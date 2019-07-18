Джазмен написал книгу о работе за границей и закулисье: В Марокко о Беларуси знают благодаря бойцу Андрею Орловскому

- Название такое, потому что книгу я начал писать в Марракеше, старой столице Марокко, где 10 месяцев работал музыкантом джаз-трио в гостинице «Ля Мамуния» вместе с пианистом Димой Хоменко (теперь он играет в группе «Трубецкой». - Ред.) и контрабасистом Лешей Крышталем, - признается Александр Сапега, известный барабанщик и преподаватель. - Ежедневно надо играть джаз - это же моя мечта! Но каждый вечер наше трио играло четыре сета по 45 минут - два больших концерта, считай. Когда в последнем перерыве становилось совсем невмоготу, Леша грустно вспоминал: «Эх, семкі забыў у старым смокінгу!» Чтобы не сойти с ума, я тогда писал научную работу по игре на ударной установке и эти рассказы.

Александр Сапега с Алексеем Крышталем и Дмитрием Хоменко в Марракеше.

В МАРРАКЕШЕ НА ДТП НЕ ВЫЗЫВАЮТ ПОЛИЦИЮ, А РЕСТОРАННЫЕ ЗАЗЫВАЛЫ ДЕРУТСЯ

Примерно пятая часть книги с изящными «рассказами джазмена о Марокко, о запахах любви и страсти» - истории из Марракеша. Александра там сразу впечатлил запах коня из-за упряжек с каретами для туристов. «Подумал, что так же пахло и в центре Минска еще каких-то лет сто назад!» - признается Сапега. На улицах полно чистильщиков обуви, которых разочаровывали коллеги барабанщика, ходившие во вьетнамках. Зато богатые арабы, чтобы почистить обувь задорого, на радость зевакам усаживались на специальный шикарный трон. Еще тут всегда помятые машины, поскольку за правилами дорожного движения никто не следит, а мелкие аварии заканчиваются коротким выяснением отношений на словах:

Из-за таких карет для туристов на центральных улицах Марракеша порой не продохнуть.

«Помню, как наш таксист задел своим зеркалом зеркало соседа. Я подумал: ну все, разбирательства пойдут сейчас, а мы на работу опаздываем. Но наш «шеф» даже не посмотрел в сторону потерпевшего». Оригинальные манеры и у марокканских зазывал-верзил: «Хочешь есть?» - «Нет, спасибо!» - «А может, хочешь подраться?»

Немного авто из Марракеша, которые, как пишет Александр, тут нередко изрядно помяты - к правилам ПДД тут относятся без особого внимания.

Александр Сапега рассказывает, как всем трио белорусы придумывали свою топонимику Марракеша. Площадь, где стоял ресторан фастфуда KFC, ребята назвали площадью Калинина потому, что капитан Сандерс с логотипа действительно смахивает на всесоюзного старосту. А одну из улиц назвали Брестской из-за стены старой крепости, которая Дмитрию Хоменко напомнила цитадель над Бугом.

Александр Сапега ( Apple Tea) 3.

Не раз музыкантам доводилось объяснять местным и туристам со всего мира, где находится Беларусь. Но однажды случилось обратное: охранник отеля знал о нашей стране благодаря победам бойца Андрея Орловского. Оставила свои впечатления и жизнь отеля. Вот зарисовка «Внученька»: «Если я вижу в нашем отеле дедушку с внучкой и бабушкой, то у меня это не вызывает никаких подозрений. Если же дедушка с внучкой, но без бабушки, то, скорее всего, внучка ненастоящая. А редко, но бывает, что дедушка идет с парой веселых длинноногих негритянок - в этом случае почти наверняка у этого дедушки никогда не было бабушки!»

Марракеш показался белорусам городом приветливым, но из-за отличий в менталитетах не ко всему они смогли быстро привыкнуть. Фото: Getty Images

К белорусскому трио не раз подходили зрители, чтобы отметить высочайший класс наших джазменов. Нередко это были их коллеги - скажем, из оркестра британской корпорации ВВС или группы Sun Ra Arkestra. А старичок из Вены похвастался, что в 1960-х варился в самом жерле европейского джаза. Кумиром того поколения был Телониус Монк: «И вот как-то раз пришел я в клуб на его концерт, - говорит старичок, - в перерыве захожу в туалет - а у писсуара Монк стоит и молча смотрит впереди себя. Я подошел поближе, смотрю, а поверх писсуара написано: «Монк - БОГ».

Белорусы выступали в Марракеше при полном параде.

В «ПЕСНЯРАХ» ВСЕ ДУШИЛИСЬ ОДЕКОЛОНОМ DRAKKAR - ДРУГОГО НЕ БЫЛО

Немало рассказов у Александра о запахах парфюма, связанных с разными моментами его жизни. Например, сладкий карамельный одеколон Yardley Sea Spray он купил в августе 1982-го перед вторым курсом консерватории, а уже в сентябре познакомился с первокурсницей Жанной, которая стала его женой. И пока Александр служил в армии, Жанна часто доставала этот флакон, чтобы ощущать запах любимого в своей комнате.

Apple Tea - Sunny Samba.

Одеколон Trimaran из гродненского универмага, где этими угловатыми флаконами были заставлены все полки парфюмерного отдела. «Здаецца, што ў 1988 годзе палова мужчынскага насельніцтва Гародні пахла аднолькава», - пишет Александр. Кстати, эпизоды о запахах написаны по-белорусски. «Мне кажется, основные инстинкты можно передать только родным языком», - замечает Александр.

Александр играет в группе Apple Tea и во многих проектах, забавным случаям в которых посвящены многие его истории.

Шипровый запах одеколона Drakkar связан у Александра с гастролями: «Як і многія менчукі, я купіў Drakkar у ЦУМе, у 1986 годзе, калі працаваў у моладзевай студыі «Песняроў». Гастролі ў нас былі доўгімі, з частымі пераездамі. Львоў, Вільня, Рыга, Мурманск… Але пачуццё дому заўсёды ствараў менавіта гэты адэкалон, і не толькі ў маім нумары (гасцініцы. - Ред.) - у нумарах іншых артыстаў стаялі дакладна такія «Дракары», таму што ўсе музыкі былі менчукамі».

Колоритные детали джазмен подмечал и в рассказах друзей. Скажем, о незадачливом любовнике, который пригласил домой девушку, подарив ей коробочку духов Ellipse, но не спрятал еще четыре для других мимолетных романов. А советский одеколон «Русский лес», смешанный со сгущенкой, для самого 14-летнего Саши стал обезболивающем во взрослой больнице, куда его положили спасать от гангрены.

Музыканты Apple Tea участвовали в востановлении знаменитого "Народнага альбома" - кстати, история с костюмами к этому проекту есть в книге Александра.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

ХОККЕИСТ ЗАПЛАТИЛ 50 ЕВРО, ЧТОБЫ ВМЕСТО ДЖАЗА ПОСЛУШАТЬ АЛЕНУ АПИНУ

Конечно, в книге множество историй из концертной и закулисной жизни группы Apple Tea и их коллег. Скажем, о том, как музыканты из-за опаздывающей солистки и саксофониста почти на полчаса растянули импровизацию знаменитой Summertime, отыграв композицию в фанке, латино диско и регги. А чтобы друг и коллега Игорь Сацевич (ныне лидер Apple Tea. - Ред.) мог сыграть на джем-сейшене после минского концерта знаменитого саксофониста Владимира Чекасина, Александр Сапега отбил на адрес военного оркестра, где служил Сацевич, телеграмму. После нее рядового и вправду командировали в Минск «для участия в джем-сейшене».

Open solo by Alexander Sapega.

А вот чем окончилась история с гостеприимством гродненских поклонников после джаз-фестиваля. Минских музыкантов пригласили на барбекю в частный дом. «Было весело, даже очень. Утром молодая джазовая певица обнаружила себя в постели между двумя лучшими джазменами Беларуси! Она ощупала себя и поняла, что всю ночь проспала в джинсах.

- Эх, - переживала она потом, - такой шанс представился, какое трио проспали!»

Александр Сапега - мощный мотор Apple Tea, педагог и организатор фестиваля "Барабанны біт". Фото: Алексей Казнадей (предоставлено героем материала)

Однажды, когда саксофонист Apple Tea Виталий Ямутеев играл в элитном ресторане, его предупредили, «что в зале солидный клиент - хоккеист сборной Беларуси. Виталик все соки из своего саксофона выдавил и только в конце, когда играть оставалось минут десять, богатый хоккеист подошел к нему, протянул 50 евро и сказал:

- Все, спасибо, закругляйся!

Виталик взял деньги и с удивлением и обидой посмотрел на администраторшу - та махнула головой, договорено, мол. А хоккеист покопался в своей сумке, нашел диск и отдал бармену - в зале зазвучала Алена Апина».

Иногда Александр играет в тандеме с сыном Яном. Фото: Алексей Казнадей (предоставлено героем материала)

А вот байка «Не уместно» о том, как пограничники минского аэропорта отмечали 8 Марта. «Все было интеллигентно, однако в середине вечера к Косте Горячему (пианист Apple Tea. - Ред.) подошел выпивший офицер и спросил:

- Уместно ли будет сыграть песню «Господа офицеры»?

- По-моему, не уместно! - не переставая играть, ответил Костя.

- Извините, - поклонился офицер и удалился».

Jazz-Time 2014. День 1. Открытие. Выступление "Apple Tea Jazz Band".

Александр вспомнил и случаи из своего студенчества. Например, когда на занятиях по «Музыке народов СССР» в качестве грузинских композиторов студенты называли фамилии игроков тбилисского «Динамо». А на первом курсе будущего барабанщика определили в студенческий оркестр русских народных инструментов на малый барабан и трещотки-погремушки. «Слева от меня играли веселые ребята на контрабас-балалайках, они веселились всегда - а с такими инструментами по-другому и нельзя. Огромная неуклюжая балалайка ростом с человека гарантированно вызывала улыбки. (…) Но однажды прямо на концерте во время очередного tutti у соседней балалайки оторвался гриф, и натянутые струны с силой отбросили его в меня. Головка грифа с бешеной скоростью чиркнула по мочке моего левого уха! Ужас! Еще бы несколько миллиметров - и… С тех пор я боюсь балалаек».

На репетиции белорусов с вокалистом Кливлендом Уоткиссом барабанщик громче обычного ударил в тарелку. После этого певец заявил: «Понимаете, я певец. Когда вы громко играете, мне трудно организовать звук, особенно когда я подражаю трубе. Я хотел бы, чтобы у нас была камерная атмосфера! Чтобы вы играли меньше, но при этом слушали больше! Надо создать некий звуковой космос, в котором будет комфортно всем!» Костя (Горячий. - Ред.) грубо перевел: «В общем, он сказал, чтоб мы так громко не х…чили!»

В одной из коллабораций Александр играл со Змитром Войтюшкевичем.

А под финал книги есть хорошая история со Змитром Войтюшкевичем. Певец порадовался записанной Александром барабанной партии: «Это будет стопроцентный хит!» Но Сапега убеждает: «Какой хит! Это джазовый стандарт, не меньше! Джазовый стандарт живет дольше - соответственно, и денег автору приносит больше».

Дима от моих слов счастливо улыбается куда-то вдаль.

- Поэтому прошу увеличить мне гонорар! - опускаю я его с небес своей меркантильной просьбой».

Фото: Личный архив