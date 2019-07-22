«В отпуск только зимой, а море никогда не видел». Как комбайнеры убирают хлеб

Лето, значит, отпуск - наша привычная ассоциация. Лицо главного агронома сельхозпредприятия ОАО «Хальч» Людмилы Новинской радует загаром. Но не на пляже загорает Людмила, а в полях. Причем все лето напролет.

Главному агроному легко командовать мужчинамиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

От трассы Гомель - Ветка главный агроном забирает нас на классической «Ниве». Сначала мы мчимся мимо других деревень Ветковского района, а потом сворачиваем с дороги и трясемся больше километра по полям. И вот, перед нами море пшеницы, которую убирают четыре комбайна. Мы приехали как раз к обеду - комбайнеры и их помощники выстроились в очередь к передвижной столовой. Сегодня она развозит по полям 60 обедов.

В день развозят по полям около 60 обедовФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Едем в наш ветковский ресторан, где готовят обеды комбайнерам, забираем и начинаем развозить. Неплохие обеды, люди не жалуются. На первое борщ, супчики всегда разные, потом макароны, гречка, картофельное пюре, котлеты, тефтели, и рыбку жарят, салатик дают. На полдник - булочки, сметана. Ждут меня, в очередь выстраиваются! - говорит раздатчица Светлана Головазова.

Передышка - только на обедФото: Павел МИЦКЕВИЧ

За обедами выстраивается очередьФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Наскоро пообедав, комбайнеры берут с собой куски черного хлеба - и снова в кабины. Убирать хлеб. А мы спрашиваем у главного агронома, трудно ли женщине руководить коллективом мужиков.

- Наоборот, часто женщинам с мужчинами проще. Меня, вроде как слабый пол, лучше воспринимают!

Людмила рассказала о своем обычном расписании: к 7 утра на планерку, потом раздают наряды. И если нет росы, начинается уборка. Так до вечера.

- Почти весь день в поле. Ухожу с работы иногда и в девять вечера, - замечает главный агроном. - Мы почти не отдыхаем, даже зимой. Не получается. В отпуск никуда не ездила давно уже, с тех пор как начала работать - лет 15. Все деньги в дом, для хозяйства. А сейчас собираем, чтобы построить баню.

Погода в этом году не очень благоприятная для урожаяФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Пока комбайн выгружает очередную порцию зерна, подходим к Владимиру Батракову, который работает в сельском хозяйстве больше 20 лет.

- Подъем в 6 утра, в 6.30 приезжаю на работу - комбайн продуть надо, промазать, прочистить, - объясняет комбайнер. - Домой в девять, в полдесятого. Целый день за рулем, передышка лишь полчаса на обед и когда стоим, ссыпаем зерно.

Отпуск у комбайнера только зимой. Последний раз он лет пять назад ездил в санаторий под Минском.

- А море я в глаза не видел. Хотелось бы съездить, но куда там - деньги на жизнь нужны. Самая большая зарплата в моей жизни за сезон уборки - 24 миллиона старыми. Сейчас рассчитываю на тысячу рублей. Хочу в свою машину вложить и, если получится, в дом что-то куплю. У меня шестеро внуков подрастают, надо помогать собирать в школу.

Обедами Владимир доволен, а ссобойку не берет: некогда есть! Да и сало на жаре портится. Если на улице +30 градусов, то в кабине все +45.

В отпуск - только зимойФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Подходим к другому экипажу. Здесь помощником комбайнера трудится Александр. Вообще, он работает в коммунальном хозяйстве кочегаром, а летом взял отпуск и пошел работать на комбайн. Деньги нужны: у Александра семья, а вот дом свой пока не завершил.

- Жена работает в колхозе, нам выделили служебную квартиру, а свой дом строим уже пять лет. Осталась только внутренняя отделка. Так что все деньги на стройку. И еще у нас двое детей, 6 и 14 лет. Сын пойдет в первый класс - будет много расходов.

В отпуск - на комбайнФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Последний раз Александр ездил на отдых… в детстве. Его напарник - тоже. Ведь отпуск можно взять только зимой. А когда спросили, почему не поехать зимой в Турцию или Египет, комбайнеры удивились:

- О чем вы говорите! Не с нашими деньгами. Это только в сезон уборки можно заработать. А в остальное время не то что тысячу, хотя бы 500 рублей получить - а то и минималку.

Пока мы беседуем, над комбайнами кружат аисты. Птицы ходят за машинами в поисках мышей на убранном поле. Каждый в поле находит свой хлеб.

Над комбайнами кружат аистыФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Комбайнеры берут с собой хлебФото: Павел МИЦКЕВИЧ

В поле - с утра до вечераФото: Павел МИЦКЕВИЧ

У предприятия - гомельские комбайныФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Температура в кабине может достигать 45 градусовФото: Павел МИЦКЕВИЧ