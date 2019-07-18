«Ювентус» за 19-летнего защитника заплатит 75 миллионов евро

В прошлом сезоне продвижение «Ювентуса» в Лиге чемпионов остановил «Аякс», видную роль в котором играл 19-летний защитник Маттейс де Лигт, который в таком возрасте уже стал капитаном. Он был на карандаше у многих топ-клубов, но самым предприимчивым оказался «Ювентус». Свою роль сыграл и Криштиану Роналду: многие хотят быть с ним в одной команде.

Сумма трансфера 19-летнего игрока сборной Голландии составила 75 миллионов евро, деньги будут выплачены в течение пяти лет. Еще 10,5 млн «Аякс» может получить в виде бонусов. Контракт с футболистом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее состав «Юве» на правах свободных агентов пополнили Аарон Рэмзи («Арсенал») и Адриен Рабьо (ПСЖ). По этому же маршруту проследовал Джанлуиджи Буффон: легендарный вратарь вернулся в Турин после годовой отлучки. Теперь он будет играть под 77-м номером - как когда-то в начале карьеры за «Парму».

Английский защитник Киран Триппьер перебрался из «Тоттенхэма» в мадридский «Атлетико»; с бонусами сумма трансфера может составить 24 млн евро. Ранее «матрасники» на место ушедшего в «Барселону» Гризманна подписали форварда Жоау Фелиша из «Бенфики». За 126 млн евро!

Не устаем поражаться, как растут суммы трансферов. Болельщики делают забавные картинки, в которых присутствует только доля шутки: 13 лет назад половина состава «Милана» (Гаттузо, Кака, Индзаги, Зеедорф, Пирло, Кафу) стоили как сейчас один Фелиш.

Дошедший до полуфинала Лиги Европы «Айнтрахт» из Франкфурта славится умением находить таланты. Этим летом клубу эту способность удалось конвертировать в деньги. Йович ушел в «Реал» за 60 млн евро, Аллер - в «Вест Хэм» за 50 млн евро. За эти два трансфера нападающих немецкий клуб заработал больше, чем за 30 предыдущих лет.

Вновь бурлят страсти вокруг Неймара. Он не явился к началу тренировочного лагеря ПСЖ. Тут же поползли слухи о возвращении в «Барселону». В четверг стало известно, что отец 27-летнего бразильца провел ознакомительную встречу со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи. Также он рассматривает варианты с «Баварией» и «Реалом».