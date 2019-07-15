«Забыла зонт дома, а тут их как раз прямо на улице раздают!»: минчане о новой столичной инициативе

На днях в Минске запустили шеринг зонтиков - по задумке организаторов, оператора velcom | A1, каждый может бесплатно воспользоваться «комфортным зонтиком», взяв его из специальной корзины, а затем передать другому в случае необходимости. Корреспондент «Комсомольской правды» отправился в город, чтобы посмотреть, как минчане восприняли необычную городскую инициативу.

Итак, точек с «комфортными зонтиками» оказалось три. Две временные корзины с зонтиками для шеринга расположились на «Комфортной аллее» на Комсомольской улице, а также у входа в фирменный центр продаж и обслуживания velcom | А1 на Интернациональной.

Каждый может бесплатно воспользоваться «комфортным зонтиком», взяв его из специальной корзины.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Учитывая переменчивую погоду, аксессуары довольно быстро переместились в городскую среду. По дороге к аллее нам несколько раз встречались горожане с шеринговыми зонтами - то парочки, воркующие под яркими «куполами», то студенты, бодро марширующие по своим делам с новым аксессуаром.

- Очень нравится идея. Пару дней назад забыла зонт дома, вот взяла здесь красивый желтый и хожу. Хотелось бы, чтобы люди воспользовались зонтом и вернули обратно, - говорит минчанка Лариса.

Из-за переменчивой погоды зонты довольно быстро переместились в городскую среду.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Неудивительно, что на «Комфортной аллее» корзина нас встретила всего парой «скучающих» зонтиков, при этом вокруг инсталляции было по-прежнему многолюдно.

- Это удобно. Обычно так и происходит: ты взял с собой зонт, но нет дождя, не взял зонт - и дождь. А это удобно. Возвращать зонт или нет - на совести каждого человека, - рассказывает Мария.

Вокруг инсталляции по-прежнему многолюдно.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К слову, «комфортными» зонтики называются не случайно - и аллея с парящими зонтиками, и акция с шерингом посвящены линейке тарифных планов «Комфорт» от velcom | A1. Всего таких зонтиков - около 300 штук, порядка 100 зонтов уже разошлись по Минску, остальные сейчас задействованы в инсталляции «Комфортная аллея», но после закрытия проекта также будут переданы в «фонд шеринга».

Студенты бодро маршируют по своим делам с новым аксессуаром.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кстати, пока организатор своим примером показывал, как сделать город комфортнее, и приглашал собственников кафе, магазинов и других общественных заведений присоединиться к акции, а мы курсировали по улицам в поисках фотофакта, инициативу подхватили городские активисты. Горожане стали приносить свои зонты, оставляя их в специальных корзинах, запустив своеобразный кроссинг зонтиков и показывая своим примером, как сделать город дружелюбнее в условиях непредсказуемой погоды.

Горожане стали приносить и оставлять свои зонты для других.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Инициативу могут поддержать все желающие - правда, оставить свой зонт для других в корзине можно будет только до 21 июля. Вместе с закрытием «Комфортной аллеи» корзины уберут, а «комфортные зонтики» продолжат свое независимое путешествие по городу.