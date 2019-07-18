Горан Брегович, Morandi и «Без билета»: идем слушать классную музыку и смотреть лазерное шоу

На одной сцене выступят коллективы, которые хорошо известны в Беларуси, а некоторые - и во всем мире: группы «Без билета», Morandi и Горан Брегович со своим оркестром. Концерт организовывает компания velcom | A1 при поддержке Минского городского исполнительного комитета.

Программу 11 августа откроют белорусские рокеры «Без билета». Этот год станет последним в 20-летней истории группы: в конце декабря музыканты намерены дать свой последний концерт и распустить коллектив. Так что поклонникам «безбилетников» не стоит упускать одну из немногих оставшихся возможностей увидеть и услышать живое выступление коллектива.

Вслед за белорусскими коллективами на сцену выйдут иностранные гости - румынский евродэнс-дуэт Morandi (тот самый, который взорвал европейские чарты своими хитами Beijo, Love Me и Angels) и родоначальник балканского рока Горан Брегович. С его творчеством знаком каждый, кто хотя бы раз смотрел фильмы Эмира Кустурицы, - именно сотрудничество с известным режиссером положило начало всемирной известности Бреговича: он написал музыку к таким картинам, как «Андерграунд», «Время цыган», «Аризонская мечта», «Жизнь как чудо». И вот теперь минские слушатели вновь смогут оценить синтез традиционных цыганских и балканских мотивов, рока, джаза - и неподражаемой харизмы самого экстравагантного маэстро современности.

Каждый участник концерта представит перед зрителями полноценный сет протяженностью от 45 минут до 1,5 часов. А ближе к одиннадцати вечера программа завершится масштабным лазерным шоу.

Вход на концерт будет бесплатным для всех. Все происходящее на сцене будет демонстрироваться на больших экранах города: на площади Свободы напротив Минской городской ратуши, а также на экране ТЦ Galleria Minsk. Кроме того, прямую трансляцию и запись концерта смогут посмотреть все желающие абсолютно бесплатно, на любом устройстве и в сети любого мобильно оператора после авторизации на сайте видеосервиса или через мобильное приложение VOKA.