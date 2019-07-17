2019-07-18T15:45:25+03:00
Общество
КП Беларусь

«В России - 453 белорусских рубля, а в Минске - 942!» Белорусы рассказывают, за какими лекарствами едут за границу

В Минздраве планируют разобраться с ценами на импортные лекарства и просят белорусов показать чеки
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Препаратов, которые везут из-за границы, много. Есть и сердечные, и антигистаминные, и поддерживающие для болеющих деменциейПрепаратов, которые везут из-за границы, много. Есть и сердечные, и антигистаминные, и поддерживающие для болеющих деменциейФото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Когда месяц назад министр здравоохранения Владимир Караник заступил на новую должность, первым делом пообещал разобраться с ценами на импортные лекарства. Белорусы часто жалуются, что стоимость одного и того же препарата в Беларуси и за границей может отличаться в несколько раз, поэтому везти лекарства приходится из Польши, Литвы или России.

Пару дней назад на официальной странице Министерства здравоохранения в Фейсбуке появилось обращение к белорусам, чтобы те делились чеками лекарств, которые у нас стоят дороже, чем за границей.

- В настоящее время Министерством здравоохранения Республики Беларусь проводится работа по возможному снижению стоимости некоторых лекарственных средств, - объясняется в посте ведомства. - В связи с этим специалисты страны проводят анализ стоимости лекарственных средств, в том числе приобретаемых гражданами за рубежом.

За пару дней под записью появилось больше 300 комментариев. Вот несколько примеров, за какими лекарствами людям приходится ездить за границу.

- Мемантиновая группа (мемантин - действующее вещество. - Ред.) препаратов для поддержания состояния людей при болезни Альцгеймера. В Польше 60 таблеток (месячная норма приема) стоит от $12 до $15. У нас в два-три раза дороже, - пишет минчанка Елена .

- Цена на “Престанс” (сердечный препарат. - Ред.) и комбинированные препараты с периндоприлом - в Литве в 3 - 5 раз дешевле, чем в Минске, - еще одно замечание в комментариях.

- “Энбрел” - жизненно важный и эффективный препарат в России стоит 453 белорусских рубля, а в Минске - 942 рубля. Издевательство над людьми. Инвалид по такому заболеванию должен покупать лекарство в Москве, - жалуется еще одна белоруска и делится чеком.

Но далеко не все комментарии - с перечислениями лекарственных препаратов и их цен. Многие возмущаются, почему в Минздраве не могут самостоятельно посмотреть цены на специализированных сайтах или запросить их в ведомствах других стран. А кто-то и вовсе не верит в правдивость и эффективность такого интерактива.

- Что-то на фейк похоже... - пишет один из комментаторов. - Вот прямо так взяли и цены снизили, да еще и к народу обратились, мол, помогите цены узнать, а то мы не знаем, что почем…

В Минздраве объясняют, почему решили спросить у народа, а не просто сравнить цены:

- Мы хотим получить обратную связь - те критические позиции, которые важны людям. Не с позиции госаппарата, а с позиции потребителя.

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