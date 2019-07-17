Александр Лукашенко и Владимир Путин посетили службу в Валаамском монастыре

В среду был день неформального общения с Владимиром Путиным. Президенты посетили службу в Спасо-Преображенском Валаамском мужском монастыре, расположенном на острове Валаам на Ладожском озере в Карелии, сходили в музей Валаама, посетили нескольких скитов.

- Я Владимиру Владимировичу говорю: мне надо сюда, - сказал Александр Лукашенко, встречавшим его на Валааме монахам. Фрагмент встречи показал телеканал Россия 24. - Приеду с топором, с пилой, с косой. Посмотрю, как вы тут хозяйствуете.

Как сообщает БелТА, президенты подошли к мощам Сергия и Германа - основателей Валаама, мощам Антипа Валаамского, иконе Валаамской Божьей Матери. Возле иконы президенты и младший сын главы белорусского государства Николай Лукашенко зажгли свечи.

Напомним, помолиться на Валааме Лукашенко предложил Путин.

- Это наша православная святыня. Я там просто должен побывать. Я ему благодарен, что он мне ее лично покажет и расскажет, как он воссоздается, что сделано там, - говорил в июне Александр Лукашенко.

Валаам - это самый большой из нескольких десятков островов архипелага в северной части Ладожского озера.

У Владимира Путина особое отношение к этому месту, он регулярно приезжает в этот монастырь с 2001 года, последние три года посещал в один и тот же день - 11 июля, именно в этот день почитают основателей монастыря.

Точная дата основания Валаамского монастыря неизвестна: говорят о X - XI веках; если судить по документам, основание монастыря произошло в 1407 году. После многих войн, расцветов и пожаров к XIX веку Валаамская обитель расцвела. С 1979 года тут работал музей-заповедник, а прежняя жизнь монастыря начала возрождаться с 1989 года. По данным на 2018 год, количество обитателей в монастыре насчитывало 217 человек, среди них и пятеро монахов из Беларуси.

На территории монастыря восстановлены все архитектурные сооружения, работают пекарня, гостиница, есть молочная ферма и рыборазводный завод. В обители постоянно задействовано около полусотни трудников - это люди, которые работают при монастыре на добровольной и бескорыстной основе.

Уже вечером 17 июля президенты вернулись в Санкт-Петербург, 18 июля они примут участие в VI Форуме регионов России и Беларуси.