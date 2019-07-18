Экономика выросла за полгода на 0,9% - вдвое меньше запланированного

Рост ВВП в 0,9% - примерно в два раза меньше, чем планировало правительство. Ведь в расчете за год там задумывали видеть рост ВВП в 4%. Если дело так пойдет и дальше, в конце года мы получим всего 1,8% ВВП. Именно столько нам предрекал Международный валютный фонд. Всемирный банк был более оптимистичен: его прогноз - 2,2%.

С начала 2019 года задуманная властями цифра в 4% не вызывала сомнений. В первом квартале ВВП вырос на 1,3%, но вот второй квартал подкачал - всего 0,5%. Такие цифры сложно называть ростом, а это значит, что и кошельки белорусов не станут тяжелее.

- Шансов выйти на 4% к концу года нет никаких, - считает директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик. - Цифра в 0,5% - это, по сути, стагнация. Но картина была ожидаема. Если общепит в первом полугодии пошел в рост, то промышленность осталась на месте, а в сфере транспорта - падение.

Так как доходы населения напрямую связаны с ростом ВВП, подъему зарплат и пенсий взяться неоткуда. Кроме того, на росте в 4% строится вся программа социально-экономического развития Беларуси до 2020 г. Если не вытянем в этом году, вся надежда - на следующий.

По мнению Александра Чубрика, у такого низкого ВВП есть четыре причины. Во-первых, у государства много долгов. Это кредиты, которые мы брали у других стран и международных организаций 10 - 15 лет назад. Теперь деньги нужно отдавать. Во-вторых, наши бизнесмены опасаются начинать новое дело, открывать производства, кафе-магазины. В-третьих, Беларусь все чаще обходят стороной крупные иностранные инвесторы. И, в-четвертых, на товары наших предприятий мировой рынок до сих пор смотрит настороженно. Мы выпускаем их на склад, а не на продажу.

В ежемесячном информационно-аналитическом обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР) высказывается мнение, что ускорения белорусской экономики в ближайшее время не произойдет. Аналитики банка обращают внимание, что в этом году ситуация в экономике формируется под влиянием замедления потребительского спроса и проблем с переработкой углеводородного сырья из-за грязной нефти от России, пишет БелаПАН.