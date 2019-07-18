«Мы поставили себя на его место»: школьники из Столина вернули дальнобойщику портмоне с почти 1000$

- Первые секунд десять мы реально были в ступоре - ну, как бывает, когда находишь большую сумму денег. В кошельке лежали 800 долларов, 290 рублей, а помимо этого - документы, водительские права и куча бонусных карт, - рассказывает «Комсомолке» Влад Семенюк, попавший в новости школьник из Столина.

В тот день Влад вместе со своими друзьями Мишей Лемешевским и Димой Сакевичем собирался погулять - как раз было Купалье.

- Когда я подошел к месту встречи, увидел фуру очень красивую - вся в светодиодах. Дима с Мишей сказали, что этот дядька на фуре спрашивал у них, что ближе - Бережное или Давид-Городок. А потом мы пошли в магазин и на входе увидели бумажник… - рассказывает Влад.

Увидев в кошельке такую большую сумму денег, парни растерялись. А потом вооружились золотым правилом нравственности: поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой:

- Мы просто поставили себя на его место… Подумали, вдруг у человека семья… В общем, мы позвонили в милицию.

Школьников на милицейском уазике забрали в Столинский РОВД. Там парни все честно рассказали. Милиционеры по водительскому удостоверению быстро вычислили владельца портмоне. Когда водителю позвонили, он был уже около Давид-Городка - это почти 35 км от Столина. Мужчина даже не заметил, что потерял деньги и документы! Пришлось возвращаться.

Теперь парни скромничают: по их словам, не сделали ничего героического, просто вернули чужую вещь. Но со всех сторон на них сыплются похвалы и благодарности. На сайте МВД даже разместили их фотографию с подписью «Честность всего дороже».

- Нам все милиционеры респектовали. Водитель приехал в отделение, сам подошел, пожал нам руки и сказал: «Молодцы, парни. Таких, как вы, вообще не найти!» А когда выходили из милиции, он еще раз нас поблагодарил и дал 100 рублей на троих. Нам говорили, что мог бы дать и больше, но нам и так приятно, - рассуждает Влад. - Папа, когда я ему позвонил и все рассказал, был со своими друзьями в бане. Дядьки тоже сказали: «О, Влад, молодец, в папу пошел». Папа у меня - военком в нашем городе, полковник. И мама похвалила. Родители Миши и Димы отреагировали практически так же: «Молодцы, ребята, что кошелек не забрали».

Вознаграждение парни разделили поровну и потратили в свое удовольствие - организовали себе шашлык.