В Беларусь прилетела американская белая бабочка, которая может съесть 250 видов растений

В Гомельскую область пробрались очень вредные насекомые. Это американские белые бабочки. Замечены они уже в трех районах - Наровлянском, Брагинском и Хойникском. Опасность белых бабочек в том, что они всеядны. Ну или почти всеядны. В меню американской белой бабочки около 250 видов кустарников, деревьев и травянистых растений.

- Хвойные деревья они не едят. Не по вкусу бабочкам и большинство огородных растений. А вот сады в опасности, эти бабочки очень любят плодовые деревья, - рассказали в Наровлянской инспекции по семеноводству, карантину и защите растений.

Яблоня, слива, алыча, шелковица, ясенелистный клен - самые лакомые «блюда» для американской бабочки. В Наровле их впервые обнаружили именно на кленах. Во дворе одной из пятиэтажек деревья полностью были в паутине. Американские белые бабочки так и действуют. Живут они колониями, и такая колония может оплести паутиной дерево целиком. Гусеницы очень прожорливые, после их нападений деревья болеют, теряют устойчивость к факторам внешней среды, медленно растут и могут вообще погибнуть.

Размножаются прожорливые американские белые бабочки стремительно. За год они дают несколько поколений. Предположительно, вредители пробрались в Беларусь из Украины.

Что делать, если вы увидели паутинный кокон? Немедленно звонить в инспекцию по семеноводству, карантину и защите растений вашего региона. Можно также обратиться в ЖКХ - в тех районах, где по белым бабочкам объявлен карантин, уничтожением их занимаются коммунальные службы. Можно бороться с пришельцами и самостоятельно. Пораженные ветви нужно аккуратно спилить и сжечь. Если поражено все дерево, возможно, его придется уничтожить вместе с бабочками. Только не стоит бежать к соседу с опутанной паутиной веткой, чтобы показать ему, какой кошмар вы обнаружили в своем саду. И уносить спиленные ветки на дальний пустырь, чтобы сжечь их там, тоже не стоит. Гусеницы высыплются из кокона, и вы только расширите ареал их обитания.