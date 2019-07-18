Волонтеры «Ангела»: «Людям нужна помощь, даже если ты две ночи не спал, заболел или сидишь с ребенком»

Люди не могут найти дорогу из леса, теряются в городе из-за проблем со здоровьем, вдруг не приходят домой с работы или после учебы. К поискам кроме милиции приступают и волонтеры отряда «Ангел». За кратким сообщением «Найден», которое появляется в соцсетях отряда после успешных поисков, стоит огромная работа и серьезные затраты. Дорогое оборудование, топливо, мобильную связь, бумагу для ориентировок «Ангел» оплачивает только за счет собственных средств добровольцев и пожертвований. Отряду нужна не только финансовая поддержка, но и добровольцы - чем больше волонтеров будет участвовать в поисках, тем больше шансов найти человека. О том, как живет «Ангел», как проходят поиски, кто те самые волонтеры, которые по первому звонку отправляются на поиски, и что делать, чтобы не попасть в беду, мы расскажем совместно с компанией МТС в цикле наших материалов «Код помощи».

«Я себя тоже считаю волонтером, который плюс ко всему решает повседневные вопросы»

За 7 лет руководитель отряда Сергей Ковган был в отпуске один раз.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В 2011 году мама Сергея Ковгана случайно увидела по телевизору передачу, в которой женщина просила помочь найти отца - он потерялся в Борисовском районе. Вместе с другом Сергей отправился помогать - на том поиске они были единственными добровольцами. Мужчину тогда, к сожалению, не нашли. После этого Сергей задумался о создании собственного поискового отряда.

- Идею вынашивал год. Создал группу в соцсети, пригласил друзей. Просьба о помощи пришла через два дня: в Минске пропала девушка. Объявление из группы отряда набрало 5 тысяч репостов, подключились СМИ. Девушку тогда не нашли - тело обнаружили через несколько месяцев в лесу.

Когда отряд создавался, Сергей думал, что помогать в поисках будут люди, чьих близких нашли волонтеры отряда.

- Людям нужна помощь, даже если ты две ночи не спал, заболел или сидишь с ребенком. Я был в отпуске только один раз за семь лет. Надеялся, что родственники пропавших, которые с этим столкнулись, поймут, что точно так же помощь нужна сотням других. Но в итоге спустя 7 лет я знаю только одного человека из тысяч обратившихся, который впоследствии стал помогать в поисках. Я пытался найти этому объяснение даже у психолога: одно из предположений - возможно, люди не хотят снова испытать чувство страха. Я с этим не согласен, но не нахожу для себя подходящий ответ.

В штате отряда всего 5 человек: бухгалтер, координатор лесного поиска, человек, который отвечает на письма и принимает заявки, администратор по работе со СМИ и руководитель отряда. Все остальные, кто помогает в поисках, - волонтеры.

- Я себя тоже считаю волонтером, который плюс ко всему решает повседневные вопросы с бумагами, договорами и встречами.

Самые тяжелые поиски для Сергея Ковгана - незавершенные.

- Не так давно мы искали на протяжении двух недель дедушку в Пуховичском районе. Было задействовано много людей, техники, беспилотники. Выезжали ночью, искали сутками, чтобы человека спасти, но найти его не удалось. Это очень тяжело для людей - каждый, кто приезжает, надеется, что именно его группа найдет и спасет - а тут нет результата.

Часто волонтеры сталкиваются и с обратными ситуациями: когда человека, у которого было объективно мало шансов выжить, находят живым:

- В прошлом году мы нашли 83-летнюю женщину, которая заблудилась в лесу и пролежала затылком в воде двое суток. Ее заметили с квадрокоптера - она лежала буквально в 5 - 7 метрах от колеи, где проезжали машины, пытаясь ее найти. Бабушку просто не было видно. Это были уже третьи сутки поисков. Она уже не могла руки разогнуть, наступило переохлаждение - возможно, еще одну ночь она бы не перенесла.

На месяц работы отряда нужно около 7 тысяч рублей.

- Люди иногда могут за один месяц пожертвовать значительную сумму, а иногда - полная тишина, как сейчас. И так будет до осени - сейчас период отпусков, люди уехали на дачи и на море, им не до без вести пропавших. А у нас, наоборот, сейчас пик активности - то самое время, когда нужно оборудование, машины, топливо, ремонт, обслуживание. Съездили в выходные на поиски мужчины - пробито колесо квадроцикла, сломана антенна квадроцикла, пробит шлем - все это требует ремонта, опять затраты. Для себя я решил так: если настанет ситуация, когда мы не сможем выехать, значит, я буду делать все, что я могу на том этапе. Сломаны машины, нет денег на ремонт - значит, у нас не будет служебных машин. Смогут люди выехать на личном транспорте - значит, поедем на личном.

«Ехала на поиски, спала час и отправлялась на работу»

Координатор лесного поиска Кристина Крук не уезжает из леса, пока не уверена в том, что вместе с командой сделала все, что смогла.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кристина Крук пришла в «Ангел» волонтером шесть лет назад. За эти годы пропустила всего 10 - 15 выездов.

Об отряде Кристина узнала в 2013 году, когда беда затронула ее семью - пропал дальний родственник. Через три месяца его нашли мертвым охотники в лесу.

- Он находился в розыске и еще не был найден, но я уже подписалась на группу «Ангела» и отслеживала информацию. Один раз на ночь листала ленту ВКонтакте и увидела объявление на сбор группы - в районе Уручья пропал мужчина. Тогда я поехала на поиски, посмотрела на работу волонтеров и координаторов: это очень тяжело, нужно одновременно держать связь по рации, наблюдать за цепочкой поисковиков, чтобы никто не потерялся, ставить задачи и искать человека. Тогда я поняла: это то, чем хочу заниматься, хотя на тот момент даже не умела пользоваться компасом.

Почти все шесть лет Кристина совмещала волонтерство в «Ангеле» с работой специалистом по продажам. Отпуск на работе брала не для поездок на море, а для выездов на поиски в сезон ягод и грибов, когда люди пропадают чаще всего. Медовый месяц тоже провела в лесу на поисках.

- Днем я ходила на работу, а вечерами и по выходным ехала на поиски. Иногда удавалось поспать всего час-два перед работой. Со временем наработала опыт, стала старшим группы, а уже через 7 - 8 месяцев меня назначили координатором. Теперь я сама обучаю новых волонтеров.

Отрядный телефон координатор везде берет с собой, даже в душ. На ночь кладет рядом с подушкой - звонки поступают круглосуточно.

- Как-то ехала в Молодечно по своим делам и по дороге увидела дедушку - он шел в другую сторону. Еще подумала почему-то: «Хоть бы не мой». Приехала в Молодечно, стою в банке, и тут приходит сообщение, что пропал мужчина, по ориентировке - точно он! Я сразу позвонила координатору и родственникам, сказала, что сейчас мы его найдем. Села в машину и поехала догонять дедушку - он уже отошел километров 10 от города. Дедушка даже не понял, что он потерялся.

«Под водой нет живых. Настраиваешься на то, что нужно найти мертвого человека»

Водолаз Александр Прудильник говорит, что самое сложное для него - искать под водой утонувших детей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александр Прудильник - постоянный водолаз-волонтер поисково-спасательного отряда «Ангел». В обычной жизни он - работник охраны, а еще - инструктор по дайвингу. Но практически в любой момент готов бросить снаряжение в машину и выехать на помощь.

Об «Ангеле» Александр узнал в марте 2013 года, когда знакомый инструктор позвал на поиски утонувшего ребенка в Столбцах. Там провалился под воду мальчик-второклассник. Ребенок погнался за машинкой, но она упала в воду. Мальчик пытался ее схватить, но его самого затянуло под лед.

- Мы выезжали туда 6 раз, исследовали под водой 4 - 6 километров, но мальчика так и не нашли. Но после этого случая я созвонился с Сергеем Ковганом, сказал ему, что я водолаз, могу оказывать какую-то помощь в поиске утонувших. Он заинтересовался - и вот с 2013 года я сотрудничаю с отрядом.

За 6 лет в процессе поисков, в которых участвовал Александр Прудильник, нашли 12 человек, примерно шестерых утонувших он обнаружил лично.

- Под водой нет живых. Настраиваешься на то, что нужно найти мертвого человека, со временем даже привыкаешь к этой мысли. Я думаю о том, что помогаю людям, которые ждут своего родственника, хотят его по-человечески похоронить. В такой ситуации люди обращаются к гадалкам и экстрасенсам, но их близких помогаем найти мы.

Вода для Александра - любимая стихия. В детстве он даже мечтал стать человеком-амфибией.

- Мне всегда нравилось быть в водной среде - ты как будто в космосе, в невесомости. Папа, который служил разведчиком, с трех лет учил меня нырять в ванной и доставать зубами пробку - глаза при этом должны быть открытыми, - рассказывает Александр.

Позже стал профессиональным дайвером, получил сертификат международной категории.

- Сейчас я шучу, что все ныряют в Красном море, а я в болоте. - Желания бросить отряд у меня никогда не возникало, даже после неудачных поисков. Руки не опускаются, наоборот, хочется искать дальше. Просто этим нужно заболеть.

Вместе с компанией МТС вы можете помочь ПСО «Ангел». Набирайте ussd-запрос #222 и перечисляйте 2 рубля на счет организации.