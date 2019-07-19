2019-07-19T12:27:48+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорус поднялся на Казбек и пожарил там самый высокогорный драник

Терку принес с собой, а готовил среди облаков [фото + видео]
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Просто водружать флаг на вершину горы альпинисту показалось скучнымПросто водружать флаг на вершину горы альпинисту показалось скучным
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Андрей из Могилева обожает горы. Парень прошел Ликийскую тропу, что вьется вдоль Средиземного моря, облазил горы в Крыму, поднялся на Тахталы в Турции, взобрался на Эльбрус и Казбек. И все это за один год.

Во время последнего восхождения Андрей решил, что водружать белорусский флаг на вершине горы скучно. Взял с собой терку, картошку, сковороду, закинул на плечи рюкзак и выдвинулся в поход.

Арсенал для приготовления еды белорус тащил на своих плечах

Арсенал для приготовления еды белорус тащил на своих плечах

- Нас было шестеро: я, друзья из Риги, Питера, Москвы и Краснодара. За одну экспедицию решили покорить сразу две горы – Казбек и Эльбрус. Мой рюкзак весил около 35 килограммов – альпинистское снаряжение, палатка и посуда для готовки. О том, что я задумал приготовить на горе белорусскую национальную гордость, никто не знал. Поднялись на высоту 4000 метров, отдохнули. Я достал сковороду, натер картошечки. И в облаках раздался запах скворчащих драников, - рассказывает парень «Комсомолке».

Друзья такого поворота не ожидали. Когда вместо привычной тушенки и сублимированных каш появилась картошка, они остолбенели. Все знали, что приготовление домашней еды в походных условиях – та еще задача. «Но никто не отговаривал - вкусно же. Да и драников много получилось, поэтому все досыта наелись», - смеется альпинист.

Приготовление драников в полевых условия - задача не из легких

Приготовление драников в полевых условия - задача не из легких

Идея приготовить национальное блюдо родилась у Андрея в одном из походов.

- Белорусы уже были на Казбеке и на Эльбрусе – этим никого не удивишь. И я вдруг понял, что просто водрузить флаг на вершину горы – это скучно, а я хочу сделать что-то оригинальное, «самабытнае». Например, приготовить национальное блюдо на высоте 4000 метров! Так и появилась идея создания самого высокогорного драника. Ну а дальше дело техники.

К слову, парень абсолютно равнодушен к готовке. 7 лет назад Андрей переехал из Могилева в Москву, работает в компании, поставляющей автозапчасти на российский рынок. Увлекается активным отдыхом: сплавляется по рекам, покоряет горные вершины. Но бросать кулинарную задумку мужчина не собирается, говорит, что и при следующем восхождении приготовит что-нибудь эдакое. А следующей точкой станет гора Белуха или Пик Ленина.

andrei__malashonkovandrei__malashonkov
Белорус поднялся на Казбек и пожарил там самый высокогорный драник
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