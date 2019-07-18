Победить в Лиге чемпионов БАТЭ помог камерунец, два года назад работавший грузчиком

- Не все у нас клеилось в игре, порой допускали ошибки. Но в желании борьбы, когда приходилось вести ее и на пятой точке, в стремлении доказать, что наша команда сильнее, не откажешь никому. И за это мы были вознаграждены, - сказал клубной пресс-службе защитник Захар Волков, который забил решающий мяч. В его словах - вся суть матча БАТЭ в Польше.

После 1:1 в Борисове «желто-синим» надо было забивать. Но в первом тайме это сделал «Пяст», а БАТЭ все запрягал… Содержательной конструктивной игры не просматривалось, лидера команды Стасевича закрыли. В итоге сыграли замены Алексея Баги: вышли Милич и Мукам. Камерунец стал терзать «Пяст» на фланге, а Стасевич ушел в центр. На 82-й минуте Симович исполняет классную длинную передачу через все поле, в штрафной фолят на Миличе - пенальти реализует Мукам. Через пять минут камерунец зарабатывает штрафной, со «стандарта» подает Стасевич, забивает Волков - дело сделано.

Сейчас все задаются риторическим вопросом: как БАТЭ это делает? В обоих матчах счет по ударам в створ был 7:2 в пользу поляков. Но «желто-синим» этого хватило, чтобы забить и гоголем выйти в следующий раунд. Кто-то скажет - везение. Может быть. В первом тайме рефери мог назначить пенальти за фол Симовича, а как бы дальше сложилась игра - вопрос. Кто-то скажет, что это и есть еврокубковый опыт, уверенность в себе, которую вселяет тренер - как тут поспоришь?

- Не сказал бы, что все это время (до 70-й минуты. - Ред.) с нашей стороны была плохая игра. Мы пропустили, тем не менее наша задача не изменилась - требовалось забивать. Единственное - делали много брака в простых ситуациях, вследствие чего оставались без мяча. А так - обычный добротный еврокубковый матч, - скажет потом Алексей Бага.

Тренер согласен, что его команде помог опыт:

- Конечно. На сто процентов. Кадровая ситуация у нас действительно не лучшая. И мы оставили в запасе тех же Милича, Мукама - людей, имеющих опыт и мастерство, с прицелом на усиление. Оба вышли - и перевернули игру.

Сейчас можно порадоваться за борисовчан. За выход во второй квалификационный раунд ЛЧ они получат 380 тысяч евро (плюс уже было 280 тысяч евро за участие в первом).

Но чтобы получить большой урожай призовых, нужны еще победы. Следующий соперник - норвежский «Русенборг». В первом раунде он легко вынес «Линфилд» из Северной Ирландии с общим счетом 6:0. У себя на родине последние четыре сезона клуб выигрывал чемпионский титул. Определенно, соперник с куда большим еврокубковым опытом, чем «Пяст». Здорово, конечно, если БАТЭ и дальше будет побеждать, исполняя два удара в створ за матч. Но с общекомандной игрой надо что-то делать. Наверняка Бага это понимает. К тому же в обойму вернется отбывший дисквалификацию Драгун.

В преображении БАТЭ под занавес игры значительную роль сыграл Эрвен Мукам. Камерунец в пятилетнем возрасте переехал во Францию и даже играл за молодежную сборную этой страны. Но дальше карьера застопорилась. После французского «Меца» были неудачные попытки закрепиться в клубах Греции. В интервью by.tribuna.com Мукам рассказывал, что в 2017-м играл во Франции за любительский клуб и подрабатывал: в три утра отправлялся разносить почту, затем в порту трудился грузчиком, вечером шел на тренировку. Зимой прошлого года через агентов он оказался в гродненском «Немане», а уже летом его пригласили в БАТЭ. Зимой этого года Мукам получил вызов в сборную Камеруна. Ждем, что Эрвен с таким-то опытом работы и дальше будет отгружать голы в ворота соперников.