«БелЭЗ» - это специалисты, которые обслуживают административные здания и сооружения

Сотрудники этого госпредприятия делают ту самую важнейшую якобы невидимую работу, которая становится о-о-очень заметной, как только что-то идет не так. Это все их заслуга: исправность конструктивных элементов зданий (крыш, окон, лестниц, стен, дверей, фундаментов) позволяет сохранить тепло и уют в офисах и других помещениях, а постоянное техническое обслуживание обеспечивает подачу тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения. Безопасность людей, работающих в зданиях, и посетителей гарантирует исправная противопожарная система и система дымоудаления.

Предприятие заботится о зданиях от фундамента до крыши

Если быть точными, то «БелЭЗ» - это предприятие по техническому обслуживанию и эксплуатации зданий, которое осуществляет более 70 видов деятельности. Его сотрудники могут починить и привести в порядок все: кровлю, фасады, отопление, водопровод, навести чистоту внутри и даже засеять газон не хуже британского. Проще говоря, это такой огромный ЖЭС для министерств, ведомств, крупных и мелких компаний.

Все услуги тут и не перечислить, поэтому читайте их чуть ниже в рубрике «ПОДРОБНОСТИ». Скажем только, что за работу отвечает более 2000 сотрудников!

- У нас на обслуживании более 800 зданий по всей стране, в том числе одни из самых высотных в Минске. Это здания Министерства культуры, Министерства информации, Комитет по делам религий, Торгово-промышленная палата, Парк высоких технологий, воинские части и другие значимые объекты. В 2019 году «БелЭЗ» сопровождал II Европейские игры, обслуживал и убирал стадион «Динамо» и Олимпийскую деревню. И мы отвечаем за них от крыши до подвала, от вентиляционных шахт до камер видеонаблюдения и лифтов, - говорит гендиректор Республиканского унитарного предприятия по эксплуатации зданий «БелЭЗ» Борис Михайлович Белкин.

Генеральный директор «БелЭЗ» Борис Михайлович Белкин занимается своей работой более 40 лет и знает ее до малейших деталей.

В первую очередь «БелЭЗ» стремится не показать, как хорошо решают проблемы, а вообще их не допустить. Здания требуют постоянного внимания, ведь на их состояние влияют климатические условия, осадка грунтов, износ конструкций и систем. Диагностика от лучших специалистов на основе замеров и обследований позволяет предотвратить даже возможность аварийных ситуаций.

- У нас большая техническая база и широкий выбор услуг, доступные расценки. Мы государственное учреждение, что немаловажно, и к нам есть доверие. Наша структура создана для полного техобслуживания зданий и сооружений своими силами, что тоже очень важно! На все виды услуг мы имеем необходимые лицензии и сертификаты.

«Для частных домов это как личный садовник, сантехник и столяр»

Что важно, услуги этой организации, которая обеспечивает комфортную работу даже министрам, вполне доступны и обычным белорусам!

Важное направление для «БелЭЗ» - забота о тех, кто живет в пригороде, обслуживание коттеджей и частных домов. Присмотра там требуют системы отопления, водопровода, канализации, кондиционирования, видеонаблюдения и т. д. Зимой организация поможет убрать снег, очистить кровлю. Весной - выполнить ландшафтные работы и озеленение, произвести генеральную уборку. Специалисты бурят скважины, обслуживают, проверяют чистоту и безопасность.

- Организация предлагает дому «личного врача» с полным комплексом услуг. Мы и видеонаблюдение установим, можем оградить периметр территории, вывести видео вам на телефон. Все можем сделать - вплоть до бесперебойного электрического питания, - говорит гендиректор предприятия Борис Белкин.

Для частных домов и коттеджей «БелЭЗ» готов предоставить все услуги: от охраны до благоустройства.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О «БЕЛЭЗЕ»

- У предприятия филиалы по всем крупным городам Беларуси и 3 аварийные службы в Минске. В каждом здании дежурят операторы пульта управления, в головном офисе - диспетчеры. Все работают круглосуточно!

- В автопарке предприятия более150 единиц - самая разная техника: автовышки, грузовые фургоны, погрузчики, самосвалы, седельные тягачи и трактора. Есть и специальные автовышки, которые используются в работе «БелЭЗ», а также сдаются в аренду. Аварийные машины «БелЭЗ» экипированы как маленькие заводы! В их комплектацию входят и электростанции, и мотопомпы, и системы телеметрии для скважин и систем канализации, сварочное и другое оборудование. Они готовы приехать на вызов круглосуточно.

- На предприятии управление электрофизических измерений со своей лабораторией делает электрофизические измерения на зданиях. Специалисты проводят обследование, изучают причины отклонений. Если надо - проведут аудит по энергоэффективности и выяснят, куда уходит тепло, предложат мероприятия по экономии энергии.

- С помощью специального оборудования работники выполнят генеральную или комплексную уборку, учитывая особенности помещений и зданий. А промышленные альпинисты смогут и окна вымыть, и кровлю от снега очистить, и фасад здания отремонтировать.

- Есть на предприятии и специалисты по озеленению. Из обычного поля или участка возле дома или офиса они могут сделать великолепный зеленый газон с деревьями, кустарниками и цветниками.

Аварийные машины предприятия оборудованы по последнему слову техники и готовы приехать на вызов круглосуточно.

ПОДРОБНОСТИ

Какие услуги оказывает РУП «БелЭЗ»?

- Ремонтно-строительные и ремонтно-аварийные работы.

- Монтаж и техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов и систем регулирования, охранно-пожарной сигнализации, дымоудаления, видеонаблюдения.

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт лифтов, систем вентиляции и кондиционирования.

- Техническое обслуживание и эксплуатация специальных объектов по приему официальных делегаций.

- Электрофизические и аэродинамические испытания, выполнение высоковольтных испытаний средств защиты.

- Испытания замочно-скобяных изделий.

- Метрологический контроль, поверка приборов давления, геометрических средств измерений.

- Клининговые услуги.

- Озеленение и механизированная уборка территорий.

- Транспортные услуги.

- Услуги промышленных альпинистов.

- Услуги бизнес-планирования и оценки имущества.

- Работы и услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, по дезинсекции против клещей и гнуса на открытых территориях.

-Бурение, промывка и обслуживание скважин.

Есть на предприятии и специалисты по озеленению. Из обычного поля или участка возле дома или офиса они могут сделать великолепный зеленый газон с деревьями, кустарниками и цветниками.

Что производит предприятие?

1. Двери противопожарные однопольные и двупольные.

2. Светильники светодиодные ДВО 01.

3. Окна, двери, перегородки из ПВХ и алюминиевого профиля.

4. Металлообрабатывающее производство: нестандартные металлоконструкции, изделия из стали, сетки-рабицы, детали и узлы вентиляционного оборудования, комбинированные приточно-вытяжные системы МВОК, ЗВОК для кухонь, мебель из нержавеющей стали, контейнеры, урны, решетки, стеллажи, скамейки, навесы, козырьки.

5. Мебельное производство: выпуск мебели для руководителей, персонала, шкафы, прихожие, кровати, обеденные группы, стеллажи.

В автопарке предприятия - самая разная техника: автовышки, грузовые фургоны, погрузчики, самосвалы, седельные тягачи и трактора.

КОНТАКТЫ

Есть вопросы? Просто подайте заявку в РУП «БелЭЗ»! Приедут специалисты, разберутся во всех поломках и угрозах, поставят «диагноз» и примут необходимые решения.