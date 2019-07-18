2019-07-18T12:52:59+03:00
Общество
КП Беларусь

Когда рядом взорвался фаустпатрон, дедушка бежал за обувью для детей

История моего дедушки, Бернацкого Викентия Яковлевича
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Фото: личный архивФото: личный архив
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Мой дедушка Бернацкий Викентий Яковлевич родился в маленькой полесской деревне Лисичицы. В начале войны на фронт призван не был, мобилизован только в июле 1944 г. На тот момент ему было 40 лет, дома остались жена и четверо детишек. После короткой подготовки в 22-м стрелковом полку он попадает в знаменитую 89-ю Армянскую Таманскую дивизию, где и начинает боевой путь. Первую медаль он получил за освобождение Варшавы, затем участвовал в форсировании р. Одер. Именно воспоминания о форсировании остались для дедушки самыми страшными.

Его дивизия с боями продолжала продвижение по Германии, где дед отличился во Франкфурте-на-Майне. За штурм этого города дедушка получил медаль «За отвагу». Далее привожу выписку из боевого приказа: «Наградить стрелка 1-ой стрелковой роты Бернацкого Викентия Яковлевича за храбрость, проявленную в боях за Франкфурт-на-Майне и уничтожение шести немецких солдат».

Далее дедушку ждали жестокие бои за Берлин. Надо сказать, что его дивизии достался очень тяжелый центральный район Берлина, известный как Хумбольт Хайне. Оборону там держал СС полк «Германия» и остатки дивизии СС «Викинг». Дед был в составе штурмовой группы 400-го стрелкового полка, которая первой пошла на штурм укрепленной точки. Далее снова привожу выписку из наградного листа: « В бою 30.4.1945г. (Берлин) во время захвата укрепленного района, преградившего путь к дальнейшему продвижению, первым ворвался в дом и в бою, действуя штыком и гранатой, уничтожил лично 5 немецких солдат, поспособствовав захвату дома и дальнейшему продвижению вглубь города». За этот подвиг дедушка был награжден орденом Красной Звезды.

2 мая 1945 дедушка был ранен, причем, как он вспоминал, довольно "курьёзно". При зачистке очередного дома на первом этаже солдаты обнаружили обувной магазин. Дом зачистили и вернулись на исходную позицию, но командир штурмовой группы то ли в шутку, то ли всерьез обратился к дедушке: «Что ж ты, Бернацкий, детишкам обувки не взял? Беги, возьми». Дед и побежал, взял. А когда перебегал улицу, рядом взорвался фаустпатрон, осколки попали в лопатку. Этим ранением война для дедушки и закончилась. Обуви детишкам он так и не привез, зато вернулся в родную деревню и прожил еще 26 счастливых лет.

Моя семья и я всегда помним дедушку Викентия и его отважный путь на войне.

Бернацкий Сергей, г. Белоозерск

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