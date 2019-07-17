В Мядельском и Молодечненском районах почтальоны будут разносить лекарства

«Белпочта» и «Фармация» проводят эксперимент. Теперь почтальоны будут разносить не только письма, газеты и пенсии, но и… лекарства. Те, кто по каким-то причинам не имеет возможности сходить в аптеку, сможет заказать лекарства на почте. Предполагается, что основными потребителями новой услуги станут сельские жители.

- У нас это многим может пригодиться, - обрадовались в Слободском сельском исполкоме Мядельского района. - Район большой, у нас на 50 населенных пунктов - амбулатория и ФАП, да передвижной медицинский комплекс. Жителям отдаленных деревень, чтобы купить лекарство, нужно в среднем 18 километров проехать. Кто как выходит из положения: кому социальные работники таблетки привозят, кому через автобус передают или покупают соседи, которые ездят в Слободу на работу.

Мядельский район - один из двух, где новую услугу предлагают в порядке эксперимента. Она будет платной. Экспериментировать будут до сентября. Если окажется, что лекарства по почте действительно есть смысл доставлять, опыт распространят по всей стране.

- Заказать лекарства, медицинские изделия и товары аптечного ассортимента можно на дому через почтальона или в отделении почтовой связи, - рассказали в РУП «Белпочта».

Почтальон может принести лекарства, реализуемые по рецепту, и безрецептурные средства, медицинские изделия и прочие товары из аптеки. Главное условие - чтобы для них не требовалось особого режима хранения. Нельзя будет заказать по почте психотропы, анаболики, лекарства, которые выписаны больному на льготных условиях или которые он получает бесплатно, и лекарства, которые подлежат предметно-количественному учету.