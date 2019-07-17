Владимир Волчков: «В теннисе девчонок вырастить легче, чем парней»

- Супер, - говорит Владимир Волчков, когда у меня начинает получаться удар. Сам себе в шутку думаю: «Вау, хоть заголовок из этого делай». Пусть и дежурная похвала, но все-таки от полуфиналиста Уимблдона, старшего тренера мужской национальной команды Беларуси по теннису. Да и вы сами помните легендарные матчи нашей сборной в 2004-м с Россией и Аргентиной.

Сейчас Владимир Волчков уделил несколько часов тренировки для участников #DinamoChallenge - проекта, в котором болельщики хоккейного «Динамо» и журналисты пробуют себя в разных видах спорта. Все получилось насыщенно: разминка, постановка технических приемов, мини-матч. А шутки от Волчкова и его команды были меткими, как удары по мячу.

Владимиру Волчкову о победе на Уимблдоне напоминают его подопечные. Фото: ХК Динамо Минск

Сам в теннис до этого играл раз пять, причем, лет 11-12 наз. За пару дней это теннисной сессии #DinamoChallenge достал ракетку и пошел на школьный стадион потренироваться – просто постучать в стенку (место для шутки про матч Чака Норриса в теннис со стеной). Понятно, что уровень игры от этого не появится, но хотя бы руки немного привыкнут.

Команды #DinamoChallenge тренировались на кортах в двух заходах: бригада на 18.00 и бригада на 19.00. И потом делились еще на две подгруппы – каждая работала на своем корте, после чего менялись. Пока шла ранняя сессия, решил размяться. Увидев махи руками, тренер по общефизической подготовке Юрий Железнов отметил:

- Разминка? Правильный подход. На корте может быть тяжело.

Разминка от Юрия Железнова. Фото: ХК Динамо Минск

Наша тренировка, как полагается, началась с разминки. Кто-то на пару минут припозднился. Владимир Волчков говорит, мол, отжимайся до конца тренировки. Потом, улыбаясь, добавляет:

- С теннисистами у нас разговор еще более короткий. Поэтому играть перестали.

Часто доводилось бывать на тренировках разных видов спорта, но многие упражнения оказались в новинку. Одно вам на заметку: лечь на спину, колени подтянуть к груди, руки вперед; затем отводить левую руку к голове, правую ногу вперед; затем вернуться в исходное положение и повторить то же самое с правой рукой и левой ногой.

- Хорошее упражнение, чтобы утром включить мозг, - с улыбкой говорит Юрий Железнов, глядя на наши потуги.

Упражнения на координационной лесенке. Фото: ХК Динамо Минск

После беговых упражнений и работы на координационной лесенке мы вышли на корт, предварительно вникнув в премудрости правильного хвата ракетки. Сначала Владимир Волчков и 18-летний теннисист Денис Жарин показали, как надо играть в теннис. Потом это по очереди пробовали изобразить мы. Вот Владимир Николаевич переводит мяч на мою половину корта, кажется, просто надо правильно подойти к мячу и подставить ракету, но… Из пяти подходов в лучшем случае получились полтора. Уступаю место на корте партнеру и думаю: да, это не в стенку стучать, где более-менее предсказуемый отскок.

- Мы должны расположить тело относительно мяча таким образом, чтобы ему некуда было деваться. В том счастливом случае, если умудрились по пасть по нему ракеткой, - советы и заразительный смех от Волчкова.

Позже Владимир Волчков скажет, что хотел, чтобы мы получили Out-of-box experience – свежее впечатление от первого знакомства с игрой.

Для всех знакомство с теннисом получилось приятным. Фото: ХК Динамо Минск

Занятие прошло на кортах центра тенниса. Фото: ХК Динамо Минск

И уже дальше начали совершенствование. На противоположной стороне корта появился Змей Горыныч – машина, которая подает мячи. Нам надо было по очереди выходить и делать по три удара. Первый подход – так себе. Пару советов от Волчкова – уже лучше. Третий – то самое «супер» от Волчкова. Мелочь, а приятно. Просыпается то самое чувство кайфа, когда что-то получается в этой прекрасной игре.

"Казалось бы, просто делай как Роджер". Фото: ХК Динамо Минск

Дальше меняемся кортами и перебрасываем мяч через сетку с Денисом Жариным, а затем с Юрием Железновым делаем упражнения с набивными 2-килограммовыми мячами. На десерт мини-соревнование: представители двух команд стучат в стенку мячом, кто больше. Цель – 20 раз. С ней справились буквально пару человек.

- Этому молодому человеку предлагаю сразу засчитать 20, - повышает самооценку Владимир Николаевич. Все-таки зря когда-то давно перестали с друзьями ходить играть в теннис.

После тренировки Владимир Николаевич сказал, что остались самые позитивные эмоции.

- Кто бы ни выходил на корт, любители, профессионалы, юниоры, самое главное - это интерес, горящие глаза. Для тренера это как топливо. Энергии и эмоций было через край.

Не сразу все получалось, но эмоции были на уровне. Фото: ХК Динамо Минск

- В теннисе задействованы почти все группы мышц, необходимы все физические качества. Как можно сделать теннис более доступным у нас в стране? Все-таки необходимо арендовать корт, найти ракетки…

- Было бы желание, тогда самое недоступное можно сделать доступным. Для этого нужна воля, соответствующие решения. Хотя конкурировать становиться непросто.

- От боксеров и борцов слышал, что их виды спорта самые сложные. То же говорят футболисты и баскетболисты, отмечая и физические нагрузки, и премудрости тактики, техники. Что вы скажете про теннис?

- Скажу то же самое. Командные виды спорта нельзя сравнивать с теннисом, потому что уровень стресса несопоставим. Теннисист сам нанимает себе команду из тренеров и персонала, сам с ней рассчитывается или увольняет, сам планирует соревнования и расходы. Ему могут помогать только агент и родители на определенном этапе. В командных видах спорта большой штат людей, который готовит спортсмена, чтобы он выходил на поле здоровым и в хорошей форме. И там стресс, ответственность можно разделить между всей командой. На корте ты один на один с соперником. Что показал финал Уимблдона с участием Роджера Федерера и Новака Джоковича? Когда играют титаны, теннис настолько красив, но и настолько жесток. В таком поединке победителя выбрала судьба. Это жестоко, потому что Федерер был не менее достоин победы.

#DinamoChallenge на теннисе. Фото: ХК Динамо Минск

#DinamoChallenge с Владимиром Волчковым. Фото: ХК Динамо Минск

- Этот финал длился почти пять часов. Какой у вас был самый продолжительный матч?

- На «Ролан Гаррос» более пяти часов играл в Радеком Штепанеком (2004 год, Волчков выиграл 6:3, 2:6, 3:6, 6:3, 11:9. - KP.BY), если не ошибаюсь 5 часов, 14 минут. Это тоже показывает, что такое теннис.

- Вы говорили, что недавно вернулись из Англии. Когда приезжаете на Уимблдон, накатывает ностальгия? 2000 год, вы дошли до полуфинала, где уступили будущему победителю Питу Сампрасу…

- Слишком взрослый для ностальгии. Мне только спортсмены напоминают. Там есть доска, где золотыми буквами написаны имена теннисистов, которые выигрывали турниры (в 1996 году Волчков выиграл юниорский Уимблдон, обыграв в финале Ивана Любичича, нынешнего тренера Роджера Федерера. - Ред.). Вот так подопечные напоминают: «Владимир Николаевич, вы здесь есть». А так никакой ностальгии. Просто встречаемся с ребятами, с кем играли раньше, почти все сейчас тренеры.

- Самый памятный матч для вас? Кубок Дэвиса? Уимблдон?

- Когда в 1/8 финала Кубка Дэвиса обыграл Михаила Южного в решающей игре против России на глазах у наших болельщиков - экстраординарное событие в моей жизни, особые ощущения.

- В прошлом году сразу четыре белорусские теннисистки входили в топ-100 мирового рейтинга. Мужчины сейчас в лучшем случае подбираются к первой сотне. Почему так получается?

- Девчонок вырастить легче. Это факт. А у парней конкуренция намного выше на всех уровнях. В прошлом году как тренер ездил на разные турниры, у мужчин везде полная сетка отборочных матчей. У девушек не всегда полная сетка основного турнира. Это разные планеты. Чтобы подготовить топового теннисиста надо вложиться в три раза больше, чем в подготовку теннисистки. Мы не самая богатая страна, нам сложно конкурировать с признанными лидерами. Даже те «буржуи» (пусть не обижаются), которые не сильно инвестировали в теннис, сейчас активизировались, привлекают большие ресурсы, нанимают лучших тренеров.

- В общем, многое упирается в финансы.

- Да, мы должны называть вещи своими именами. Если у тебя есть молодой талантливый спортсмен, чтобы его вырастить, надо создать ему среду. Что это такое? Должны быть четыре-пять спортсменов, которые по уровню выше его. Если таких нет, то теннисиста надо вести в академию, где эта среда есть. Это стоит больших денег. В известной академии Ника Боллетьери годовая тренировочная программа стоит 60 - 70 тысяч долларов, и это без турниров. Девушек легче вырастить. Вся наша команда, которая дошла до финала FedCup, тренировалась с парнями. По ним не скажешь, что у них особенно комбинационный теннис (Сашу Саснович возьмем за скобки). Они прилично набиты, физически развиты в силу своих данных - на этом и поднялись. Получается Соболенко, Саснович, Лапко можно поставить в спарринг-матч с парнями - и они будут прогрессировать. У ребят такой возможности нет, мы не можем привезти игрока из топ-100, чтобы он набивал наших лучших юниоров. Всегда хочется уйти от разговора о деньгах, но всегда к нему возвращаешься.

- Сейчас сами играете в свое удовольствие?

- Хватает 5 - 6 часов с ребятами на тренировках. Когда выезжаем на соревнования, всегда сам их разминаю. В общем, форму поддерживаю.