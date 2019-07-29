Как молодому IT-инженеру стать мировым экспертом

В данной статье я расскажу вам об истории своих профессиональных достижений в области IT, это может быть полезным для специалистов, начинающих свою карьеру.

Я родился и вырос в городе Алма-Ата в Казахстане, при достижении 17 лет поступил в Московский колледж телекоммуникаций при Московском университете связи, закончил колледж по профессии сети связи и системы коммутации. Поступил на бюджетное место в Московский технический университет связи и информатики, на втором курсе поступил на второе высшее образование - переводчик в сфере профессиональной коммуникации. На отлично защитил диплом, по теме проектирование сотовой сети для крупного города на основе технологии 4G LTE. Становился победителем в международной научной конференции, «Исторические и философские знания - основа интеллектуального и культурного развития молодежи» с темой доклада на английском языке.

Фото: личный архив

«Технология CDMA 3G и дальнейшее развитие сотовых технологий»

В университете я увлекся сетевыми технологиями и окончил первые коммерческие курсы международной компании Cisco Systems. Приобретенные технические знания в процессе обучения и высочайший уровень иностранного языка помогли на последнем курсе устроиться сразу же в крупнейший оператор связи в СНГ «Ростелеком», таким образом проведя после школы в учебных заведениях 7 лет. Многие мои ровесники говорили, что они с трудом представляют, как они смогли проучиться 5 лет. Так вот, для меня это не стало окончанием, и я поступил в аспирантуру в том же университете, учеба в аспирантуре предполагала обучение еще на 4 года. Сдав все требуемые экзамены, получив преподавательскую практику, проводил различные лекции у магистров, принимал лабораторные у бакалавров. Также выступал на большом количестве университетских конференций, писал статьи. Выполнив все требования, на последнем курсе аспирантуры отложил сдачу докторской диссертации на некоторое время, отдав предпочтение международной сертификации, сдав большое количество международных сертификатов различных вендоров: JNCIE-SP, JNCIP-DC, JNCIP-ENT, JNCDS, CCNP-RS, HCNP-RS, RHCA. Планирую в следующем году написать и защитить докторскую диссертацию.

Параллельно с учебой в аспирантуре и сдачей международной сертификации получил уникальный опыт, участвуя и возглавляя международные проекты в масштабах страны. Реализовал крупнейшие проекты по автоматизации, усовершенствованию и внедрению передовых технологий. Реализовывал проекты в банковском секторе таких компаний, как Сбербанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Банк «Возрождение». Также имею уникальную экспертизу в сегменте операторов связи, проекты по автоматизации сетевых задач в компаниях: «Вымпелком», «Акадо», «Теле-2», «Новотелеком», «Ростелеком». Участвовал в различных проектах компаний: «ФосАгро», «Платон», «Акрихин», «Центральный телеграф», «РТКом», «Техносерв», «Сервис-Телематика». Реализовал уникальный по своей масштабности проект по решению программно-определяемых сетей SDN, компании Juniper Networks NorthStar: сократил использование полосы пропускания арендуемых каналов, уменьшив в 4 раза загрузку каналов, что привело к 4-кратной экономии компанией - это сотни тысяч долларов в год. Также, являясь новатором, внедрил один из первых в мире, решение по валидации конфигурации CI/CD, использовав исключительно бесплатные программы, задействовав коммерческие мощности. Таким образом, минимизировал возможность ошибки персонала и сэкономил на простое бизнеса миллионы долларов. Данный факт был очень высоко оценен руководством заказчика.

Следующим проектом стал проект ЦОДа - крупнейшего онлайн-магазина на территории СНГ, где мне удалось плавно перенести сервисы компании с одной площадки на другую. Прошел на данном проекте весь путь внедрения, инсталляции и последующей миграции в новый дата-центр, что позволило компании сэкономить значительные суммы и развить новые направления бизнеса.

Также спроектировал и внедрил офис на 1500 человек, использовав технологию dot1x для автоматической аутентификации и авторизации сотрудников офиса. В офисе внедрил wi-fi-сеть с бесшовным роумингом, систему мониторинга, запустил различные офисные сервисы. Как результат - идеальная работа корпоративных ресурсов позволяет упростить процесс управления сетевыми функциями, что дает существенное конкурентное преимущество.

Фото: личный архив

Огромный проект мониторинга инфраструктуры одного из крупнейших операторов связи, сбор статистики происходил способами телеметрии, что помогло в несколько раз снизить количество передаваемых данных и уменьшить требуемую полосу пропускания каналов связи. Внедренное мною решение позволило сократить срок доставки изменений до продуктивных сред с месяца до нескольких дней.

Делюсь накопленными знаниями через научные и технические статьи по темам сетевых технологий, облачных решений, автоматизации и внутреннего обучения. Уделяю время написанию технических статей на различных ресурсах. Обладаю навыками прочитать и освоить тяжелый материал, изложив и передав его простыми словами. Таким образом, этот навык мне позволяет писать статьи и книги, делиться с читателями новейшими технологиями. Обучать персонал и коллег, уделяя большое внимание наставничеству. Я являюсь наставником как для большого числа профессионалов своей отрасли, так и существенного количества начинающих IT-специалистов. Все эти уникальные навыки и качества привлекают огромное количество работодателей по всему миру. В заключение хочу добавить, что продолжаю работать над масштабными IT-проектами, помогая различным крупнейшим компаниям экономить миллионы долларов, пишу книги, статьи, продолжаю повышать свой экспертный уровень, подтверждая свою компетенцию топовой международной сертификацией в IT.

Сергей Казанцев