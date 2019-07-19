Вступили в силу поправки в Уголовный кодекс. Что изменилось?

Эти изменения несколько лет обсуждались в парламенте. Их особенно ждал бизнес, потому что большинство поправок касаются статей по экономическим преступлениям. Наконец, с 19 июля они вступили в силу. Об этом сообщает Национальный правовой портал. Что же изменилось?

1. Вместо конфискации имущества будет штраф

В старом Уголовном кодексе конфискацию имущества как дополнительное наказание суд мог назначить по коррупционным делам и делам, связанным с предпринимательством. Например, конфискацию применяли для осужденных за превышение власти и служебных полномочий, получение взятки, уклонение от уплаты налогов, контрабанду.

Вместо этого будут применять специальную конфискацию. Она подразумевает принудительное изъятие имущества и денег, добытых преступным путем. Также будут конфисковывать орудия и средства преступления (ими могут стать автомобиль, оргтехника и т.п.).

Те, кого осудили до 19 июля и к кому еще не успели применить конфискацию, будут освобождены от нее, уточняет tut.by.

Формулировка в Уголовном кодексе «с конфискацией имущества или без конфискации» заменят на «со штрафом или без штрафа».

2. Скандальная «наркотическая» статья 328 не меняется

За незаконный оборот наркотиков будут наказывать, как и раньше, но дополнительное наказание в виде конфискации имущества меняется на штраф.

3. Появилось примечание к статье о заражении ВИЧ

Теперь не будут наказывать человека, который был предупредил другого об опасности заражения ВИЧ, но тот все равно добровольно пошел на риск.

4. Накажут за пропаганду суицида

Наказание предусмотрено за «умышленное распространение в любой форме информации в целях возбуждения у индивидуально неопределенного круга лиц решимости совершить самоубийство». Это штраф, исправительные работы на срок до 2 лет, арест или ограничение свободы на срок до 2 лет. Если действия повлекли суицид или попытку, то вилка наказания расширяется до 5 лет лишения свободы.

5. Увеличился размер крупного и особо крупного ущерба и дохода по экономическим преступлениям

Крупный размер теперь - это от 250 до 1000 базовых величин, особо крупный - от 1000 до 2500 базовых.

6. Не будут отправлять в тюрьму за неопасные преступления

Недопустимо наказывать лишением свободы человека, которого впервые судят за преступление, не представляющее большой общественной опасности или квалифицированное как менее тяжкое (по экономическим статьям, кроме контрабанды, отмывания денег и незаконного экспорта объектов экспортного контроля).

7. Исключаются 5 «экономических» статей

Это ст. 232 - воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, 234 - лжепредпринимательство, 244 - нарушение антимонопольного законодательства, 249 - дискредитация деловой репутации конкурента.

8. Уголовно наказуема только клевета в СМИ

За клевету накажут по Уголовному кодексу только в случае, если она содержалась в публичном выступлении, размещена в интернете или в СМИ и соединена с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Например, накажут за публичное обвинение в изнасиловании, не имеющее под собой оснований.

9. Смягчается наказание за хищения

За хищение путем злоупотребления служебными полномочиями грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет (было - до 7 лет). За хищение с использованием компьютерной техники - от 5 до 12 лет лишения свободы (было - до 15 лет).

10. Смягчается наказание за распространение порно

По ч. 2 ст.343 УК за изготовление и распространение порнографических материалов могут назначить не лишение свободы, а ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет.

11. Накажут за взятку любому работнику госоргана

Раньше наказывали только за взятку должностному лицу, теперь - любому работнику государственного органа или государственной организации. Освободить от ответственности могут в том случае, если взятку вымогали или человек добровольно заявил о преступлении и активно помогал его раскрыть и расследовать.

Это условие прописано для статей о даче взятки и о посредничестве во взяточничестве. Не накажут, только если человек не просто заявил о преступлении, но и помогал в раскрытии.

12. За предпринимательство без регистрации наказывать по УК не будут

Незаконной предпринимательской деятельностью в новом кодексе считается только деятельность без лицензии, когда она обязательна, и сопряженная с получением дохода в крупном и особо крупном размере.