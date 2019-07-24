Квартира в стиле лофт: стены из кирпича, бетонный потолок и состаренный ковер

Сегодня мы в гостях у минчанки Эллы. Девушка работает в ресторанном бизнесе, но давно увлекается дизайном интерьера. Совсем недавно она переехала в квартиру-студию площадью 50 квадратных метров в квартале «Маяк Минска» недалеко от станции метро «Восток».

Зеркало встроено во входную дверь.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Квартира была куплена с отделкой, а уже деталями я занималась сама - добавила картины, светильник, кресло, ковер и другие предметы, которые смягчили брутальный интерьер, - говорит Элла.

На стене одна из картин написана золотом. Ее хозяйка привезла из Армении.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дизайн квартиры выполнен в стиле лофт. Потолок покрашен золотисто-серебристым лаком - невооруженным глазом видны все неровности и трещинки в бетоне. Центральная стена в гостиной - из кирпича, а главные лофтовские изюминки - это брутальные светильники. Есть оригинальные в виде филина или обезьянки на канате.

На небольшой кухне вместилось все необходимое.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На полу - покрытие из винила

- Чтобы сделать интерьер уютным, я специально выбрала для гостиной состаренный ковер от немецкой студии дизайна. Он из натуральной шерсти, стоил примерно 500 долларов, - рассказывает хозяйка.

Рабочая поверхность выполняет также функцию обеденного стола.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во всей квартире лежит виниловый пол. Это искусственное покрытие, очень износостойкое и влагонепроницаемое: такой пол делают даже в ванной комнате.

Хозяйка установила в спальню деревянную дверь нестандартного размера: от пола до потолка.

Светильники над рабочей зоной сделаны из дерева.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Раньше здесь была просто штора. Такая же закрывает вход в гардеробную в спальне. Но мне хотелось разделить гостиную зону и спальню именно дверью. Она, кстати, не прошла в лифт, и поставщикам пришлось нести ее на 19-й этаж по лестнице. Весит дверь 70 килограммов! - делится подробностями ремонта Элла.

На бетонном потолке видны все неровности - в этом изюминка стиля лофт.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В спальне хозяйки нет лишних деталей: двуспальная кровать, металлический прикроватный столик, кованая подставка для цветов, большое зеркало. В планах - добавить шторы для уюта.

Зеркало встроено во входную дверь

Зона кухни удивляет своей компактностью. Она занимает небольшую площадь, но здесь есть вся бытовая техника: стиральная и посудомоечная машины, холодильник, духовой шкаф и встроенная микроволновка.

Квартира-студия площадью 50 квадратных метров в квартале «Маяк Минска».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Варочная панель только на две конфорки, но мне этого достаточно, потому что в основном готовлю в духовке. Нравится, что кухня - функциональная. Рабочая поверхность выполняет также функцию обеденного стола, - делится Элла.

Светильник-обезьяна стоил 315 долларов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Центральная стена в гостиной - из кирпича.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В квартире совмещенный санузел, вместо ванны - душ. Любопытно, что в квартире почти все импортное, а плитка в ванной комнате - белорусская. Хозяйка признается, что в эксплуатации она ничем не отличается от заграничной. К слову, счетчики санузла закрывает портрет Одри Хепберн - идея на заметку! И еще один лайфхак: во входную дверь встроено зеркало - хороший прием для небольших прихожих.

Квартира была куплена с отделкой, а уже деталями хозяйка занималась сама.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Стеллаж для памятных вещиц.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Главные лофтовские акценты - это брутальные светильники.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

3. Плитка в ванной – белорусская. А счетчики санузла закрывает портрет Одри Хепберн.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ремонт в стиле лофт.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В спальне за клетчатой шторой прячется гардеробная.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Колонка а-ля из 50-ых отлично вписалась в интерьер.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кот Патрик защищает свою территорию)Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ремонт в стиле лофт.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Состаренный ковер от немецкого дизайнера был куплен за $500.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ЧТО ПОЧЕМ

Дверь в спальню - $800

Немецкий ковер в гостиной - $500

Металлический торшер в спальне - $1680

Светильник-обезьянка - $315

Остальное освещение в квартире - $880

Коврик в ванной - $170

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