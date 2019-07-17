Олимпийская чемпионка Алла Цупер участвует в создании детского развивающего центра

Детский развивающий центр «ТРИЧЕТЫРЕ» откроется в Минске в начале сентября. Консультантом и одним из организаторов проекта стала олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фристайлу Алла Цупер.

В развивающем центре «ТРИЧЕТЫРЕ» будут заниматься дети от 2 до 12 лет. Все они будут разбиты на множество групп в зависимости от возраста. Программа для малышей от двух до шести лет направлена на общее физическое развитие. Их не будут целенаправленно готовить к определенному виду спорта. А уже в старших группах будет акцент на гимнастику. Впрочем, одна из задач тренеров – поиск талантов и для других видов спорта: в процессе обучения будут консультации о предрасположенности к тому или иному виду спорта.

По словам тренера-преподавателя детского развивающего центра «ТРИЧЕТЫРЕ» Александра Сугоняко, программа для детей разного возраста будет кардинально отличаться: «Для двухлетних малышей планируются занятия исключительно с родителями. Тренировки детей от трех лет будут направлены на их гармоничное физическое развитие. Здесь важно не склонять ребенка к определенному виду спорта, а подвести его к школьному возрасту здоровым и физически развитым. В группах детей шести лет и старше будет акцент на гимнастику, но в то же время наши тренеры будут давать консультации о предрасположенности ребят к другим видам спорта».

В программе центра спортивная гимнастика, оздоровительная гимнастика, эстетическая гимнастика, фристайл, акробатика и паркур. Для каждой группы сформирована собственная программа, учитывающая особенности и потребности детей каждого возраста. Занятия будут проводить опытные тренеры, зарекомендовавшие себя в работе с детьми. Отметим, в подборе персонала и подготовке программы участвовала непосредственно Алла Цупер.

Сама олимпийская чемпионка участие в открытии центра объяснила так: «В первую очередь я мама, у меня двое детей. На их примере я вижу, как важно уделять внимание здоровью и физической форме с самых малых лет. Сейчас многие дети не хотят ходить в секции и большую часть свободного времени проводят за компьютерами и всевозможными гаджетами. Мне хочется, чтобы Беларусь всегда оставалась спортивной страной. Дети, ведущие активный образ жизни, растут более здоровыми и целеустремленными. Будучи мамой и спортсменкой, я вижу свою миссию в том, чтобы помочь будущему поколению. Каменная горка – это спальный район, в котором живет много молодых семей. Поэтому решили открыть детский центр именно там».

Детский развивающий центр «ТРИЧЕТЫРЕ» готовится к открытию по улице Неманская, 21. Сейчас в нем ведутся заключительные отделочные работы. Запись на тренировки стартует в начале августа, начало занятий – в сентябре. Уже доступна предварительная регистрация на занятия в центре.