В ЭТО ВРЕМЯ

СБУ задержала водителя тягача, который перевозил «Бук»

Служба безопасности Украины нашла и задержала водителя автотягача, который перевозил зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого над Донбассом был сбит авиалайнер Malaysia Airlines рейса MH17. Об этом 17 июля сообщил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков. По его словам, в распоряжении службы безопасности появилось видео, снятое на телефон, благодаря которому и удалось найти подозреваемого.

- Благодаря этому видео и этому телефону мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через три года нам удалось это лицо, которое не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ. Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание тут, в Украине, - рассказал Маяков на брифинге в Киеве.